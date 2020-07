In Andwil kommt es zu zwei Kampfwahlen Zwei Männer buhlen um den frei werdenden Sitz in der Geschäftsprüfungskommission. Auch im Schulrat gibt es zwei Kandidierende für einen Sitz. Melissa Müller 08.07.2020, 17.00 Uhr

Das Dorf Andwil. Ralph Ribi (14.1.2020)

In der GPK kommt es zur Kampfwahl Andwil Im Hinblick auf die Wahlen vom 27.September stellt sich in Andwil die Frage: Wer folgt auf Werner Ledergerber in den Gemeinderat? Laut der Gemeinde ist nur ein Vorschlag für den frei werdenden Sitz eingegangen: Jener von CVP-Mann Cyrill Signer, Elektro-Projektleiter. Es kommt also nicht mehr zum Kopf-an-Kopf-Rennen wie zwischen den Bäuerinnen Irene Räss und Seline Heim im März dieses Jahrs.