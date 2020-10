Der Kanton St. Gallen lässt sich nicht lumpen: Er unterstützt den Ostschweizer Innovationspark mit zehn Millionen Franken — à fonds perdu Die Vorprüfung ist überstanden, das definitive Bewerbungsdossier eingereicht: Stimmt der Bundesrat dem Ostschweizer Innovationspark zu, kann es nächstes Jahr im Westen der Stadt St. Gallen losgehen. Der Kanton St. Gallen ist Aktionär und leistet darüber hinaus eine Anschubfinanzierung von zehn Millionen Franken. Regula Weik 05.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ostschweizer Innovationspark soll in der Nähe der Empa im Westen der Stadt St. Gallen entstehen. Bild: Ralph Ribi

Diesmal soll es klappen. Die Zusage des Bundesrats steht zwar noch aus. Doch die ersten Signale aus Bern sind vielversprechend. Zweimal ist der Kanton St. Gallen mit seiner Bewerbung für einen Standort im nationalen Innovationspark bereits gescheitert. Die Ostschweiz muss sich dabei durchaus selber an der Nase nehmen. Eine weitere Absage wäre denn auch mehr als blamabel. Gelingt das Ansinnen auch diesmal nicht, steht die Ostschweiz im gesamtschweizerischen Grossprojekt zur Verknüpfung von Forschung und Wirtschaft weiterhin abseits.

Die St. Galler Regierung weiss darum. Für den Kanton geht es um viel. Die Botschaft ans Parlament macht dies deutlich. Die Regierung treibt das Projekt voran und ist bereit, sich auch finanziell hineinzuhängen – stärker als die andern Ostschweizer Kantone. Sie will sich nicht nur an der geplanten Aktiengesellschaft beteiligen. Sie ist auch bereit, eine beachtliche Anschubfinanzierung zu leisten.

Nächstes Jahr soll es losgehen

Kernidee des Ostschweizer Innovationsparks ist: Unternehmen sollen einen einfacheren Zugang zu Spitzenforschung erhalten und so die Entwicklung innovativer Produkte besser vorantreiben können. Der Park soll rund um die Empa im Westen der Stadt St. Gallen angesiedelt werden, ein Aussenstandort ist auf dem Campus Buchs geplant. Schwerpunktbereiche werden unter anderem Medizinaltechnik, Optik und Photonik sein.

Der Park soll – die definitive Zusage des Bundesrats vorausgesetzt – in der zweiten Hälfte 2021 starten, dies mit einem Eigenkapital von drei Millionen Franken, finanziert von öffentlicher Hand und Wirtschaft.

Die Beteiligungen der öffentlichen Hand zeigen: Diesmal ist die Bewerbung tatsächlich eine gemeinsame Ostschweizer Angelegenheit. So engagieren sich die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen und Thurgau an der Finanzierung, aber auch die Stadt St.Gallen und das Fürstentum Liechtenstein. Mit im Boot sind auch die Empa, das Kantonsspital St. Gallen und die Universität St. Gallen.

Alles anzeigen

Der Kanton St. Gallen engagiert sich finanziell am stärksten. Er beteiligt sich mit 500'000 Franken an der Aktiengesellschaft, die Trägerin des Parks sein soll. Der Kanton wolle aufgrund der Bedeutung des Vorhabens «die Rolle eines Ankeraktionärs wahrnehmen», heisst es in der Botschaft ans Parlament. St. Gallen stellt in der Aufbauphase denn auch die Verwaltungsratspräsidentin oder den Verwaltungsratspräsidenten.

Alles anzeigen

So denken die Fraktionen darüber

Das Aktienkapital werde nicht ausreichen, um die in der Aufbauphase anfallenden Kosten bestreiten zu können, hält die Regierung in der Botschaft fest. Sie beantragt deshalb dem Kantonsparlament zusätzlich einen A-fonds-perdu-Beitrag von zehn Millionen Franken, ausbezahlt in Tranchen während der ersten zehn Betriebsjahre. «Ab 2032 sollte der Innovationspark in der Lage sein, die Ausgaben primär durch Umsätze mit Privaten zu decken», so die Regierung in der Botschaft.

Andreas Widmer, Fraktionspräsident von CVP und EVP im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Was halten die Fraktionen davon, dass die Regierung dem Innovationspark für die Startphase 10 Millionen Franken «schenkt»? Sie sind sich selten einig: Der angestrebte Park sei für die Ostschweiz eine Chance, die Unterstützung gerechtfertigt. Mit dem Innovationspark könne «die Politik den Worten nun Taten folgen lassen», sagt Andreas Widmer, Fraktionspräsident von CVP und EVP. Und er führt aus:

«Standortförderung ist seit Jahren

ein grosses Thema. Mit dem Innovationspark unternehmen wir

einen wichtigen Schritt.»

«Vorgehen begründet, Betrag angemessen»

Thomas Ammann, FDP-Fraktionschef im St.Galler Kantonsparlament. Bild: PD

Auf die Frage, was er vom A-fonds-perdu-Beitrag halte, antwortet FDP-Fraktionspräsident Thomas Ammann: Grundsätzlich seien sie als Liberale «skeptisch» gegenüber solcher Staatshilfe, doch in diesem Fall sei das Vorgehen «begründet» und der Beitrag «angemessen».

Michael Götte, SVP-Fraktionspräsident im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Die Ostschweiz werde damit künftig «überregional und international stärker als innovativer Standort wahrgenommen», ist SVP-Fraktionspräsident Michael Götte überzeugt. Wolle sich die Ostschweiz zum bevorzugten Lebensraum, Arbeitsort und Unternehmensstandort der Schweiz entwickeln, sei Innovationskraft gepaart mit Unternehmertum ein zentraler Treiber. Und dann merkt Götte noch an:

«Aus meiner Sicht ist eine

solche Investition in die Zukunft

kein A-fonds-perdu-Beitrag, auch wenn die zehn Millionen aus finanztechnischer Sicht so zu betrachten sind.»

Weshalb nur St.Gallen?

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Auch die SP-Fraktion stehe dem Projekt Innovationspark grundsätzlich positiv gegenüber, sagt deren Präsidentin Bettina Surber. «Es braucht im Kanton Entwicklungen in die Zukunft.» Allerdings gebe es bei der Finanzierung noch Klärungsbedarf. So etwa bei der Frage, weshalb der Kanton St. Gallen für die Anschubfinanzierung alleine aufkommen soll.

Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen im St Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Auch die Grünen stehen hinter den Bemühungen der Regierung für einen Standort im nationalen Innovationspark. Die Entwicklung des Aufwands sei schwierig abzuschätzen, sagt Fraktionschef Meinrad Gschwend, «doch vorerst scheint uns der Betrag von zehn Millionen sinnvoll». Ob es auch sinnvoll sei, das Abstossen der öffentlichen Beteiligung bereits heute zu planen, sei eine andere Frage. Denn:

«Es ist sehr wohl möglich, dass

die öffentliche Hand auch längerfristig für die Weiterentwicklung

des Innovationsparks benötigt wird.»

Gschwend fügt dann noch eine grundsätzliche Bemerkung an: «Die öffentliche Hand ist hier involviert, weil sie ganz offensichtlich für die Koordination der Akteure und die Anschubfinanzierung gebraucht wird. Dies ist ein Beispiel dafür, dass der Staat viel für die Schaffung von Arbeitsplätzen tut. Daran sollte man sich erinnern, wenn das nächste Mal Steuersenkungen für Unternehmen gefordert werden.»