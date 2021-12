Nach 2G-Vorschlägen vom Bund: Gibt's nun den Run auf Impfzentren?

Impfzentren Nach 2G-Vorschlägen des Bundes: Impfnachfrage in der Ostschweiz leicht zunehmend, vorwiegend wird aber geboostert Vergangenen Freitag hat der Bund auf die steigende Inzidenz in der Schweiz reagiert und verschärfte Coronamassnahmen vorgeschlagen. Gibt es nun einen Run auf die Impfzentren? In der Ostschweiz ist jedenfalls ein leichter Aufwärtstrend bei den verabreichten Impfdosen zu beobachten. Regula Weik und Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 13.12.2021, 18.38 Uhr

Derzeit wird in der Ostschweiz fleissig geboostert. Doch auch die allgemeinen Impfzahlen nehmen in Ostschweizer Impfzentren leicht zu. Bild: Britta Gut

Keine Parkplatzsuche. Eher die Qual der Wahl. In der Tiefgarage des Westcenters in St.Gallen gibt es an diesem Montagmorgen reichlich freie Plätze. Wo sind die Konsum- und Impffreudigen? Noch «unter Deck» die Begegnung mit einer ehemaligen Arbeitskollegin. «Gehst du boostern?», fragt sie. «Ja. Und du, kommst du vom Boostern?» Kopfnicken.

«Da leuchten nicht nur Kinderaugen», springt einen eine grossflächige Reklame auf dem Weg ins Impfzentrum an. Und schon beginnt die Warteschlange. Leuchtende Augen Erwachsener? Impffreude ist bei den Wartenden kaum auszumachen, aber auch keine Griesgrämigkeit oder Ungeduld. Einige scrollen auf dem Handy, andere nesteln in Jacken- oder Handtaschen – auf der Suche nach den notwendigen Unterlagen.

Er hole sich die zweite Impfung, sagt der junge Warteschlangennachbar. Er habe erst gezögert. Er sei kein Impfgegner, er habe einfach gedacht, das brauche er doch nicht. Irgendwann sei ihm das ganze Drumherum und das Testen zu mühsam geworden. «Sind Sie auch wegen des Boosters hier?» fragt eine ältere Frau. «Ja.» Und dann erzählt sie: Sie habe erst bis Januar damit zuwarten wollen – «ich dachte mir, in der Vorweihnachtszeit muss das nicht auch noch sein, da ist eh immer viel los.» Doch dann habe sie sich umentschieden und angemeldet: «Wir sind nicht mehr die Jüngsten und unsere Gäste an Weihnachten auch nicht. Da ist es doch besser, wenn möglichst viele geboostert sind, oder?»

Zügig und in gebotenem Abstand geht es vorwärts. Modernianer spuren links ein, Pfizianer stellen sich rechts an. Im Stop-and-go-Modus geht es danach Richtung Impfkabinen. Nach und nach verschwinden die vor einem Wartenden hinter weisse Vorhängen. Und dann der Aufruf: «Kabine 7, bitte.»

Nachfrage nach Erstimpfungen ganz leicht ansteigend

Eine Umfrage bei den Ostschweizer Kantonen zeigt: Nicht nur Booster sind derzeit beliebt, generell steigt die Anzahl verimpfter Dosen leicht an. «Die Nachfrage nach ersten Impfungen ist aktuell ganz leicht zunehmend», schreibt etwa die Staatskanzlei des Kantons Thurgau auf Anfrage. Auch die Kantone St.Gallen und beide Appenzell bestätigen, dass die Impfzahlen derzeit ganz leicht ansteigen würden.

Ob dies mit den vom Bundesrat angekündigten, möglichen Verschärfungen oder den massiv steigenden Fallzahlen zu tun hat, konnten die Kantone am Montag noch nicht einschätzen. Zu kurz sei die Zeitspanne, seit der Bundesrat über allfällige, neue Massnahmen informiert habe. «Es ist aber davon ausgehen, dass die vorgeschlagenen Massnahmen durchaus eine Wirkung auf einzelne Personen haben könnten, sich impfen zu lassen», sagt Georg Amstutz, Kommunikationsleiter von Appenzell Ausserrhoden.

Bereits über 110'000 verimpfte Booster in der Ostschweiz

Im Kanton St.Gallen werden derzeit wöchentlich rund 21'000 Impfdosen verabreicht, im Kanton Thurgau sind es etwa 14'000 Impfungen wöchentlich. Die meisten davon sind Booster-Impfungen. Die Nachfrage nach Boostern sei sehr hoch, wie alle Ostschweizer Kantone auf Anfrage bestätigen.

Im Kanton St.Gallen werden täglich zwischen 3000 und 5000 Personen geboostert; insgesamt wurden bislang knapp 68'000 Boosterimpfungen gespritzt. Im Thurgau wurden bisher 38'000 Booster-Dosen verabreicht, in Appenzell Ausserrhoden 8100 und in Innerrhoden rund 2200 Boosterimpfungen.

«Es warten jedoch noch viele Personen auf einen Zugang zu einem Boostertermin - dies aufgrund der benötigen sechs Monate Abstand zur letzten Impfung», schreibt die Thurgauer Staatskanzlei. Im Januar 2022 werde deshalb ein grösserer Anstieg bei den Impfungen erwartet. Zudem würden 9400 Termine für Boosterimpfungen im Thurgau anstehen für Personen, die bereits zugangsberechtigt sind. Weitere Termine würden laufend zugeteilt.

Der momentane Run auf die Boosterimpfung ist auch im Westcenter zu spüren. Der pensionierte Arzt, der die Nadel ansetzt, bestätigt: Es sei ganz ordentlich was los, aber «vor allem Leute wie Sie, die wegen der Boosterimpfung kommen». Keine Erstimpflinge? Hat die bundesrätliche 2G-Androhung zu keinem Ansturm von bisherigen Impfzögerern geführt? «Es sind wenige, die für die erste Impfung kommen», meint er. Und schon ist der Nadelstich vorbei. Was bleibt? Ein Pflästerchen auf dem Oberarm, zwei Traubenzucker in der Tasche und 1.50 Franken weniger im Portemonnaie - die Parkgebühr.

Booster schon nach 5,5 Monaten im Kanton St.Gallen Seit vergangenem Donnerstag kommen nun auch Personen zu einer Boosterimpfung, die ihre zweite Impfdosis vor 5,5 Monaten hatten. Diese können ab sofort und bis zum 23. Dezember 2021 auf wir-impfen.ch oder in einer Pop-up-Impfstelle spontan boostern lassen. Pop-up-Impfstellen sind auf der Impfkarte des Kantons St.Gallen ersichtlich. (alr)

