Impfstart beim Hausarzt «Nicht alle können gleich mit Impfen beginnen»: Weshalb in St.Galler Hausarztpraxen nun Geduld gefragt ist Die St.Galler Regierung hat am Montag den Impfstart in Arzt- und Gruppenpraxen angesetzt. Viele beginnen aber erst im Laufe der Woche zu impfen. Die Ärzte müssten den Impfstoff erst abholen, sagt Barbara Zinggeler, Geschäftsführerin der Kantonalen Ärztegesellschaft. Alain Rutishauser 25.01.2021, 18.21 Uhr

Seit Montag ist es für Risikopatienten möglich, sich in ihrer Hausarztpraxis impfen zu lassen. Bild: Cyril Zingaro / KEYSTONE

Seit heute Montag impfen im Kanton St.Gallen Hausarztpraxen gegen das Coronavirus. Die Praxen können nun in den Apotheken den begehrten Moderna-Impfstoff für ihre Patienten abholen. «Wir freuen uns sehr, loslegen zu können», sagte Patrick Scheiwiler, Vizepräsident der Ärztegemeinschaft des Kantons St.Gallen, kürzlich im Interview mit dieser Zeitung.

Am Montag wird nur in ganz wenigen Praxen geimpft

Der Startschuss zum Impfen in Hausarztpraxen fiel dann überraschend leise aus. Auf Anfrage bestätigten nur ganz wenige St.Galler Praxen, dass sie am Montag geimpft haben.

Eine der Hausarztpraxen, die bereits am Montag mit dem Impfen begonnen hat, ist die Gruppenpraxis Krüsi/Hupfer in St.Gallen. «Wir haben heute 40 Impfdosen erhalten, die wir im Verlauf der Woche unseren Patienten verabreichen werden», sagt Maria Hupfer. Am Montag seien zehn Personen an der Reihe.

Auch die Praxis Gutenberg in Heerbrugg hat bereits am Montag mit dem Pieksen begonnen. Gegenüber dem «Rheintaler» erklärt Martin Rhyner, Arzt in der Praxis Gutenberg, den Ablauf der Impfung in den Hausarztpraxen: Zuerst werde der Patient oder die Patientin empfangen, danach ein kurzer Gesundheitscheck durchgeführt, bevor die Spritze an der Reihe sei. Im Anschluss werde der Patient kurz beobachtet. Rhyner: «Das Team ist motiviert und zeigt Bereitschaft, abends oder auch samstags zur Verfügung zu stehen.» Er bedauert, dass nicht mehr Impfdosen verfügbar sind, denn viele Patienten seien impfwillig.

Die Impfdosen sind derzeit noch sehr knapp. Jede Arztpraxis erhält vorläufig zwischen 20 und 40 Dosen. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Impfprozess nimmt viel Zeit in Anspruch

Die Mehrheit der angefragten Praxen im Kanton St.Gallen gab an, das Impfen beginne in ihrer Praxis erst im Laufe der Woche, bei einigen wenigen gar erst in zwei Wochen. «Grundsätzlich hätten heute alle beginnen können», sagt Gabriela Brack, Leiterin Sekretariat des Gesundheitsdepartements des Kantons St.Gallen. Weshalb also sind am Montag nur wenige Praxen mit der Impfung gestartet?

«Der Impfstart in den Praxen ist zwar heute. Doch das heisst nicht, dass gleich am Montag alle mit Impfen beginnen können», sagt Barbara Zinggeler, Geschäftsführerin der Ärztegesellschaft des Kantons St.Gallen. Der Impfstoff müsse von der Ärzteschaft in den regional bezeichneten Apotheken abgeholt werden. Nur in diesen Apotheken dürfen die zugeteilten Dosen des Impfstoffes abgepackt werden. «Diese werden von den Ärzten in Kühlboxen abgeholt und in die Praxis transportiert. Das alles braucht Zeit», sagt Zinggeler.

Moderna-Impfstoff derzeit noch knappes Gut

Gabriela Brack vom Gesundheitsdepartement St.Gallen bestätigt, dass die Verteilung des Impfstoffs gemäss Rückmeldungen von Apotheken und Praxen bisher gut verlaufen sei. Laut Zinggeler seien zurzeit aber erst wenige Dosen des Impfstoffes Moderna pro Arzt verfügbar. «Wenn erst einmal mehr Impfstoff da ist und die Abläufe eingespielt sind, dann wird das Impfen schneller vorangehen», sagt Zinggeler. Derzeit sind rund 10'000 Dosen des Moderna-Impfstoffs für den Kanton St.Gallen vorgesehen, womit 5000 Personen geimpft werden können.

Thomas Ammann, Fraktionschef der FDP, führt eine Arztpraxis in Waldkirch Bild: PD

«Wir haben heute 20 Impfdosen aus der Apotheke abgeholt, geimpft wird aber erst am Donnerstag», sagt Thomas Ammann von der Praxis Waldkirch. Bis dahin habe die Praxis normal geöffnet und der Terminplan sei bis Donnerstag voll mit anderen Patienten. «Am Donnerstag werden wir dann 20 Personen impfen. Das sind vorerst alle Dosen, die wir bekommen», sagt Ammann.

Bereits Anfang vergangener Woche wurde in insgesamt sechs regionalen Schwerpunktpraxen geimpft. Dazu gehören unter anderem die Polipraxis in St.Gallen und das Ärztezentrum Medbase in Abtwil. Der Standort in Abtwil, einer von insgesamt neun Medbase-Zentren im Kanton St.Gallen, sei laut Cornelia Bachmann, Mediensprecherin von Medbase, vorerst das einzige, in dem eine Impfung möglich sei. Ein weiteres Medbase-Zentrum gab auf Anfrage an, in zwei Wochen mit dem Impfen starten zu wollen. Bachmann wollte diese Aussage derweil nicht genauer kommentieren. «Die Vorbereitungen laufen, damit auch weitere Zentren impfen können», sagt Bachmann lediglich. Derzeit würden Abklärungen laufen, ob das Lagern des Impfstoffs von den Räumlichkeiten her überhaupt möglich sei.