Impfstrategie Kanton St.Gallen eröffnet nach Ostern vier Impfzentren St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil: In diesen vier Städten will der Kanton St.Gallen seine Impfzentren eröffnen. In einem ersten Schritt sollen die über 75-Jährigen geimpft werden. Die Registrierung und Anmeldung erfolgt online. 11.03.2021, 09.14 Uhr

Ein Mann wird geimpft. Bild: Alexandra Wey, Keystone (12. Februar 2021)

(SK/dar) Nach Ostern nimmt der Kanton St.Gallen vier Impfzentren in St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil in Betrieb, wie die Staatskanzlei per Communiqué mitteilt. Der Impfstrategie des Bundes folgend, reserviert der Kanton die ersten Impftermine für die über 75-Jährigen. Sobald mehr Impfstoffe vorhanden sind, würden die Impfungen sukzessiv auf weitere Personengruppen ausgeweitet.

In der Mitteilung nennt der Kanton die Kriterien, die für die Auswahl der Impfzentren wichtig waren:

verteilt über das Kantonsgebiet

gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr und dem Individualverkehr

genügend Parkplätze

barrierefreie Zugänge

erweiterbare Infrastruktur

Aktuell werden die Lokalitäten für die Nutzung als Impfzentren vorbereitet. Die genauen Standorte werden kurz vor der Eröffnung der Impfzentren kommuniziert.

Erste Termine für Personen über 75 Jahre reserviert

In der ersten Phase nach Ostern können sich in den Impfzentren Personen über 75 Jahre impfen lassen. «Wenn diese Gruppe geimpft ist, kommen laufend die nächsten Jahrgänge an die Reihe. Sobald es mehr und genug Impfstoff gibt, kann sich auch die breite Bevölkerung in diesen vier Impfzentren impfen lassen», schreibt der Kanton. Für diese Phase könne der Kanton die Kapazitäten in den Impfzentren je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs erhöhen.

Anmeldung über ein Online-Tool

Die Anmeldung für die Impfung in den Impfzentren erfolgt online. Das Tool schaltet der Kanton Ende März auf. Der genaue Termin werde zeitnah über www.sg.ch/coronavirus und die Medien mitgeteilt, schreibt der Kanton. Die Zahl der verfügbaren Impftermine ist abhängig vom erhältlichen Impfstoff.

«Denn ohne Impfstoff können keine Impftermine angeboten werden.»

Da in den nächsten Wochen die Impfstoffmenge immer noch kleiner sein werde als die Nachfrage, brauche es weiterhin Geduld für einen Impftermin. Für die Online-Anmeldung wird eine Mailadresse benötigt, da die Informationen zum Impftermin und die Impfbestätigung per Mail verschickt werden. Personen ohne Zugang zum Internet können auch von Familienmitgliedern oder Freunden angemeldet werden.

Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, sich bei der Hausärztin beziehungsweise dem Hausarzt impfen zu lassen. Auch hier hängen die Impftermine von der Menge des verfügbaren Impfstoffs ab.