Impfungen «Da die Omikron-Infektion keine schweren Verläufe macht, nehmen viele eine Ansteckung in Kauf»: Rund 40'000 St.Gallerinnen und St.Galler verlieren am Montag ihr Zertifikat Am 31. Januar laufen viele Covid-Zertifikate, die zwischen Februar und Mai 2021 ausgestellt worden waren, ab. Im Kanton St.Gallen seien die Betroffenen per E-Mail informiert worden, heisst es. Janina Gehrig 28.01.2022, 19.10 Uhr

Wer sich den Booster holen möchte, hat immer noch viele Möglichkeiten, dies zu tun. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Wer am Dienstag ein Restaurant oder ein Fitnesscenter besuchen möchte, könnte den Heimweg wieder antreten müssen, ohne eingekehrt oder seine Muskeln gestählt zu haben. Denn am 31. Januar laufen viele Covid-Zertifikate ab. Da die Impfcodierung den Vorgaben aus der EU angepasst werden, verkürzt sich die Gültigkeitsdauer der Zertifikate für Geimpfte und Genesene von 360 auf 270 Tage. Zertifikate mit Ausstellungsdatum zwischen Anfang Februar und Anfang Mai 2021 sind somit ab Anfang Februar 2022 nicht mehr gültig, sofern seither keine Auffrischimpfung oder Infektion stattfand.

Laut einer Umfrage von SRF verliert damit schweizweit eine Viertelmillion Menschen den Zugang zu Gaststätten, Sporthallen und anderen Freizeiteinrichtungen. Mehr geboostert wird jedoch dennoch nicht – im Gegenteil, die Impfungen gehen seit Anfang Jahr zurück.

Etwas mehr als die Hälfte der Geimpften ist auch geboostert

Auch im Kanton St.Gallen ist laut neuesten Zahlen nur etwas mehr als die Hälfte (54 Prozent) der vollständig geimpften Personen (322'864) auch geboostert (174'131). Laut Karin Faisst, Leiterin des Amts für Gesundheitsvorsorge des Kantons St.Gallen, wird am Montag bei rund 40'000 St.Gallerinnen und St.Gallern die Gültigkeit des Zertifikats vorzeitig ablaufen. Diese Schätzung wurde vor zwei Wochen vorgenommen. In der Zwischenzeit hätten viele Personen anstatt einer Boosterimpfung eine Infektion durchgemacht und damit wieder ein Genesen-Zertifikat erhalten. «Damit liegt die tatsächliche Zahl tiefer», sagt Faisst auf Anfrage.

St.Galler Impfchefin Karin Faisst. Benjamin Manser

Verstärkt der Kanton aufgrund dieser Tatsachen seine Infokampagnen nochmals? «Die betroffenen Personen wurden per Mail informiert, dass ihr Zertifikat abläuft», sagt Faisst. Auch Personen, deren Zertifikat bald ablaufe, würden ein Infomail erhalten. Gleichzeitig ständen die Impfzentren weiterhin offen, so wie auch die Pop-up-Impfstellen bis Ende Februar. «Wer sich impfen lassen will, hat also viele Möglichkeiten, dies zu tun. Es gibt auch genügend freie Impfkapazitäten.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Warum sich so viele zwar impfen, aber nicht boostern lassen, erklärt die St.Galler Impfchefin so:

«Da die Omikron-Infektion keine schweren Verläufe macht, nehmen auch viele Personen eine Ansteckung in Kauf.»

Ausserdem benötigten Personen, die kürzlich am Coronavirus erkrankt seien, keine Auffrischimpfung, sondern könnten einen Antrag für ein Genesen-Zertifikat stellen. Dieses wiederum ist auch für 270 Tage gültig. Die Gültigkeit der Zertifikate wird in der App automatisch angepasst.