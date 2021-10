Fitnesscenter konkurs – Inhaber drohen rechtliche Folgen

St.Gallen Fitnesscenter Hotshape muss Konkurs anmelden – und fordert dennoch weiterhin offene Geldbeträge von Kunden ein Die Fitnesskette Hotshape AG hat Ende September seinen Kundinnen mitgeteilt, dass sie kein Geld mehr habe. Die Filiale in St.Gallen ist längst geschlossen. Über 50 Kundinnen wollen nun ihr Geld zurück. Und das Inkassobüro will die offenen Geldbeträge eintreiben. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 22.10.2021, 12.00 Uhr

Fünf Kundinnen vor dem ehemaligen Fitnesscenter Hotshape an der Ulmenstrasse in St.Gallen, dessen Betreiber über 40 Frauen um Geld betrogen hat, darunter Christine van der Velden (ganz rechts). Bild: Reto Martin

Kein Fitnesstraining mehr, alle Filialen geschlossen, die Firma pleite. Die Kundinnen von Hotshape Fitness, die unter anderem an der Ulmenstrasse in St.Gallen ein Center betrieb, haben seit vergangenem Jahr nicht mehr trainiert. Trotzdem versuchten sie bisher vergeblich, ihre mehrjährigen Verträge zu kündigen und wurden stattdessen mit Mahnungen und Betreibungen eingedeckt. Ende September wurden die Kundinnen schliesslich per E-Mail informiert, dass die Fitnesskette Konkurs anmelden muss.

Inhaber Mario Weithaler will sich seither partout nicht zu den Vorwürfen und dem Konkurs der Hotshape AG äussern. Er verweist auf seine Rechtsberatung – wenigstens steht diese ausführlich Rede und Antwort. Sein Anwalt, der anonym bleiben will, entschuldigt sich für die missliche Lage, in der sich die Kundinnen nun befänden. «Es sind auch schon Geschädigte auf mich zugekommen in der Hoffnung, ich könne etwas unternehmen», sagt der Anwalt am Telefon. Doch das könne er leider nicht.

Nun, da die Hotshape AG Konkurs anmelden müsse, bestehe allerdings Hoffnung, dass die Geschädigten doch noch an ihr Geld gelangen würden. «Der Antrag für den Konkurs wird meines Wissens noch diese Woche erfolgen», sagte der Anwalt. Das Telefongespräch mit ihm fand Ende September statt.

Inkassobüro treibt trotz Insolvenz offene Geldbeträge ein

Am 12. Oktober meldet sich das Inkassobüro EOS Schweiz AG bei der Geschädigten Christine van der Velden. Bisher sei noch kein Konkurs seitens der Hotshape AG eröffnet worden, lediglich die Bilanz sei deponiert worden. Somit sei der offene Geldbetrag weiterhin fällig, schreibt das Inkassobüro. In der Mail steht weiter:

«Gerne erwarten wir Ihre Zahlung über CHF 2581.05 bis spätestens 31. Oktober. Nach Ablauf dieser Frist behalten wir es uns vor, betreibungsrechtliche Schritte einzuleiten.»

Und das, obwohl die Firma pleite ist und van der Velden seit fast einem Jahr keinerlei Trainings mehr absolvieren konnte. Sie ist sauer. Es ist nicht die erste E-Mail, die sie vom Inkassobüro erhalten hat. Als sie allerdings mit einer Klage drohte, war lange Ruhe.

Am 17. September erhielt sie erneut eine Zahlungsaufforderung. Van der Velden antwortete daraufhin:

«Falls Sie mich betreiben, lasse ich es auf eine Gerichtsverhandlung ankommen. Jeder Richter wird Ihren Betrug auf Anhieb erkennen und entsprechend entscheiden.»

In der E-Mail vom 12. Oktober schreibt das Inkassobüro weiter, dass sich die Kunden dem Risiko bewusst gewesen seien, dass sich die Umstände während der Laufzeit des Abonnements verändern könnten. «Die Übernahme dieses Risikos wurde mit einer Reduktion des Abonnementspreises beglichen.»

Weder van der Velden noch die anderen Kundinnen des Fitnesscenters haben je davon gehört, geschweige denn wurde ihnen etwas Ähnliches bei den Vertragsgesprächen gesagt. «Sonst hätte ich den Vertrag niemals unterschrieben», sagt van der Velden. Stattdessen wurden die Verträge laut den Aussagen mehrerer Geschädigter teils innert knapp fünf Minuten abgeschlossen und die Kundinnen fast zur Unterzeichnung gezwungen.

Strafrechtliche Folgen gegen Inhaber möglich

Die über 50 geschädigten Frauen haben sich nun an den Rechtsanwalt Patrick Stach gewendet, um den Mahnungen und Betreibungen ein Ende zu setzen. Stach hat derweil eine klare Meinung zu dem Fall:

«Die versteckte Klausel im Vertrag, dass selbst bei geänderten Verhältnissen die Vertragsbedingungen gleich bleiben, ist Quatsch mit Sauce.»

Laut Bundesrecht müssen Kundinnen und Kunden darauf hingewiesen werden, falls sich Vertragsinhalte ändern sollten. Der Kunde müsse zudem mit einer Vertragsanpassung einverstanden sein. «Ein solches Gespräch fand nicht statt und das Fitnesscenter kann ein solches auch nicht nachweisen», sagt Stach. Grundsätzlich gelte: Ändert sich ein Vertrag, haben Kundinnen und Kunden stets die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen. «Das Fitnessstudio ist nicht mehr in der Lage, die vertraglich vereinbarte Leistung anzubieten. Deshalb liegt ein sogenannter Schuldnerverzug vor.» Das habe zur Folge, dass die Kundinnen keine weiteren Abonnementsbeträge mehr bezahlen müssen.

Doch dass die Kundinnen jemals wieder etwas von ihrem Geld sehen werden, bezweifelt Stach. Einige von ihnen hatten bei Unterzeichnung des Vertrags die gesamten Abokosten im Voraus bezahlt. «Es könnte allenfalls einen Durchgriff geben. Dabei werden offene Geldforderungen vom Vermögen des Eigentümers eingetrieben», erklärt Stach. Dies sei allerdings mit einem enormen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden, weshalb man sich fragen müsse, ob sich dieser Prozess lohne.

Allenfalls könnte es für Hotshape-Inhaber Mario Weithaler aber auch noch auf andere Weise eng werden. «Er hat offensichtlich noch im Dezember 2020 Verträge abgeschlossen und Geld entgegengenommen, im Wissen um die schlechte finanzielle Lage seiner Firma», sagt Stach. Weithaler habe damit seine Kundinnen mutmasslich arglistig übers Ohr gehauen. Dies könnte laut Stach sogar strafrechtliche Folgen haben.