Trotz schlechter Honigernte: Honigbienen sind keineswegs bedroht

Insekten Trotz schlechter Honigernte in diesem Jahr: Die Honigbienen sind keineswegs bedroht Auch wenn der aktuelle Honigmangel es vielleicht vermuten lässt: Die Honigbienen sind in der Schweiz nicht bedroht, im Gegenteil. Gefährdet sind hingegen manche Wildbienenarten. Adrian Vögele 10.07.2021, 05.20 Uhr

Die Honigbiene ist in der Schweiz nicht gefährdet – manche Wildbienenarten jedoch schon. Bild: Alessandro Della Bella/KEYSTONE

Eine geringe Honigernte in diesem Frühjahr – und dann auch noch dies: «Leichter Anstieg der Winterverluste bei Bienenvölkern», schreibt der Imkerverband Bienen Schweiz. 14,2 Prozent der Bienenvölker hätten den Winter nicht überlebt, ein Prozent mehr als im Jahr zuvor. In den vorangehenden Wintern hatten die Verluste abgenommen. Ob der jetzige Anstieg eine Trendwende bedeute, sei noch unklar, schreibt der Verband. Für die Statistik wurden über 1600 Imkerinnen und Imker befragt.

Angesichts solcher Nachrichten macht in der Bevölkerung rasch das Wort «Bienensterben» die Runde. Dass die Honigbienen zu verschwinden drohen, davon könne aber nicht die Rede sei, sagt Gerd Schur, Agronom und Bienenberater aus Uesslingen-Buch.

«Insgesamt sind die Bestände der Honigbienen in der Schweiz stabil, ja sogar zunehmend.»

Die Zahl der Imkerinnen und Imker steige, das Durchschnittsalter sinke. «Dass ein Teil der Bienenvölker stirbt, ist ein natürlicher Prozess», sagt Schur. Und: Auch der Umgang mit Krankheitserregern gehöre zum Imkerhandwerk dazu. «Wenn an einem Ort ein sehr hoher Verlust eintritt, dann sind nicht selten Fehler des Imkers die Ursache.»

Wildbienen: Fast jede zweite Art auf der roten Liste

Anders sieht die Situation bei den Wildbienen aus. Gegen 600 verschiedene Arten sind in der Schweiz heimisch, davon stehen 45 Prozent auf der Liste der bedrohten Tierarten. Mit der Veränderung der Lebensräume vor allem aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung sind manche dieser Arten unter Druck geraten. «Dem wirkt man entgegen, indem man beispielsweise Blühstreifen in der Kulturlandschaft bewusst ungemäht stehen lässt», sagt Schur. Die Schweiz sei diesbezüglich auf einem guten Weg.

«Zu beachten ist aber, dass die Wildbienen je nach Art sehr unterschiedliche Nahrungsbedürfnisse haben.»

Die Forschung arbeite stetig an neuen Pflanzenmischungen. «Einfache Lösungen zu Gunsten der Wildbienen gibt es nicht», sagt Schur. Auch Privatpersonen, die etwas für die gefährdeten Bienen unternehmen wollten, müssten sich dessen bewusst sein.

«Hohe Dichte an Bienenvölkern in der Schweiz»

Hans Oppliger, Leiter der kantonalen Fachstelle für Bienenhaltung St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Hans Oppliger, Leiter der kantonalen Fachstelle für Bienenhaltung St.Gallen, sagt, beim Stichwort «Bienensterben» müsse man zwischen der Schweiz und anderen Ländern unterscheiden. «Wir haben eine sehr vielfältige Landschaft und naturschonende Landwirtschaft.» Wer etwas anderes behaupte, habe noch nie die rücksichtslose Bewirtschaftung in andern Weltgegenden wie beispielsweise Kalifornien studiert. In der Schweiz sei die Dichte der Honigbienen – von der Natur aus betrachtet – vielerorts zu hoch. «Je enger die Bienenvölker stehen, desto mehr Konkurrenz um Nahrung entsteht.» Das schwäche die Bienen und begünstige die Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen. Gleichzeitig stellt Oppliger fest:

«Zurzeit wollen unglaublich viele Leute mit der Haltung von Honigbienen beginnen und besuchen auch Kurse für Bienenhaltung.»

Der Vorteil gegenüber früher sei, dass die meisten nur sehr wenige Völker halten wollten, und nicht 20 bis 30 an einem Standort wie die Imker früher. «Das entschärft sicher das Problem einer drohenden Überpopulation mit Honigbienenvölkern.»

Kleine blumenreiche Flächen in den Siedlungen können helfen

Was die Wildbienen angeht, so betont auch Oppliger: «Man muss jede Art separat anschauen. Die nicht allzu wählerischen Wildbienenarten finden bei uns ein gutes Pollenangebot, weil neben der vielfältigen Naturflächen jeder Landwirtschaftsbetrieb mindestens 7 Prozent Ökoflächen bewirtschaftet – die meisten sogar viel mehr.» Andere Wildbienenarten seien auf eine kleine Zahl bestimmter Pflanzen angewiesen. Anders als Honigbienen, welche grosse «Weideflächen» und Millionen von Blüten benötigten, könnten Wildbienen auch mit kleinen, blumenreichen Naturflächen in Städten und Siedlungsgebieten gefördert werden.