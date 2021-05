Säntis: Transport der Superkanone gegen Blitze abgebrochen

Übung abgebrochen Das Wetter ist zu schlecht: Transport des High-Tech-Blitzableiters auf den Säntis muss verschoben werden Genfer Forscher wollten am Dienstag eine Super-Laserkanone auf dem Säntis installieren: In einem EU-Projekt sollen ab Juni Blitze aus Gewitterwolken unschädlich gemacht werden. Gelingt der Test, lassen sich in Zukunft Schäden in Milliardenhöhe durch Blitzeinschläge verhindern. Die Helikopterflüge wurden wegen des Wetters allerdings abgesagt. Christoph Zweili, Raphael Rohner 25.05.2021, 14.30 Uhr

Das Wetter war zu schlecht: Die Helikopterflüge wurden abgesagt. Bild: Raphael Rohner

Es liest sich wie eine Szene aus einem James-Bond-Film. Der badenwürttembergische Maschinenbauer Trumpf hat eine zwei Millionen Euro teure, 500 Tonnen schwere und neun Meter lange Super-Laserkanone gebaut, deren letzte Komponenten am Dienstag trotz heftiger Windböen mit Helikoptern und der Schwebebahn auf den 2502 Meter hohen Hausberg der Ostschweiz, den Säntisgipfel, transportiert werden sollten. Das spektakuläre Ereignis ist Teil des EU-Projekts «Laser Lightning Rod».

Jean-Pierre Wolf, Professor an der Universität Genf, ist Experte für nicht-lineare Optik. Er gilt als Koryphäe in der laserbasierten Wetterforschung. Er untersucht seit 20 Jahren Wetterphänomene, hat den Hochleistungslaser mitentwickelt und erhofft sich vom Superlaser einen Durchbruch:

«Wir waren noch nie so nahe dran.»

Luftfeuchtigkeit, Winde, Turbulenzen: Das Wetter auf dem freistehenden Säntisgipfel ist launisch und rauer als im Landesinnern, wie sich gerade auch am Dienstag mit Böen, Nebel und Schneegestöber wieder zeigte, sodass der Transport der Super-Laserkanone schliesslich sogar abgesagt werden musste, ein neuer Termin steht noch nicht fest:

Bild: Raphael Rohner

Der Säntis steht bereits im Fokus der Blitzforschung, da die 123 Meter hohe Swisscom-Antenne an der Kantonsgrenze von St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden zwischen 100 und 400 Mal pro Jahr vom Blitz getroffen wird. Wolf sagt:

«Wir hoffen im Laufe des Experiments, dass diesen Sommer möglichst viele Blitze einschlagen werden.»

Ein Konsortium aus CNRS (Frankreich), der Universität Genf, Trumpf Scientific (Deutschland), ArianeGroup (Frankreich), Swisscom und der HES-SO Yverdon (Schweiz) betreibt die Blitz- und Laserforschung im Projekt «Laser Lightning Rod». Nach den Vorbereitungen im Mai beginnen die wissenschaftlichen Experimente im Juni und dauern bis spätestens im Anfang Oktober.

Blitze aus den Wolken kitzeln

Jean-Pierre Wolf, Professor an der Universität Genf, Experte für nicht-lineare Optik. Bild: PD

Der Genfer Professor Wolf will mit dem Feldexperiment oben auf der Säntis-Wetterstation – geschützt von einer Sperrzone von fünf Kilometern Radius eine Revolution auslösen:

«Wir werden viel dazulernen.»

Bisher funktionieren Blitzableiter aus Metall noch immer nach dem vor knapp 300 Jahren von Benjamin Franklin entdeckten Prinzip:

«Wenn wir den Laser-Prototyp richtig einsetzen, wird es in Zukunft keine Schäden durch Blitzschlag mehr geben.»

Der Blitzexperte will die Laserstrahlen nutzen, um Blitze aus den Wolken zu kitzeln und sie zu steuern.

Auf zweierlei Arten will er dabei Gewitterwolken unschädlich machen: Er löst innerhalb der Wolken Blitze aus, die gar nicht erst den Boden erreichen – er entlädt die Wolke also so lange, bis sie friedlich ist. Oder er provoziert die Blitze und leitet sie über einen speziellen lasergenerierten Kanal zu einem gewöhnlichen Blitzableiter auf dem Boden. Dabei wird für Picosekunden (0,000 000 000 001 Sekunden) die Leistung von Hunderten von Kernkraftwerken erzeugt. Durchschnittlich werde für den Betrieb des Lasers allerdings nur eine Energie von einem Kilowatt – «vergleichbar mit einem Wasserkocher» – benötigt.

Wolf sagt: «Der Bedarf an besserem Schutz vor Blitzen ist gross: Allein in den USA entsteht durch Gewitter und Blitzschlag ein wirtschaftlicher Schaden von fünf Milliarden Dollar jährlich, meist durch Störungen des Flugverkehrs und Schäden an Flugzeugen oder Hochspannungsleitungen.»

Laser-Ingenieur Clemens Herkommer ist aufgeregt: «Wir haben mehrere Jahre an diesem Projekt gearbeitet und jetzt sind wir kurz vor dem Ziel.» Bild: Raphael Rohner

Wolf möchte stationäre Lasersysteme rund um Flughäfen und Kraftwerke errichten, die aufziehende Gewitterwolken entladen, bevor sie gefährlich werden können. «Der Anfang wäre wohl der Schutz bei Abschussrampen, bevor Kraftwerke und Flughäfen folgen.» Für Laserkanonenbauer Clemens Herkommer vom Maschinenbauer Trumpf dauert es ohnehin noch einen Moment: «Ich rechne mit einer achtstelligen Eurosumme, bis die Laserkanone in Serienreife geht.»