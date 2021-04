Impfstrategie Freie Impftermine für über 65-Jährige – das wirft Fragen auf: Ist die Impfbereitschaft der St.Galler Bevölkerung gering? Weshalb werden nicht einfach Junge geimpft? In den vier St.Galler Impfzentren gibt es freie Termine. Der Kanton hat deshalb die über 65-Jährigen aufgerufen, sich anzumelden. Knapp Impfdosen – und nicht einmal dafür genügend Impfwillige: Was läuft da schief? Regula Weik 13.04.2021, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Impfstoff wird abgefüllt: Besichtigung des Impfzentrums in der Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (31. März 2021)

Nun sind die über 65-jährigen St.Gallerinnen und St.Galler an der Reihe: Wer sich gegen Corona impfen lassen will, kann dies seit Mitte letzter Woche tun – in einem der vier kantonalen Impfzentren oder in einer Arztpraxis. Anfang Woche nun der überraschende Aufruf das Kantons: Es gibt noch freie Impftermine. Über 65-Jährigen sollen sich doch anmelden und bekämen innert weniger Tage einen Termin. Bisher rief die Regierung die Bevölkerung stets zur Geduld auf: Es mangle an Impfstoff. Und nun diese Kehrtwende. Wurden unerwartet mehr Impfdosen geliefert? Oder lässt sich die ältere Bevölkerung nur zögerlich impfen?

Karin Faisst, St.Galler Präventivmedizinerin und kantonale Impfchefin. Bild: Tobias Garcia

Karin Faisst, St.Galler Präventivmedizinerin und kantonale Impfchefin, verneint beides und sagt:

«Viele ältere Personen haben eine enge Bindung zu ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt und lassen sich lieber dort impfen als an einem ihnen unbekannten Ort.»

St.Gallen hat die Hausärztinnen und Hausärzte früh in seine Impfstrategie einbezogen – früher als andere Kantone. St.Galler Hausärztinnen und Hausärzte impfen bereits seit drei Monaten – und führen teils längere Wartelisten. Nicht zuletzt deshalb, weil sie – anders als die Impfzentren – heute bereits parallel zu den Erstimpfungen auch Zweitimpfungen durchführen.

Will der Kanton mit seinen rascheren Terminen die 65-Jährigen weg von den Hausärzten in die Impfzentren locken? Die Impfchefin winkt ab. «Auch wenn sie dort noch etwas länger warten müssen: Viele ältere Menschen fühlen sich beim Hausarzt besser aufgehoben», sagt Faisst. Sie stehe mit den Hausärztinnen und Hausärzten im Austausch und diese würden schon länger «mobile Leute» auf die Impfzentren aufmerksam machen. Umgekehrt sei ebenso klar:

«Risikopatienten, Personen mit chronischen Erkrankungen, sollen sich beim Hausarzt für die Impfung anmelden – und zwar unabhängig vom Alter. Weil er die Patientin oder den Patienten am besten kennt.»

Weshalb werden nicht einfach Jungen aufgeboten?

Wenn die Impftermine in den Zentren nicht alle vergeben sind, weshalb werden dann nicht einfach Jüngere aufgeboten? «Im Fokus stünden derzeit ganz klar noch die älteren Menschen», sagt Faisst, «weil bei ihnen schwere Krankheitsverläufe häufiger sind als bei Jungen.»

Es sei auch nicht so, dass die Zentren auf Hunderten von freien Terminen sässen – «dazu haben wir schlicht zu wenig Impfstoff». Wie kommt es denn, dass in den sozialen Medien die Zahl von über 400 freien Terminen im Impfzentrum in der Stadt St.Gallen kursiert? Dazu sagt Faisst:

«Wir bieten aktuell im Impftool mehr Termine an als Impfstoff verfügbar ist. So bieten wir den Personen mehr Flexibilität bei der Terminwahl.»

Am Mittwoch würden sie 1200 Personen in der Curlinghalle in St.Gallen impfen. Und: «Wenn am einen Tag mal nicht so viel geimpft wird, dann holen wir das in den nächsten Tagen wieder auf.» Trotzdem: Wenn es freie Termine hat, wäre es da nicht besser, Jüngere aufzubieten, statt Impfdosen wegzuwerfen?

«Wir werfen keine Dosen weg. Wir holen nur ab, was wir verimpfen können.»

Nächste Woche sollen im Impfzentrum St.Gallen 2600 Personen geimpft werden, in den Zentren in Buchs, Rapperswil-Jona und Wil je rund 1300 Personen. In allen vier Zentren werde ab nächster Woche auch Gesundheitspersonal geimpft.

Ab nächster Woche werden auch 60-Jährige geimpft

In einer Umfrage des Nachrichtenmagazins «10 vor 10» des Schweizer Fernsehens hat der Kanton St.Gallen kürzlich angegeben, ab Mitte April über 60-Jährige zu impfen – als einer der ersten Kantone überhaupt. Faisst bestätigt:

«Wir bieten ab nächster Woche neu auch über 60-Jährige auf.»

Danach werde die Alterslimite auf 55 gesenkt, ob danach die Impfung bereits für alle geöffnet oder nochmals eine altersmässige Abstufung vorgenommen werde, sei noch offen. «Aber selbst dann gilt: Ältere Menschen über 65 werden immer bevorzugt geimpft.»

Rund 110'000 Impfdosen hat der Kanton St.Gallen bislang verspritzt. 38'000 Personen haben bereits beide Impfungen erhalten. Ab Mai sollen dann die grossen Impfstoffmengen eintreffen. 140'000 Dosen seien St.Gallen vom Bund für Mai versprochen worden – «aber ich habe noch keine konkrete Zusage, wie viele es tatsächlich sein werden und wann sie geliefert werden, ob Anfang oder erst Ende Monat», sagt Faisst. Sie gehe derzeit von 40'000 bis 50'000 Dosen von Pfizer aus. Diese werden nur in den Impfzentren, nicht in den Hausarztpraxen verspritzt; sie werden prioritär mit dem Moderna-Impfstoff versorgt.