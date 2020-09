Analyse In der St.Galler Stadtpolitik ist kein Kurswechsel zu erwarten – denn die bisherigen Stadtratsmitglieder dürfen mit ihrer Wiederwahl rechnen Die Chance ist gross, dass die vier bisherigen St.Galler Stadträte wiedergewählt werden – dem Bisherigenbonus sei Dank. Abwahlen sind äusserst selten Daniel Wirth, Reto Voneschen 16.09.2020, 05.00 Uhr

Wer zieht am 27. September ins St.Galler Rathaus ein? Bild: Lisa Jenny

Vier von fünf Stadtratsmitgliedern stellen sich am 27. September zur Wiederwahl. Von daher ist in der kommenden Amtszeit, die am 1. Januar 2021 beginnt, nicht mit einem radikalen Kurswechsel in der Stadtpolitik zu rechnen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass Markus Buschor (parteilos), Peter Jans (SP), Maria Pappa (SP) und Sonja Lüthi (GLP) die Wiederwahl schaffen. Zu verdanken haben sie dies dem Bisherigenbonus: So nennt man den Effekt, dass im politischen System der Schweiz wiederkandidierende Regierungsmitglieder in der Regel im Amt bestätigt werden. Eine Abwahl ist äusserst selten.