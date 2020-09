In der Ostschweiz bleibt der grosse Prämienschock aus – mit Ausnahme des Thurgaus

Glückliche Innerrhoder, enttäuschte Thurgauer: Wo die Krankenkassenprämien im kommenden Jahr sinken und steigen

Gute Nachrichten für Versicherte in den meisten Kantonen: Der Prämienschock bleibt aus, die Kosten im kommenden Jahr steigen nur moderat an. In der Ostschweiz trifft es die Thurgauer am härtesten.