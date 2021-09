Impfstoffwunsch: "Ich will mich impfen lassen - mit Pfizer"

Impfstoffwunsch «Ich will mich impfen lassen, aber nur mit Pfizer», sagt ein St.Galler Risikopatient – der Kanton lehnt seinen Impfstoffwunsch ab Um seine Gesundheit steht es nicht zum Besten. Deshalb ist für ihn klar: Er will sich impfen lassen. Der Arzt habe ihm empfohlen, sich nach Möglichkeit mit Pfizer impfen zu lassen. Bloss: So einfach ist das nicht. In den kantonalen Zentren kann der Impfstoff nicht gewünscht werden. So begründet dies der Kanton. Regula Weik Jetzt kommentieren 12.09.2021, 18.00 Uhr

Eine medizinische Praxisassistentin zieht den Impfstoff von Pfizer auf. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Sein Herz ist angeschlagen. Seine Lunge arbeitet reduziert. Er ist etwas über 60 und kennt die Spitäler gut – von innen. Er hat mehrere Operationen und Aufenthalte hinter sich. Im Fachjargon der Ärztinnen und Ärzte ist er ein polymorbider Patient – also jemand, der gleichzeitig an mehreren Krankheiten leidet. Und nun, in der Pandemie, zählt er zu den Risikopatienten. Er ist deshalb vorsichtig. Er will das Virus nicht einfangen. «Wenn es mich erwischt, dann steht es Spitz auf Knopf», sagt er. Er geht nur zu Randzeiten zum Arzt, meidet Menschenansammlungen.

Weshalb lässt er sich nicht impfen? Das wolle er ja. Doch da gebe es einen Haken. Welchen? «Der Impfstoff.» Die Ärzte hätten ihm empfohlen, sich nach Möglichkeit mit Pfizer impfen zu lassen. Da habe er mit weniger Impfnachwehen zu rechnen. Doch sein Hausarzt spritze Moderna und in den kantonalen Impfzentren könne er den Impfstoff nicht wählen. Er sagt denn auch:

«Der Kanton hat Patienten wie mich nicht auf dem Radar.»

Wie oft wird die kantonale Impfchefin mit solchen Spezialfällen konfrontiert? Was empfiehlt sie in einem solchen Fall? Und ganz grundsätzlich: Wie oft wollen – auch kerngesunde – Menschen den Impfstoff wählen können?

So reagiert die Impfchefin: Aufgebot als Joker möglich

Karin Faisst, St.Galler Impfchefin. Bild: Tobias Garcia

Die St.Galler Impfchefin Karin Faisst spricht von wenigen solcher Einzelanfragen. «Bislang boten wir den betroffenen Personen an, sie als Joker aufzubieten, falls von einem bestimmten Impfstoff kurzfristig noch wenige Impfdosen verfügbar sind.» Und: Wenn ihnen der Hausarzt bekannt sei, der die Empfehlung abgegeben haben soll, suchten sie das Gespräch mit ihm. «Häufig zeigt sich dann, dass der Arzt keine Empfehlung ausgesprochen hat. Einen solchen Fall hatten wir gerade vor ein paar Tagen.»

Grundsätzlich gilt: St.Galler Impfwillige können in den kantonalen Zentren nicht wählen, mit welchem Stoff sie gepikst werden. Ausnahmen gibt es: etwa bei einer bekannten Allergie auf einen bestimmten Impfstoff. «Das sind Einzelfälle», sagt Karin Faisst. Und diese würden in der Regel mit der Allergologie am Kantonsspital St.Gallen abgesprochen.

«Ansonsten gibt es aktuell keine medizinische Indikation, welche die Wahl eines bestimmten Impfstoffs notwendig macht.»

Fünf bis zehn Personen täglich

Der Wunsch, den Impfstoff wählen zu können, ist allerdings nicht ganz so selten. Die Mitarbeitenden der kantonalen Zentren erleben jeden Tag, dass Impfwillige eine klare Vorstellung haben, mit welchem Stoff sie gegen eine allfällige Covid-19-Erkrankung geschützt werden wollen. Auch für sie gibt es – nach den Impfdränglern und den Impftrödlern – längst eine Bezeichnung: Impffeinschmecker. Karin Faisst spricht von fünf bis zehn Personen pro Tag.

«Wir weisen deswegen niemanden zurück.»

In den allermeisten Fällen helfe ein Aufklärungsgespräch, um den Personen die Bedenken zu nehmen und sie zu beruhigen. Nur ganz wenige verliessen das Impfzentrum danach wieder – ungeimpft.

«Es ist eine Risikoabwägung», sagt der eingangs erwähnte Risikopatient. Er hat inzwischen einen Ausweg aus seinem Dilemma gefunden: Es gibt zwei Arztpraxen im Kanton, die mit Pfizer arbeiten. Dort hat er angeklopft – und Ende Woche die erste Impfung erhalten. Er sei so was von erleichtert, sagt er und mailt sogleich die Bestätigung der Impfung. Dafür sei er gerne einige Kilometer gefahren. Den Termin für die zweite Impfung kennt er auswendig.