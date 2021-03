Impfstrategie Risikopatient oder Impfdrängler: Werden immer und überall die Richtigen geimpft? Zwei St.Galler SP-Kantonsrätinnen stellen die Impfstrategie des Kantons in Frage Wie kann beim Impfen ein gerechtes Vorgehen sichergestellt werden? Diese Frage werfen die St.Galler SP-Kantonsrätinnen Bettina Surber und Monika Simmler auf. Der Kanton setzt derzeit stark auf die Hausärztinnen und Hausärzte. «Das ermöglicht zwar eine wohnortnahe Versorgung, birgt aber das Risiko einer uneinheitlichen Handhabe», so die beiden Politikerinnen. Regula Weik 15.03.2021, 05.00 Uhr

Eine Ampulle mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone/Ti-Press

Im Kampf gegen das Coronavirus haben derzeit alle Kantone dasselbe Problem: Es fehlt der Impfstoff. Während die Impfdosen auf sich warten lassen, wird die Liste jener, die sich impfen lassen wollen, immer länger. Noch vor kurzem gaben mehr oder weniger prominente Impfdrängler zu reden. Inzwischen müssen bereits Gepikste, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten und auch noch keine 80 sind, damit rechnen, misstrauisch beaugapfelt zu werden. Ist sie wirklich eine Hochrisikopatientin? Hat er wirklich eine Vorerkrankung? Und auch Hausärztinnen und Hausärzten wird kritisch auf die Finger geschaut. Weshalb impft der bereits eine 65-Jährige? Während sich andernorts sogar 80-Jährige noch gedulden müssen? Sind Impfwillige, die einen Hausarzt mit viel jüngeren Patientinnen und Patienten haben, im Vorteil?

Bettina Surber, St.Galler SP-Kantonsrätin und Fraktionschefin. Bild: Benjamin Manser

Die Frage der Impfstoffverteilung treibt auch die St.Galler Kantonsrätinnen Bettina Surber und Monika Simmler um. Wie wird ein gerechtes Vorgehen sichergestellt? Diese Frage werfen die beiden in einem parlamentarischen Vorstoss auf. Denn die Impfstrategie, so die beiden SP-Politikerinnen, solle «nicht nur möglichst schnell und effizient umgesetzt werden, sie hat gerecht zu sein».

«Bei knappem Impfstoff wird eine gewisse zufällige Auswahl notwendig»

Inzwischen liegt die Antwort der Regierung vor. Der Kanton orientiere sich an der Impfstrategie des Bundesamts für Gesundheit. Dieses schreibt den Kantonen nicht genau vor, wie sie zu handeln haben. Es hat aber eine Impfempfehlung erarbeitet, auf die sich die Kantone abstützen. Detailliert wird aufgelistet, dass zuerst Personen ab 75 Jahren sowie – unabhängig vom Alter – Erwachsene mit chronischen Krankheiten mit dem höchsten Risiko geimpft werden sollen. Die Beschwerden sind speziell aufgelistet.

In der derzeitigen Phase mit wenig Impfstoff liege der Fokus auf Personen über 80 Jahren und Personen mit schweren Vorerkrankungen – unabhängig vom Alter, hält denn auch die Regierung fest. Geimpft wird aktuell durch mobile Teams, Spitäler, regionale Schwerpunktpraxen sowie Hausärztinnen und Hausärzte.

Monika Simmler, St.Galler SP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Die beiden SP-Kantonsrätinnen stellen diese Strategie in Frage.

«Dieses Vorgehen über dezentrale Akteure und Praxen ermöglicht zwar eine wohnortnahe Versorgung, birgt gleichzeitig aber auch das Risiko einer uneinheitlichen Handhabe.»

Weiter halten sie fest: «Umso wichtiger ist es, klare Vorgaben zu machen.»

Die Regierung ist sich bewusst: Die Zuteilung der knappen Impfdosen sei für die Ärzteschaft herausfordernd. Doch:

«Die Hausärztinnen und Hausärzte kennen ihre Patientinnen und Patienten am besten.»

Durch ihre Triage sei zumindest gewährleistet, dass zuerst diejenigen berücksichtigt würden, welche die Impfung am nötigsten hätten. Sei der Impfstoff allerdings so knapp, dass er nicht einmal für diese Gruppe reiche, werde «eine gewisse zufällige Auswahl notwendig».

Weitere Berufsgruppen prioritär impfen?

Am Donnerstag hat die Regierung bekanntgegeben, dass sie nach Ostern vier Impfzentren im Kanton – in den Städten St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil – in Betrieb nehmen wird. Die ersten Impftermine sind für die über 75-Jährigen reserviert. Das wird sich ändern, sobald genug Impfstoff vorhanden ist. Dann kann sich auch die breite Bevölkerung impfen lassen. Bis es so weit ist, dauert es noch einige Zeit.

Bettina Surber und Monika Simmler fragen deshalb auch: «Kann eine Impfreihenfolge festgelegt werden, die gewährleistet, dass jene Personen, die ein erhöhtes Risiko für eine Ansteckung tragen, zuerst geimpft werden?» Die beiden denken dabei an Lehrpersonen, Verkaufspersonal, Bauarbeiter, Postangestellte, Gastromitarbeitende – kurz: Leute, die kein Homeoffice machen können. Die Regierung ist bereit, eine Priorisierung weiterer Berufsgruppen zu prüfen. Eine Impfung besonders exponierter Personen wäre aber «voraussichtlich erst im Frühling» möglich.