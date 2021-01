Impfungen «Das ist nur eine Momentaufnahme»: Thurgau und St.Gallen impfen langsamer als die Appenzeller Erstmals hat der Bund Daten zur Impfaktion in den Kantonen erhoben. Während in Appenzell Innerrhoden schweizweit am zweitmeisten Personen bereits geimpft wurden, bildet der Thurgau das Schlusslicht. Janina Gehrig 22.01.2021, 18.00 Uhr

Die zweite Phase steht bevor: Nächste Woche sollen 11'000 Impfdosen an St.Galler Hausarztpraxen verteilt werden. Bild: Cyril Zingaro / KEYSTONE

Nächste Woche wird in St.Gallen auch in Hausarztpraxen geimpft. St.Gallen sei damit der erste Kanton, der eine Impfung gegen das Coronavirus in den Hausarztpraxen ermögliche, sagte Karin Faisst, St.Galler Präventivmedizinerin und Impfchefin, am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung. 5200 Personen waren zu diesem Zeitpunkt im Kanton geimpft worden. Zwei Tage später waren es rund 2000 Personen mehr, nämlich 7230.

Doch wie schnell ist der Kanton mit dem Impfen im schweizweiten Vergleich? Das Bundesamts für Gesundheit (BAG) hat am Freitag erstmals Daten zur Anzahl der verabreichten Impfungen geliefert. Bis am Donnerstag wurden demnach schweizweit rund 170'000 Impfstoffdosen verabreicht. Bisher haben die Kantone 37 Prozent aller verfügbaren Dosen verimpft. Aus den Zahlen des BAG lässt sich ebenfalls ablesen, wie viele Dosen die einzelnen Kantone erhalten haben und wie viel sie davon bereits verbraucht haben.

Die Unterschiede sind gross. Während im bevölkerungsarmen Kanton Appenzell Innerrhoden rund fünf Prozent der Einwohner, nämlich 823 Personen, bereits eine Impfung erhalten haben, sind es in Ausserrhoden knapp über drei Prozent (1718 Personen), in St.Gallen jedoch nur 1,4 und im Thurgau knapp über ein Prozent (2980 Personen). Der Kanton Appenzell Innerrhoden liegt damit schweizweit an zweiter Stelle, der Thurgau bildet das Schlusslicht.

«Nur eine Momentaufnahme»

Der Kanton St.Gallen reagiert mit Gelassenheit auf seine Position, zumal es sich lediglich um eine Momentaufnahme handle. «Nächste Woche werden wir 11'000 Impfdosen an die Hausarztpraxen verteilen», sagt Karin Faisst. Die Impfdosen seien bereits auf dem Weg zu den Hausarztpraxen. Die Hausärztinnen und Hausärzte würden die Impfungen in den nächsten Tagen machen. «Damit erhöhen sich unsere Impfzahlen auf etwa 17'000 in einer Woche.» Faisst beruhigt:

«Die Welt sieht nächste Woche schon wieder ganz anders aus.»

Auch der Thurgau beschwichtigt. Nur was die relative Zahl der geimpften Dosen pro 100 Einwohner betreffe, sei der Kanton auf dem letzten Platz. «Allerdings sehen wir die Impfung der Bevölkerung nicht als Wettbewerb zwischen den Kantonen an. Jeder Kanton versucht mit seinen Möglichkeiten, eine optimale Impfkampagne durchzuführen.» Man sei zuversichtlich, den Anteil der geimpften Bevölkerung in den nächsten Wochen steigern zu können.

Lieferengpass bremst Impfkampagne

Der Kanton Thurgau macht auch die Entscheide des Bundes für seine Schlusslichtposition verantwortlich. «Der Bund hat unser Kontingent an Impfdosen dreimal innert weniger Tage gekürzt», heisst es vonseiten der Staatskanzlei. Der Thurgauer Fachstab Pandemie teilte am Freitag mit, die Anfang Januar kommunizierten Prognosen, dass bis Ende Februar 20'000 Impfungen von Pfizer zur Verfügung stünden, würden sich daher wohl nicht bewahrheiten.

Der Kanton Thurgau werde ab sofort nur noch die effektiv eingegangenen Impfstoffmengen und die Impfungen kommunizieren. Auch hätten andere Kantone ihre Impfkampagne bereits etwas vor dem Kanton Thurgau gestartet.