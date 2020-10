Reportage «In anderen Dörfern läuft das doch genau gleich»: Die Schwellbrunner hüllen sich nach der Superspreader-Hochzeit in Schweigen – und in Masken Die Ausserrhoder Gemeinde Schwellbrunn ist wegen einer Hochzeit in die Negativschlagzeilen geraten. Was denken die Leute auf den Strassen der 1500-Seelen-Gemeinde? Ein Augenschein. Raphael Rohner 26.10.2020, 17.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trüb, nass, trist: Schwellbrunn, nachdem die Nachricht von der Superspreader-Hochzeit wie eine Bombe einschlug. Bild: Raphael Rohner (Schwellbrunn, 26. Oktober 2020)

Ein kalter Wind bläst durch die einzige Hauptstrasse in Schwellbrunn. Bei Schneeregen ist fast niemand zu sehen. Lediglich eine TV-Reporterin sucht verzweifelt nach Interviewpartnern für die Nachrichtensendung. Eine Frau läuft kopfschüttelnd an ihr vorbei und flucht unhörbar etwas in ihre Maske vor dem Gesicht. Bei der Kirche stehen gross die Warnhinweise des Bundes an der Tür angeschlagen – nicht weit davon eine Grabkerze.

Dorfbewohner fürchten sich vor behördlichen Folgen

Nach der Superspreader-Hochzeit in Schwellbrunn macht sich im Dorf Ungewissheit über mögliche Konsequenzen von Seiten des Kantons oder des Bundes breit. Ein Handwerker steigt aus seinem Auto und eilt in den Dorfladen: «Wollen sie unser Dorf jetzt etwa abriegeln? – Das wäre mir dann noch!» Dann schimpft er kurz und winkt ab: «Das wird immer verreckter mit diesem Zeug.» Schnell zieht er sich seine Maske über und geht in den Dorfladen. Auch dort ist die Hochzeit derzeit Thema Nummer eins.

Schwellbrunn zeigt sich wie ausgestorben am Montagnachmittag. Bild: Raphael Rohner

Beim Gemüse steht eine Frau und redet mit einem Verkäufer: «Schon noch übel, dass sie trotzdem gefestet haben!» Der Inhaber des Dorfladens seinerseits gibt sich skeptisch: «Wir wissen auch nicht, was alles stimmt und was nicht.» Viele Schwellbrunnerinnen und Schwellbrunner seien verunsichert. Er sagt:

«In anderen Dörfern läuft das doch genau gleich. Man bekommt es einfach nicht mit.»

Es gehe jetzt nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen – man müsse aus den Fehlern lernen.

«Bringt eh nichts mehr!»

Vor dem Dorfladen zieht ein älterer Mann seine Maske an und will von der ganzen Sache nichts wissen. Er winkt ab – und sagt dann dennoch: «Jänu. Das ist jetzt halt einfach so. Darüber aufregen kann man sich oder nicht. Bringt eh nichts mehr!»

In Schwellbrunn redet man derzeit überall über Corona. Bild: Raphael Rohner

Diese Meinung teilt auch Carmen Schmidt, die mit einem Hund durch den kaltnassen Tag stapft: «Wir sind ein so kleines Dorf hier oben, dass wir eigentlich alle Bescheid wissen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir das alle heil überstehen.» Dass gleich das ganze Dorf abgeriegelt werden soll, will sie nicht glauben. Das sei eher unwahrscheinlich und gar nicht durchsetzbar.

Eine Maske liegt in der Kirche in Schwellbrunn. Bild: Raphael Rohner

Ein weiterer Fussgänger sieht das anders: «Es wäre keine grosse Sache, unser Dorf abzuriegeln. Es gibt ja nur fünf Zufahrten nach Schwellbrunn und eine Handvoll Säumerpfade, die man alle bestens kennt.» Für wahrscheinlich hält er das jedoch nicht:

«Sollen sie doch erst einmal bei den anderen Anlässen schauen! Und sowieso: Die Familie und die Angehörigen haben jetzt genug Ärger.»

Auch er will nicht mehr dazu sagen. «Reportern schon gar nicht!», sagt er, zieht sich seinen Hut ins Gesicht und geht. Unterdessen schleicht eine blonde Frau mit berndeutschem Dialekt im Dorf herum und befragt Leute über die Hochzeit. Es handelt sich um eine «Blick»-Reporterin. Doch auch sie bekommt kaum Antworten der Schwellbrunnerinnen und Schwellbrunner.



«Es darf jetzt keine Hexenjagd geben!»

Dem Schwellbrunner Gemeindepräsidenten Ueli Frischknecht sind verschiedene Reaktionen aus dem Dorf zu Ohren gekommen. Die einen seien hässig und verunsichert, andere verängstigt. «Es geht jetzt nicht darum, eine Hexenjagd zu veranstalten. Ich appelliere aber an die Menschen, sich dringend an die Regeln zu halten, sich bei Verdacht testen zu lassen und sich je nachdem in Quarantäne zu begeben.»