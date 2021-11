Impfen unter Hypnose ist in der Ostschweiz der Renner

Impfwoche «Der Klient erinnert sich an seine Kindheit zurück und entspannt sich»: Ein Gaiser Ärztepaar impft unter Hypnose – das macht Schlagzeilen «Das Behandeln einer Spritzen-Phobie ist eine völlig normale Therapieform im Bereich der medizinischen Hypnose»: Das sagt der Frauenfelder Hypnose-Therapeut Uwe Sujata, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Berufsverbands für Hypnosetherapie. Christoph Zweili 09.11.2021, 18.20 Uhr

Spritzen mit Covid-19-Impfstoff von Moderna. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Impfpartys, Impfnächte, Impftaxis, Impfschiffe, Pop-up-Impfzentren, «Impfen auf Bestellung», freie Impfstoffwahl, Walk-in-Angebote: So wollen die Kantone die Ungeimpften in dieser Woche doch noch überzeugen. Dazu zeigen verschiedene Persönlichkeiten Flagge fürs Impfen, unterstützen Influencer auf Tiktok die Impfoffensive oder touren Musiker durch die Schweiz.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden sticht mit einem Angebot besonders heraus – Personen mit Angst vor Nadeln und Spritzen können sich in einer Gaiser Praxis unter Kurzhypnose impfen lassen. Dieser Beitrag zur nationalen Impfwoche rief sogar ausländische Medien auf den Plan: ein Kanton, der seine Bürgerinnen und Bürger unter Hypnose flächendeckend gegen Corona impft? Das hat die Welt noch nicht gesehen. Laut Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst Appenzell Ausserrhoden, haben sich ausländische Medien nach einer Liste mit den Hypnose-Praxen erkundigt. Doch die gibt es nicht: Es ist eine einzige Praxis im Kanton, die diese besondere Impfung unter Kurzhypnose am ersten und letzten Tag der Impfwoche anbietet.

«Im Prinzip lassen sich alle Menschen hypnotisieren»

Das Ärztepaar Carola und Sebastian Schildbach führt am Bahnhofplatz in Gais eine Gemeinschaftspraxis für Psychosomatik. Laut Website werden hier Patienten in sämtlichen Belangen der Psychiatrie, Psychotherapie und spiritueller Medizin beraten. Trotz mehrerer Anfragen war es für unsere Zeitung weder möglich, mit Patienten nach der Behandlung zu reden noch an einer Hypnose-Sitzung beobachtend teilzunehmen. Am Montag waren alle Termine bis nach 22 Uhr besetzt, teilte Carole Schildbach lediglich schriftlich mit.

Hypnose-Therapeut Uwe Sujata. Bild: PD

«Im Prinzip lassen sich alle Menschen hypnotisieren», sagt der Frauenfelder Hypnose-Therapeut Uwe Sujata, Vorstandsmitglied des Schweizerischen Berufsverbands für Hypnosetherapie mit über 800 Mitgliedern: «Das Behandeln einer Spritzen-Phobie ist eine völlig normale Therapieform im Bereich der medizinischen Hypnose.» Beim grössten Schweizer Verband seien Beobachter durchaus üblich, sogar gern gesehen – «bei behandelten Kindern sind sie sogar Vorschrift».

So funktioniert die Hypnose

Und so funktioniert es: Mit einer bestimmten Sprache wird die Trance eingeleitet. «Der Klient erinnert sich an seine Kindheit zurück und entspannt sich. Das führt dazu, dass das Unterbewusstsein in den Vordergrund und das Tagesbewusstsein in den Hintergrund tritt», sagt Sujata. Der Klient nehme wahr, was mit ihm geschehe, auch wenn die Hypnose bereits wieder beendet sei. Die Angst vor der Spritze sei weg.

Der Frauenfelder verweist auf Hunderte von Studien, die die Seriosität von Hypnosetherapien belegen – «Hypnose können alle lernen». Der 60-jährige Therapeut mit eigener Praxis bildet auch Ersthelfer auf Unfallplätzen wie Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter aus. Sie lernen, über die bekannten Notfallmassnahmen hinaus die Reaktionen der Verletzten zu verstärken. «Diese befinden sich, ausgelöst durch das Trauma des Unfalls, meistens bereits in einem Trancezustand und sind daher für Suggestionen wie Schmerzlinderung, Blutung stoppen und den weiteren Heilungsverlauf fördern besonders empfänglich.»