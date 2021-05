Impfstrategie Auf die Plätze fertig los: Die Ostschweizer Kantone zünden den Impfturbo – Priorisierungen einzelner Berufsgruppen lehnen sie ab In der Woche nach Auffahrt erwartet der Kanton St.Gallen grössere Mengen an Impfstoff. Ab dann werden auch Impftermine für alle vergeben. Die Alterslimiten fallen. Nun gilt: first come, first serve – wer sich schneller anmeldet, kann rascher den Oberarm hinhalten. Das gefällt nicht allen. Regula Weik 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spritzen mit dem Pfizer-Impfstoff. Bild: Michael Kappeler / dpa

Das Impfen ist eine schwierige Sache. Nicht organisatorisch. Das auch. Aber das sollen andere lösen – der Bund, der Kantone, die Hausärzte. Herr Müller und Frau Meier beschäftigen ganz andere Fragen. Wann geht es endlich los? Wann bin ich an der Reihe? Erst diese Warterei. Dann diese Dränglerei. Und nun diese Reihenfolge. Was ist geschehen?

Jetzt kommt der Piks für alle – diese gute Nachricht verbreiten die Kantone St.Gallen und Thurgau. Die beiden Kantone dehnen ihre Impfkampagne auf die gesamte erwachsene Bevölkerung aus. Die Altersbeschränkung fällt. Im Kanton St.Gallen werden ab 15. Mai Impftermine für alle vergeben, im Thurgau demnächst. Der genaue Starttag sei noch nicht fixiert, heisst es auf Anfrage.

Wurden bisher über 50-Jährige und besonders gefährdete Personen geimpft, gilt neu in beiden Kantonen: Dä Schnäller isch dä Gschwinder. Wer sich zuerst anmeldet, erhält zuerst einen Termin. Es heisst aber auch: Eine 26-Jährige, die sich im Kanton St.Gallen Ende März – ab diesem Zeitpunkt ist die Online-Registrierung möglich – angemeldet hat, wird schneller geimpft als ein 43-Jähriger, der dies Ende April tat.

Weshalb gab es keine Vorwarnung, dass irgendwann der Anmeldetermin zählt?

Karin Faisst, St.Galler Präventivmedizinerin und kantonale Impfchefin. Bild: Tobias Garcia

Er fühle sich «bschisse», sagt ein 40-Jähriger, der sich vor wenigen Tagen angemeldet hat. Es habe doch immer geheissen, es werde nach Alter geimpft. Deshalb habe er sich nicht beeilt. Hat Karin Faisst, St.Galler Präventivmedizinerin und kantonale Impfchefin, Verständnis dafür? «Wir haben nie gesagt, dass wir Jahrgang um Jahrgang runterimpfen bis zu den 2O-Jährigen. Aber wir haben immer wieder aufgerufen: Melden Sie sich an.»

Dennoch: Bislang galt eine Alterspriorisierung. Die ersten Termine in den vier kantonalen Impfzentren waren denn auch für die über 75-Jährigen reserviert. Danach wurde die Altersgrenze stetig gesenkt. Faisst sagt:

«Diese Abstufung nach Alter erfolgte, weil Personen über 50 nachweislich ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben.»

Bis Mitte Mai sei nun ein Grossteil der über 50-Jährigen geimpft oder habe einen Termin. Daher könne die Altersbeschränkung nun aufgehoben werden.

Weshalb wurden Impfinteressierte nicht darauf hingewiesen, dass die Alterslimite fallen gelassen wird? Dazu die Impfchefin:

«Wir hätten einzig sagen können: Sie fällt irgendwann. Ein exaktes Datum hätten wir nicht nennen können.»

Eine solche Impfkampagne sei nichts Starres, sie erfordere Flexibilität – und hänge nicht zuletzt von den gelieferten Impfdosen ab. «Es gibt immer Enttäuschte», sagt Faisst. «Die einen sind es, weil wir nun die Altersbeschränkung aufheben. Die andern wären es, wenn wir weiter nach Altersgruppen impfen würden.»

Verkaufspersonal und Lehrkräfte werden nicht prioritär geimpft

In der Woche nach Auffahrt erwartet der Kanton St.Gallen grössere Mengen an Moderna-Impfdosen. Diese wird an die Hausarztpraxen und neu auch an die Impfzentren verteilt. Hausärzte, bei denen noch ältere Personen auf der Warteliste stünden, erhielten mehr Dosen, sagt Faisst. Auch im Juni liefere Moderna mehr Impfstoff als ursprünglich angekündigt.

Auf die Frage, ob der Kanton diskutiert hat, bestimmte Berufsgruppen wie Verkaufspersonal oder Lehrkräfte prioritär zu impfen, antwortet Faisst:

«Das machen wir nicht. Es geht nun zügig – für alle.»

Eine Priorisierung würde nun allenfalls einen zwei oder drei Wochen früheren Impftermin bedeuten. Anders wäre es, wenn monatelang noch keine Termine zur Verfügung stünden. Der Kanton St.Gallen hat bisher das Gesundheitspersonal – wie von Bund vorgegeben – und die Mitarbeitenden von Asylzentren und Gefängnissen prioritär geimpft.

Auch der Thurgau hat darüber diskutiert, bestimmten Berufsgruppen einen raschen Zugang zur Impfung zu ermöglichen. Auf Anfrage heisst es: «Das wurde aber verworfen.»

Und weiter:

«Nun, da die Impftermine bald für alle geöffnet werden, haben auch Berufsgruppen wie etwa Lehrpersonen rasch Zugang zu Impfungen.»

«Wir drängen schon lange darauf»

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin VPOD Ostschweiz. Bild: Anna Tina Eberhard



«Ich finde es sehr stossend, dass bestimmte Berufsgruppen, die an der Front arbeiten und keine Abstandsregeln einhalten können, beim Impfen nicht vorgezogen werden», erklärt Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin des VPOD Ostschweiz, auf Anfrage. Sie denke dabei etwa an Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen von Kitas, Verkaufspersonal, Buschauffeure und Buschauffeusen oder Reinigungspersonal in Spitälern oder Heimen.

«Wir drängen schon lange darauf, dass das Personal an der Front prioritär geimpft werden muss. »

Und weiter: «Wir wurden immer vertröstet damit, dass es eine nationale Impfstrategie gibt, der Kanton könne keinen Einfluss darauf nehmen. Sehr mutlos!»

Auf Druck des kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands hat der Aargauer Gesundheitsdirektor im April Impfprivilegien für Lehrpersonen beschlossen. Nicht für alle – nur für Lehrkräfte über 50. Sie sollen nun Mitte Mai geimpft werden.