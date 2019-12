In Waldstatt brennt am Freitag eine Scheune nieder – Autofahrer rettet zwei Kinder

Ein Autofahrer wurde für zwei Kinder zum Schutzengel: Er bemerkte am Freitagabend eine in Vollbrand stehende Scheune in Waldstatt, alarmierte die Feuerwehr und brachte zwei Kinder aus dem naheliegenden Wohnhaus. Sie waren alleine zu Hause.