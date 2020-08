Kanton St.Gallen leitet Verfahren gegen Rainer Schregel ein und beruft ihn als Amtsarzt ab – auch Ärzteschaft eröffnet Untersuchung Nach einem Artikel über seine streitbaren Äusserungen in Sachen Corona teilt der Wattwiler Amtsarzt Rainer Schregel aus und greift eine Tagblatt-Journalistin persönlich an. Nachdem die Ärztegesellschaft des Kantons St.Gallen ein Verfahren bei der Standeskommission eingeleitet hat, zieht auch der Kanton St.Gallen nach und beruft Schregel als Amtsarzt ab. Aktualisiert 14.08.2020, 12.11 Uhr

Rainer Schregel (rechts) zu Gast bei Stricker.tv im Thurgau – einem selbst ernannten Anti-Mainstream-Medium. Bild: Screenshot Youtube

(red.) Das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen hat ein Verfahren gegen Amtsarzt Rainer Schregel eröffnet und ihn vorsorglich aus dem Amt als Amtsarzt abberufen. Das schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Dies bedeute, dass er während des laufenden Verfahrens nicht mehr amtsärztlich tätig sein dürfe. «Amtsärztinnen und Amtsärzte haben im Kanton St.Gallen eine besondere Visibilität, denn sie sind Amtspersonen, welche den Staat vertreten», heisst es weiter. Aus diesem Grund werde von den Amtsärztinnen und Amtsärzten auch eine Sensibilität in Bezug auf ihre Doppelrolle (Amtsperson vs. Privatperson) und ihre Äusserungen in der Öffentlichkeit erwartet. Der Kanton sagt:

«Das Verhalten in den sozialen Medien ist aus Sicht des Gesundheitsdepartementes mit dem Amt als Amtsarzt nicht vereinbar.»

Auch St.Galler Ärzteschaft leitet Verfahren ein

«Der Vorstand der Ärztegesellschaft des Kantons St.Gallen hat mit grossem Befremden von den Facebook-Publikationen von Rainer Schregel Kenntnis genommen», heisst es in einer Mitteilung.

«Dass er als vermeintlicher Coronaleugner auftritt, ist das eine. Dass er aber die Journalistin, die seine Äusserungen im St.Galler Tagblatt publiziert hat, persönlich beleidigt und dabei selbst vor Nazivergleichen nicht zurückschreckt, ist für die Ärztegesellschaft inakzeptabel.»

Die Ärzteschaft distanziere sich in aller Form von einem derart persönlichkeitsverletzendem Verhalten eines ihrer Mitglieder, heisst es weiter.

Verletzung des ärztlichen Verhaltenskodexes

Jürg Lymann, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Der Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons St.Gallen, Jürg Lymann, habe deswegen nach Absprache mit dem Vorstand der Gesellschaft ein Verfahren gegen Rainer Schregel bei der Standeskommission der Ärzteschaft eingeleitet. Diese wird nun untersuchen, inwieweit der Wattwiler Arzt den Verhaltenskodex der Ärzteschaft verletzt habe.

Hat das Vorgehen auch mit den Coronapositionen Schregels zu tun? «In erster Linie geht es um sein Verhalten gegenüber der Journalistin. Dieses ist standeswidrig», antwortet Lymann. Grundsätzlich distanziere er sich auch von den Coronapositionen des Amtsarztes, aber: «Sie sind nicht Inhalt des Verfahrens bei der Standeskommission.»

Auf die Frage nach möglichen Konsequenzen für Schregel antwortet Lymann: Möglich sei eine Busse bis maximal 50000 Franken, «im schlimmsten Fall» drohe ihm ein Ausschluss aus der kantonalen Ärztegesellschaft.

Auch ausserberuflich gewissenhaftes Verhalten

Die Standesordnung der FMH schreibe ihren Mitgliedern vor, dass sie sich auch ausserberuflich gewissenhaft zu verhalten haben, schreibt die Ärztegesellschaft in ihrer Mitteilung weiter. «Und zwar in einer Weise, in der das Ansehen und die Vertrauenswürdigkeit der Ärzteschaft erhalten bleibt.» Die Ärztegesellschaft bedauere das in den Medien publizierte Verhalten von Rainer Schregel ausserordentlich.

Als Amtsarzt teils in der Öffentlichkeit

Rainer Schregel ist nicht nur Hausarzt, sondern auch einer von 24 Amtsärzten im Kanton St.Gallen – und damit oft erste Ansprechperson für kantonale und kommunale Behörden. Bei aussergewöhnlichen Todesfällen und fürsorgerischen Unterbringungen muss er ausrücken. Durch diese Sonderaufgaben steht Schregel zu einem Teil in der Öffentlichkeit.

Rainer Schregel leitet in Wattwil ein siebenköpfiges Ärztehaus der Kette Medbase. Sein Arbeitgeber teilte auf Anfrage schriftlich mit: «Selbstverständlich distanziert sich Medbase entschieden und in aller Form vom Inhalt dieses Posts wie auch den übrigen Äusserungen von Herrn Dr. Schregel in diesem Zusammenhang.» Weiter versichert Medbase, dass die «gesamte Angelegenheit mit grösster Ernsthaftigkeit behandelt» werde und man mit Rainer Schregel im Gespräch sei.