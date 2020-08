Serie In der Öde der Toggenburger Wälder rauscht ein paradiesischer Wasserfall. Einheimische hüten sein Geheimnis

Bei hochsommerlichen Temperaturen bieten Tobel herrliche Frische. Ein Loblied aufs Waten im Bach.

Adrian Lemmenmeier 11.08.2020, 05.00 Uhr

Bilder: Adrian Lemmenmeier

Das Beste an den Hundstagen, so meine bisherige Ansicht, ist der gleichnamige Film des österreichischen Regisseurs Ulrich Seidl: ein gnadenloses Porträt des verkrusteten Wiener Vorstadtdaseins, voller Fremdscham und unangenehmer Stille. Doch ich habe mich getäuscht. Das Beste an den Hundstagen ist das Wandern. Natürlich nicht im Alpstein, wo man unter der sengenden Sonne auf überlaufenen Bergwegen über fläzende Kühe klettern muss. Sondern in der für die Ostschweiz tatsächlich charakteristischen Landschaft: dem Tobel.

Sommerserie Abseits Während sich in den Ostschweizer Badis Tüchlein an Tüchlein reiht und sich Einheimische und Touristen auf den Wanderwegen im Alpstein auf die Füsse treten, suchen wir das Sommerglück, das im Verborgenen liegt. In unserer Sommerserie besuchen wir aussergewöhnliche Orte, Geheimtipps und Sehenswürdigkeiten abseits der gängigen Touristenpfade. (red.)

Auch hier herrscht Stille. Doch sie ist angenehm. Der Wald schluckt den Strassenlärm, die Nagelfluhwände die Mobilfunkstrahlen; statt dem Handy surren nur manchmal die Mücken. Eine Welt in Grün: Büsche, Farne, moosüberzogene Steine, Efeu nimmt den Bäumen die letzte Bräune. Und immer wieder Stellen, für die unsere Vorväter noch ein eigenes Wort kannten: Gunzen – vom Bach ausgehöhlte Felskessel, in denen man wunderbar baden kann.

Endstation Klippe

Der Hirschenwirt hatte mit der Schulter gezuckt auf die Frage, wie man zum nahegelegenen Wasserfall komme, dem schönsten in der Ostschweiz, wie in einem Schluchtenbüchlein zu lesen ist. Ein Gruppe rauchender Jugendlicher am Nachbartisch kennt den Weg: Vorbei am Altersheim, bei der Brücke runter ins Tobel und dann alles dem Bach entlang.

Einen Wanderweg gibt es nicht, gewatet wird im kühlen Wasser. Forellen fliehen vor den Turnschuhen, Bremsen nehmen die blutten Waden ins Visier. Nach einer Wegstunde verengt sich der Bach zu einem natürlichen Kanal. Von dort schwappt er in eine weissgeschäumte Wanne, wirbelt durch weitere Kuhlen und donnert dann geschätzte 15 Meter ins Loch.

Endstation. Vorerst zumindest. Nach einer viertelstündigen Kraxelei am Tobelhang findet sich eine Wegspur zum Becken am unteren Ende der Kaskade. Quergelegte Holzbalken, so rutschig wie der Matsch links und rechts davon, führen hinab zum Kiesbett. Ins Dröhnen des Wasserfalls mischt sich (tatsächlich!) Jodelmusik. Sie erklingt aus einer Box, die neben zwei Verliebten im Schatten der Nagelfluhklippe liegt. Sonst ist keiner da.



«Normalerweise ist man hier allein»

Das Bild ist paradiesisch. Ein gut hundert Meter breiter Kessel, oben bewachsen von grellgrünen Büschen, unten gespiegelt im türkisen Nass. Wie ein schiefes Lächeln zieht sich ein Schlitz durch die Gesteinswand, daraus fällt das Wasser nieder und prasselt auf die Schultern wagemutiger Schwimmer.

Neben dem Pärchen sind mittlerweile zwei weitere Grüppchen angekommen. Zur Verwunderung einer blauäugigen Endzwanzigerin, die mit Freund und Schwiegermutter da ist. «Normalerweise ist sei man an diesem Ort allein», sagt sie. Denn ausserhalb der umliegenden Gemeinden sei dieses Kleinod kaum jemandem bekannt. Die Dörfler würden sein Geheimnis hüten, ebenso die Hippies von der Kommune am unteren Flusslauf. Das machen sie offenbar konsequent: Dem Zustand des Wanderwegs zu urteilen, ist der idyllische Fleck auch bei Wegmachern längst in Vergessenheit geraten.



Nicht stehen bleiben!

Weiter waten. Die Blauäugige – eine entfernte Verwandte Toni Brunners, wie sich herausstellt – watet mit. Nach einigen Flussschlaufen wird das Wasser tiefer, reicht zur Hüfte, bald über den Bauchnabel. Statt Steine fühlen die Füsse Morast. Jeder Schritt setzt aus dem sumpfigen Untergrund Faulgase frei, direkt in unsere Nasen, die wir nur knapp über der Wasseroberfläche rümpfen. Die Rucksäcke halten wir über den Köpfen, so hoch wie die Hoffnung, bald wieder festen Boden unter den Füssen zu haben. Nicht stehen bleiben! Wer steht, versinkt im Sumpf.

Dann zeigt sich der Grund für den unverhofften Schlammsee: Ein Felssturz hat Steinbrocken – so gross wie Wohnmobile – ins Tal befördert. Umgestürzte Bäume dazwischen stauen den Bach. Vor dieser Talsperre gelingt es, ans Ufer zu klettern. Kamera und sonstige elektronische Habe bleiben trocken. Nur der Schlammgeruch hängt noch in den Turnschuhen. Diese sind wieder trocken, ehe wir den Bahnhof Lütisburg erreichen. Den Hundstagen sei Dank.