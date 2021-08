Insekten Was für ein Käfer ist das? 21 Insekten, die in Ihrem Haus und Garten leben Ob Spinne im Keller oder Schmetterling am Fenster: Sie haben ein Insekt in ihrem Haus oder Garten entdeckt, wissen aber nicht, welches es ist? Oder ob es Schaden anrichten kann? Der St.Galler Insektenforscher André Mégroz klärt auf. Jolanda Riedener 20.08.2021, 12.00 Uhr

Bilder: André Mégroz Der leidenschaftliche Insektenforscher André Mégroz fotografiert mit einem vergrösserndem Objektiv: Speckkäferlarve, Marmorierte Baumwanze, Bienenwolf und Goldglänzender Rosenkäfer (von links im Uhrzeigersinn). Bilder: André Mégroz

Wir sind von Insekten umgeben. Etwa 200 Millionen mal mehr Insekten als Menschen gibt es auf der Erde, schätzt man. Alleine in der Schweiz gibt es Zehntausende verschiedene Insektenarten. Weltweit kennt man etwa eine Million. Immer wieder werden neue Arten entdeckt.

Der St.Galler André Mégroz betreibt die Website insects.ch, ein Archiv für Insekten und Gliedertiere, wo er auch Nahaufnahmen der Tiere publiziert. Einige von ihnen, die in Ostschweizer Häusern und Gärten anzutreffen sind, stellt er nachfolgend vor.

André Mégroz hat sich dem Erforschen und Sammeln von Insekten verschrieben. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 26. August 2019)

Gliedertiere und Insekten, die ins Haus kommen

Diese Bernstein Waldschabe kann in Häusern nicht lange überleben. Bild: André Mégroz

Die Bernstein-Waldschabe hatte ihre Heimat südlich der Alpen. Seit 1999 ist sie jedoch auch nördlich der Alpen sehr oft anzutreffen. Man erkennt sie vor allem an dem durchsichtigen Streifen rund um den Brustbereich. Im Spätsommer und Herbst verirren sie sich oft in Wohnungen. Sie sind aber keine Schädlinge. Anders als die Deutsche Schabe, die ein sehr unbeliebter Gast in Häusern ist, sterben die Bernstein-Waldschaben nach wenigen Tagen.

Nur die weiblichen Pferdebremsen saugen Blut. Bild: André Mégroz

Die Pferdebremsen sind die grössten Bremsen in Mitteleuropa. Die Weibchen saugen Blut, vor allem von Rindern und Pferden. Sie verachten jedoch auch menschliches Blut nicht. Im Sommer fliegen sie oft in Wohnungen und Häuser.

Die Amerikanische Kiefernwanze sucht im Herbst in den Häusern Wärme. Bild: André Mégroz

Die Amerikanische Kiefernwanze stammt aus den USA und wurde in Europa erstmals 1999 nachgewiesen. Seither hat sie sich auch in der Schweiz fast flächendeckend ausgebreitet. Sie fühlt sich im Garten wohl, im Spätherbst dringt sie aber oft in Häuser ein, wo sie ein warmes Plätzchen zum Überwintern sucht. Sie ist für die Hausbewohner jedoch völlig harmlos.

Im Mehl und Getreide fühlt sich der Mehlzünsler wohl. Bild: André Mégroz

Der Mehlzünsler ist ein Vorratsschädling. Die Raupen dieser Falter sind in der Nahrung wenig wählerisch, jedoch bevorzugen sie vor allem Körner und Körnerprodukte. Sie verderben Lebensmittel durch Larvenfrass, Kot und Spinntätigkeit, sind jedoch nicht Krankheitsüberträger. Allerdings können befallene Produkte Allergien, Hauterkrankungen oder Magen-Darm-Erkrankungen verursachen.

Bilder: André Mégroz Die grosse Zitterspinne saugt andere Tiere aus. Ihre Eier hat sie immer bei sich. Bilder: André Mégroz

Zitterspinnen sind unsere Hilfskräfte beim Beseitigen von unbeliebten Insekten wie Fliegen und Mücken, die ins Haus kommen. Sie kann sogar viel grössere Spinnen als sie selber fangen und aussaugen. Zum Beispiel die grosse Winkelspinne. Die ausgesogenen Insekten und Spinnen werden von der Zitterspinne dann zu Boden geworfen.

Die Larve des Speckkäfers verursachen Schäden an Möbel und Kleider. Bild: André Mégroz

Das ist eine Larve einer Anthrenus-Art. Sie sind meist Aasfresser und ernähren sich von toten Insekten. Sie dringen in Wohnungen ein und können Schäden an Wollstoffen, Pelzmänteln und Tiersammlungen verursachen.

Insekten, die lieber im Garten bleiben

Die Hainschwebfliege sieht aus wie eine Wespe, kann aber nicht stechen. Bild: André Mégroz

Die Hainschwebfliege ist eine verbreitete Schwebfliegenart. Wegen ihrer Färbung könnte man sie mit einer Wespe verwechseln, jedoch kann sie nicht stechen und ist eine sehr eifrige Blütenbesucherin und Blütenbestäuberin. Und ihre Larven ernähren sich von Blattläusen – also eine echte Hilfe im Garten.

Verträgt auch Kälte: Der Zitronenfalter. Bild: André Mégroz

Die Zitronenfalter sind Schmetterlinge mit der höchsten Lebenserwartung in Mitteleuropa und die Falter überwintern als einzige Schmetterlinge im Freien. Dank Glycerin, Sorbit und Eiweissen können sie den Gefrierpunkt der Körperflüssigkeit auf bis zu minus 20 Grad reduzieren und dadurch starke Kälteperioden überleben.

Die Marmorierte Baumwanze, auch Stinkekäfer genannt, kommt ursprünglich aus den USA. Bild: André Mégroz

Die Marmorierte Baumwanze nennt man umgangssprachlich auch Stinkkäfer oder BMSB, vom englischen Namen «brown marmorated stink bug». Die aus den USA stammende Marmorierte Baumwanze wurde 2004 erstmals in der Schweiz festgestellt. Seither hat sie sich praktisch im ganzen Land ausgebreitet und gilt in der Landwirtschaft als bedeutender Schädling und in Siedlungsgebieten als lästiger Plagegeist.

An der Feldwespe haften feine Wassertropfen. Bild: André Mégroz

Die Feldwespe ernährt sich von Nektar und Mücken, ist nicht aggressiv und an Süssigkeiten auch nicht interessiert. Sie ist für den Garten eine echte Hilfe, in dem sie bestäubt und Lästlinge wie Fliegen und Mücken jagt.

Das Sekret des Moschusbock wurde früher als Pfeifentabak verwendet. Bild: André Mégroz

Der Moschusbock trägt seinen Namen aufgrund des stark moschusartigen Geruchs, den er aus den Hinterbrustdrüsen absondern kann. Früher wurde dieses Sekret zum Aromatisieren von Pfeifentabak verwendet. Der wunderbare Käfer ist bedroht und auf der Roten Liste der Schweiz. In vielen Ländern ist er sogar geschützt.

Die Larven der Grossen Sumpfschwebfliege filtern Pflanzenresten aus dem Wasser. Bild: André Mégroz

Die Grosse Sumpfschwebfliege liebt blumenreiche Wiesen und Gärten und sammelt dort Pollen, die durch den Rüssel aufgenommen werden. Die Larven leben im Wasser und ernähren sich von Faulschlamm, Pflanzenresten und totem organischen Material, indem sie ihre Nahrung aus dem Wasser filtern.

Rosenkäfer sind keine Schädlinge, im Gegensatz zu Maikäfern. Bild: André Mégroz

Die wunderbar glänzenden und schillernden Rosenkäfer sind eifrige Blütenbesucher. Ihre Larven ähneln denjenigen von Maikäfern, jedoch leben sie in Mulm und sind auch in Komposthaufen zu finden. Rosenkäferlarven sind also keine Schädlinge. Die Maikäferlarven im Gegensatz ernähren sich von Wurzeln.

Die Färbung auf dem Flügel des Grossen Ochsenauges erinnert an ein Auge. Bild: André Mégroz

Das Grosse Ochsenauge ist ein häufig anzutreffender Schmetterling in Gärten und Wiesen und bevorzugt vor allem violette Blüten. Schmetterlinge nehmen mit ihrem Saugrüssel meist nur flüssige Nahrung auf, hauptsächlich in Form von Blütennektar. Einige Pflanzen mit tiefen Blütenkelchen können sogar nur von Schmetterlingen bestäubt werden.

Die weiblichen Mistbienen überwintern. Bild: André Mégroz

Die Mistbiene ist eine Schwebfliegenart. Sie imitiert eine Biene, gehört aber zu den Schwefligen und ist völlig harmlos. Sie ist weltweit verbreitet und die Weibchen überwintern.

Der Bienenwolf mag es sonnig. Bild: André Mégroz

Der Gemeine Bienenkäfer, auch Bienenwolf genannt, frisst Blütenstaub und jagt andere Insekten, die er verspeist. Er bevorzugt warme, sonnige Plätze. Seine Larven leben räuberisch in Nestern von Wildbienen und in den Bienenstöcken von Honigbienen.

Vögel mögen den Braunen Mönch nicht. Bild: André Mégroz

Die Raupen des Braunen Mönchs, auch Königskerzen-Mönch genannt, findet man sehr oft an den Blättern der Königskerzen. Vögel meiden diese Raupen, die den Darminhalt bei Gefahr ausspucken und um sich schlagen.

Bei diesem Exemplar der Gewöhnlichen Langbauchschwebfliege handelt es sich um ein Männchen. Bild: André Mégroz

Die Langbauchschwebfliege kann nicht stechen und ist eine sehr eifrige Blütenbesucherin und Blütenbestäuberin. Ihre Larven ernähren sich von Blattläusen. Die Weibchen legen bis zu 1000 Eier in die Blattlauskolonien. Deshalb sind sie für die Gärten nützlich.

Die Waldschwebfliege brummt und beeindruckt durch die Grösse, sticht aber nicht. Bild: André Mégroz

Die Gemeine Waldschwebfliege gibt einen bummelartigen Ton beim Fliegen von sich ist beeindruckt durch ihre Grösse. Sie ist eine eifrige Blütenbesucherin, wobei sie weisse Blüten bevorzugt. Die Weibchen legen jeweils zirka 60 Eier in die Erdnester von Wespen und Hummeln, wo sich ihre Larven entwickeln. Diese leben vor allem als «Abfallverwerter» der Hummeln und Wespen, sie fressen tote Insekten und vermutlich auch die Brut.

Das Gründe Heupferd frisst auch Artgenossen. Bild: André Mégroz

Das Grüne Heupferd ist die grösste Heuschrecke in Mitteleuropa. Das Tier ernährt sich nicht nur von Pflanzen, sondern auch räuberisch von Insekten. Es verhält sich ausserdem kannibalisch und verspeist verletzte Artgenossen.

Bilder: André Mégroz Der Junikäfer entwickelt sich aus den Engerlingslarven. Bilder: André Mégroz

Die Junikäfer sind sehr verbreitet. Ihre Larven, die Engerlinge, ernähren sich im Boden von kleinen Wurzeln. Sie schlüpfen im dritten Jahr. Die Käfer können jeweils in grossen Schwärmen auftreten.

Nicht fündig geworden? Der Insektenforscher hilft weiter

Suchen Sie nach einem anderen Käfer, einer Spinne oder Fliege? Dann kann Ihnen die Website insects.ch von André Mégroz weiterhelfen. Er erhält jährlich um die 350 Anfragen zu Insekten, Spinnen oder Tausendfüssler. Er sagt:

«In vielen Fällen wollen die Leute wissen, ob sie etwas gegen das Insekt unternehmen müssen.»

Es gebe aber auch Anfragen von interessierten Beobachtern, die wissen wollen, um was für eine Art es sich handelt. Oder solche, die besonders hübsche Exemplare beobachten und fotografieren und Näheres dazu wissen wollen.

Vor allem Käfer, Hautflügler wie Wespen und Ameisen, Schmetterlinge und Zweiflügler, zum Beispiel Fliegen oder Mücken, werden bei ihm nachgefragt. «Den Grossteil der Anfragen kann ich mit Sicherheit genau bestimmen, die restlichen bis auf die Gattung oder Familie», sagt Mégroz. Falls er einmal nicht weiter weiss, fragt er Kollegen. In der Entomologie, der Insektenkunde, finde heutzutage ein reger Austausch statt, auch zwischen Wissenschaftern und Laien. Letztere seien besonders wertvoll für die Feldarbeit.

Per se gefährliche Insekten gibt es laut André Mégroz in der Ostschweiz nicht. Allerdings übertragen Zecken, die mit ihren acht Beinen zu den Spinnentieren gehören, Krankheiten wie Borreliose und Meningitis. Auch Milben, die Allergien auslösen können, seien ernst zu nehmen. Besonders gefährlich ist die Varroamilbe, allerdings nicht für den Menschen, sondern für die Honigbiene.

Bettwanzen und Kopfläuse kamen in der Schweiz lange nicht mehr vor. Mit der Reisetätigkeit oder Einwanderern gebe es wieder hin und wieder Fälle. «Sie sind lästig, aber nicht lebensgefährlich. Und man weiss, wie man sie bekämpfen muss.»

André Mégroz empfiehlt, mit einfachen Massnahmen Insektenbefall vorzubeugen. Zum Beispiel Nahrungsmittel in dicht geschlossenen Behältern aufzubewahren, Kleider in Mottenschränken zu schützen oder Insektengitter am Fenster zu montieren. Das sei effizient, kostengünstig und einfach umsetzbar.

Falls Schädlinge entdeckt werden: Abklären, um was für ein Insekt es sich handeln könnte. Gemäss André Mégroz sei es wichtig, den Besuch ungebetener Insekten rasch zu erkennen. Zum Beispiel an Fressspuren, feinen Spinnennetzen in Vorräten oder einem pulvrigen Bodensatz bei Körnern.

Kennt man den Schädling, kann man gezielt Massnahmen treffen.

In erster Linie auf eine chemische Bekämpfung verzichten, sondern auf mechanische und biologische Mittel zurückgreifen, wie Kieselgur (Diatomeen), eine pulverförmige Substanz aus Schalen fossiler Kieselalgen, oder Klebestreifen.

Erst wenn der Befall sehr gross ist und die vorherigen Methoden wirkungslos sind, empfiehlt Mégroz chemische Mittel und eine Beratung durchs Fachpersonal. Oder einen Kammerjäger beizuziehen.

Bienenschwärme können bei uns in der freien Natur nicht überleben, sondern sind auf die Betreuung durch einen Bienenhalter angewiesen. In der Regel ist die örtliche Feuerwehr für das Einsammeln von Bienenschwärmen und Wespen – oder Hornissennester zuständig. In der Stadt St.Gallen empfiehlt die Berufsfeuerwehr seit diesem Jahr, die Nester zu belassen, wenn sie nicht stören. Andernfalls werden sie wenn möglich umgesiedelt.