In St.Gallen sind die Jungen, im Thurgau die Frauen betroffen – Arbeitslosenquote steigt wegen der Coronakrise auch in den Ostschweizer Kantonen an Sowohl der Kanton Thurgau als auch der Kanton St.Gallen vermelden einen Anstieg der Stellensuchenden. Als Grund nennt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die Coronakrise. Tim Naef 09.06.2020, 09.02 Uhr

Das RAV des Kantons Thurgau verzeichnete einen Anstieg der Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent Ende April auf 2,7 Prozent Ende Mai. Bild: Nana Do Carmo

Schweizweit waren ende Mai 155’998 Arbeitslose bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben, wie das Seco am Dienstag mitteilt. Das sind 2585 Personen mehr als noch im Vormonat. Damit steigt die Arbeitslosenquote in der Schweiz auf 3,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug die Zunahme 0,1 Prozent. Die Arbeitslosigkeit nahm gegenüber dem Vorjahresmonat wiederum um 54’628 Personen zu, einem Plus von rund 54 Prozent.

Ähnliche Zahlen im Thurgau und im Kanton St.Gallen

Im Kanton St.Gallen waren Ende Mai 12'859 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat entspreche dies einer Zunahme von 200 oder 1,5 Prozent, schreibt die Staatskanzlei in einem Communiqué. Sie schreibt weiter:

«Die Zunahme wurde somit zwar abgebremst, dies aber in einer Jahreszeit, in der die Zahl der Stellensuchenden üblicherweise sinkt.»

Aussagekräftiger sei der Vergleich mit dem Vorjahr. Ihm gegenüber ist die Zahl der Stellensuchenden um rund 3'400 höher, was einer Zunahme von über einem Drittel entspreche. Ebenfalls in dieser Grössenordnung liegt die Zunahme im Kanton Thurgau.

4128 Arbeitslose im Thurgau

Das RAV des Kantons Thurgau verzeichnete einen Anstieg der Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent Ende April auf 2,7 Prozent Ende Mai. «Konkret waren per Stichtag 31. Mai 4128 Arbeitslose registriert; 54 Personen mehr als im Vormonat», heisst es in einer Medienmitteilung der Thurgauer Staatskanzlei.

Die Anzahl Stellensuchender habe sich damit im gleichen Zeitraum um 119 Personen, von 7092 im April auf 7'211 im Mai erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Arbeitslosen um 2731 Personen bzw. 1,8 Prozent gestiegen.

Kantonale Unterschiede

Schaut man sich die Zahlen genauer an, ergeben sich kantonale Unterschiede. Im Kanton Thurgau betraf die Zunahme der Arbeitslosigkeit im Mai beispielsweise nur die Frauen. Bei den Männern reduzierte sich die Anzahl innerhalb eines Monats gar um 17 Personen. Demgegenüber stieg die Arbeitslosenzahl der Frauen von April auf Mai von 1706 auf 1777.

Im Kanton St.Gallen sind hingegen hauptsächlich die jüngeren Stellensuchenden vom Anstieg der Quote betroffen. Waren diese im Vergleich mit den anderen Altersgruppen noch vor kurzem vergleichsweise weniger stark von Arbeitslosigkeit betroffen, haben sich die Werte mittlerweile angenähert.

Grund für diese Angleichung sei eine gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittliche Zunahme der 15-24-jährigen Stellensuchenden von rund 68 Prozent, schreibt die St.Galler Staatskanzlei.

Auch regionale Unterschiede innerhalb der Kantone

Die Staatskanzlei St.Gallen hebt in ihrer Medienmitteilung zudem die regionalen Unterschiede innerhalb des Kantons hervor: «Unter den Wahlkreisen ist die Zunahme der Zahl der Stellensuchenden im Jahresvergleich am stärksten im Sarganserland mit 53 Prozent.» Nahe bei 40 Prozent würden das Rheintal sowie die Wahlkreise See-Gaster und Rorschach liegen. Beim kantonalen Mittel von 36 Prozent befinde sich das Werdenberg. «Darunter liegen die Wahlkreise St.Gallen und Wil und das Toggenburg», so die Staatskanzlei St.Gallen.

Die Staatskanzlei des Kantons Thurgau geht zwar nicht auf interkantonale Unterschiede ein, hebt allerdings Unterschiede von Schweizern und nicht Schweizern hervor. «Bezüglich Nationalität sind hauptsächlich Schweizer betroffen», heisst es in der Mitteilung. Das RAV Thurgau verzeichne Ende Mai 2051 arbeitslose Schweizer und Schweizerinnen, 53 mehr als im Vormonat. Bei den Ausländern mit aktuell 2077 Arbeitslosen habe es im Mai eine Zunahme um lediglich eine Person gegeben.