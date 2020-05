In freier Wildbahn ausgestorben: Walter Zoo freut sich über zweifachen Löwen-Nachwuchs Seit knapp zwei Jahren leben im Walter Zoo drei seltene Berberlöwen. Löwin Lin hat nun zwei gesunde Jungtiere zur Welt gebracht. Die Geburt war bereits am 29. April. 25.05.2020, 16.33 Uhr

(pd/chs) Seit August 2018 sind im Walter Zoo wieder Löwen anzutreffen: die beiden Löwinnen Lin und Jumina sowie das Männchen Atlas. Wie der Walter Zoo in einer Mitteilung schreibt, haben sich die drei nach anfänglichen, löwenüblichen Streitereien aneinander gewöhnt. So gut sogar, dass schon nach kurzer Zeit erste Paarungsversuche beobachtet werden konnten. Wenig später hat der wachsende Bauch der Löwin Lin für Spekulationen gesorgt.

Dass die Paarungsversuche erfolgreich gewesen waren, konnten Mitarbeitende des Walter Zoos am 29. April über die Überwachungskameras live miterleben. «Da der Abend bereits am Eindunkeln war, konnte die Geburt zwar nur schattenhaft miterlebt werden. Aber am nächsten Morgen waren dann zwei Jungtiere in einer der bereitgestellten Wurfboxen zu bewundern», lässt der Walter Zoo freudig verkünden.

Vater verletzt Junges mit Eckzähnen

Die beiden Jungtiere befinden sich mit ihrer Mutter in der Löweninnenanlage. Die Schwester von Lin, Jumina, durfte bereits nach wenigen Stunden zu den Neuankömmlingen. Auch der Vater Atlas konnte seinen Nachwuchs begutachten. «Beim ersten Aufeinandertreffen wirkte er noch etwas unsicher, worauf die Pfleger die Tiere wieder trennten.» Einige Tage später habe ein zweiter Versuch stattgefunden. Dabei habe Atlas jedoch eines der beiden Jungtiere mit seinen grossen Eckzähnen verletzt – wohl aber eher unabsichtlich. Daraufhin sei er wieder von der Gruppe separiert und das Löwenbaby untersucht und die Wunden versorgt worden.

Verletztes Löwenbaby wieder wohlauf

Das verletzte Baby sei inzwischen aber wieder wohlauf und erkunde zusammen mit seinem Geschwisterchen die Innenanlage. Atlas werde derzeit noch immer getrennt gehalten und dürfe sich täglich für ein paar Stunden mit Lin und Jumina in der Aussenanlage treffen. «Sobald die kleinen Löwen etwas älter sind, bekommt er eine dritte Chance, seinen Nachwuchs von nahem zu begutachten», heisst es in der Mitteilung des Walter Zoo.

Die Löwen können aufgrund der Coronavirusmassnahmen nicht besucht werden, da der Walter Zoo noch bis am 8. Juni geschlossen ist. Dafür können die Tiere auf der Webseite unserer Partnerin der St.Galler Kantonalbank auf www.sgkb.ch/löwen live miterlebt werden.