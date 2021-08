Impfzentren Trotz tiefer Impfquote: St.Gallen lässt sich Zeit mit Motivationskampagne für Impfmuffel Wie will der Kanton St.Gallen die eingeschlafene Impfbereitschaft der Bevölkerung wieder wecken? Wird Impfen ohne Anmeldung möglich? Lockt er mit Bratwurst und Brot? Der Kanton gibt sich bedeckt – Innerrhoden und Thurgau haben bereits Massnahmen umgesetzt. Regula Weik 06.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorbereitung der Spritzen für die Impfung gegen Covid-19. Bild: Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE

Erst wurde er herbeigesehnt – der Stich in den Oberarm. Dann war der Impfstoff da. Das Rennen, sich möglichst rasch einen Termin zu ergattern, war lanciert. Die Impfzentren avancierten zur neuen Lieblingsadresse vieler. Dann rückte der Sommer näher. Und die Vorfreude auf die Ferien verdrängte die Vorfreude auf die Impfung. Hier der Stuhl im Warteraum im Impfzentrum, dort der Liegestuhl am Strand. Hier ein geschenkter Traubenzucker in der Hand, dort ein kühler Drink. Der Impffortschritt erlahmte. Das Virus nicht. Wie die Impfmotivation der Bevölkerung wieder ankurbeln? Überzeugungsarbeit leisten oder mit Anreizen der Bereitschaft ein wenig nachhelfen?

Der Bund hat Kuchen verteilt. In anderen Ländern werden Personen mit Freikarten fürs Fussballspiel gelockt oder erhalten nach der Impfung ein Lotterielos. Martin Ackermann, der abtretende Präsident der wissenschaftlichen Begleitgruppe des Bundes, hat diese Woche Bund und Kantonen empfohlen, mehr zu unternehmen, um die Leute zum Impfen zu bewegen. Mit der jetzigen Impfquote sei die Schweiz noch nicht aus dem Schneider. Gut 48 Prozent sind in der Schweiz vollständig geimpft; in der Ostschweiz liegt die Impfquote tiefer. In Appenzell Innerrhoden sind lediglich 39 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft – der tiefste Wert schweizweit. In St.Gallen sind es knapp 43 Prozent. Was unternimmt der Kanton, um nach den Sommerferien wieder mehr Leute zum Piks zu motivieren?

Für die nächsten Monate seien «weitere Massnahmen» geplant, heisst es auf Anfrage beim St.Galler Gesundheitsdepartement. «Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird der Kanton informieren.»

Andere Kantone denken bereits laut über einfachere Zugänge zur Impfung nach – oder haben diese bereits geschaffen. So bauten einzelne Drive-in-Impfzentren auf, planen mit Impfbussen vor Einkaufszentren zu fahren oder mobile Equipen loszuschicken, um in grösseren Firmen Impfaktionen durchzuführen. Einige Nachbarkantone setzen auf Walk-in-Impfungen; so erproben auch Appenzell Innerrhoden, Thurgau und Graubünden das Impfen ohne Voranmeldung. Nach einem erfolgreichen Pilotversuch will Graubünden das Angebot fortsetzen. Der Thurgau organisierte am Donnerstag den letzten von vier Walk-in-Impftagen. In Innerrhoden läuft das Pilotprojekt noch bis 25. August. Aktuell können sich Innerrhoderinnen und Innerrhoder jeweils am Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr spontan impfen lassen.

Heute anmelden, morgen antraben

Impfen ohne Voranmeldung gibt es heute in St.Gallen noch nicht. Gut möglich, dass der Kanton dies als eine der «weiteren Massnahmen» vorsieht. Wer sich heute in einem der vier kantonalen Zentren in St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona oder Wil impfen lassen will, muss sich dafür auf der Website des Kantons eintragen und kommt dann auf die Warteliste. Doch das Gesundheitsdepartement versichert:

«Aktuell gibt es keine Wartezeiten. Wer sich heute registriert, erhält morgen einen Termin.»

Im Thurgau können Impfwillige seit Anfang Monat online einen der angebotenen Impftermine selber auswählen. Über 500 Personen hätten bereits von dieser Möglichkeit des Wunschimpftermins Gebrauch gemacht, teilt die Thurgauer Staatskanzlei mit.

Auf die Frage, wie sehr die Impfungen in den Ferienwochen eingebrochen sind, antwortet das St.Galler Gesundheitsdepartement:

«Im Juli wurden rund 22'500 Dosen im Curling-Center in St.Gallen verimpft.»

So viele waren es während der Impfhöchstphase pro Woche gewesen. Im Juni war die St.Galler Impfaktion so richtig auf Hochtouren gelaufen: Über 100'000 Impftermine waren eingeplant, über 20'000 Personen wurden in einem der vier kantonalen Zentren pro Woche gestochen.

Weiter westlich und noch halb so gross

Die Tage des Impfzentrums im Curling-Center im Westen der Stadt St.Gallen sind gezählt. Es schliesst am Wochenende die Türen – und öffnet am Montag ein paar Meter weiter westlich wieder: Es zügelt ins Einkaufszentrum Lerchenfeld. Allerdings: Das neue St.Galler Impfzentrum wird deutlich kleiner sein. Gibt es am jetzigen Standort acht Impfkabinen, so werden es am neuen noch vier sein. Als Grund für die Kapazitätsverkleinerung nennt das Gesundheitsdepartement den Impffortschritt, als Grund für den Umzug den Eigengebrauch des Centers durch die Curlingspieler.

Ist die Halbierung der Kapazität angesichts der dritten Impfung nicht etwas gar optimistisch? Die Kapazitäten könnten bei Bedarf innert Wochenfrist erweitert werden – nicht zuletzt durch eine Ausdehnung der Öffnungszeiten, heisst es beim Kanton. Dasselbe gelte auch für die übrigen drei kantonalen Impfzentren. Auch sie blieben bis Ende Jahr geöffnet und auch deren Öffnungszeiten könnten je nach Bedarf angepasst werden.

Hausärzte machen Impfpause – Nachfrage brach ein

Thurgauer Impfwillige konnten sich auch in über 50 Arztpraxen in den Oberarm stechen lassen. Diese Woche wurde bekannt, dass aktuell nur noch sechs Ärzte impfen. Die Praxen erhielten den Impfstoff in Kartons mit je zehn Fläschchen, jedes enthalte zehn Dosen. Die Fläschchen könnten im Kühlschrank einen Monat gelagert werden. Doch einmal geöffnet müsse der Inhalt innert Stunden aufgebraucht werden. Das bringe derzeit kein Hausarzt hin, erklärte der Präsident der Thurgauer Ärztegesellschaft.

Auch im Kanton St.Gallen ist die Impfnachfrage bei den Hausärztinnen und Hausärzten zurückgegangen – «da bereits viele Leute geimpft sind, einen Termin im Impfzentrum haben oder in den Ferien sind», heisst es beim Gesundheitsdepartement. Und es bestätigt das von den Thurgauer Ärzten erwähnte Problem:

«Da es keine Einzeldosen gibt, braucht es eine ausreichend grosse Nachfrage, damit der Impfstoff möglichst ohne Verlust eingesetzt werden kann.»

Einige Hausarztpraxen im Kanton machten darum «Impfpause, da es zu wenig Anmeldungen gibt». Gut 200 Hausärztinnen und Hausärzte haben vor den Sommerferien noch in ihrer Praxis geimpft, rund 10'000 Impfungen sind im Juli in den Arztpraxen erfolgt.

Insgesamt 26'1015 St.Gallerinnen und St.Galler sind inzwischen geimpft, davon 219'562 vollständig (Stand 4. August). Um eine schwere, neue Welle im Herbst zu verhindern, müsse die Schweiz eine Durchimpfungsquote von 80 Prozent anstreben, fordert die Corona-Taskforce des Bundes. Will der Kanton diesem Ziel auch nahe kommen, muss er die 400'000-Marke knacken.