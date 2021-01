Impfskandal in Vorarlberg Der Feldkircher Bürgermeister prescht vor und lässt sich impfen – «Ich schmeisse auch kein altes Brot weg», rechtfertigt sich der Impfdrängler Da seien noch Impfdosen übrig gewesen, aber keiner mehr, der sich impfen lassen wollte. So rechtfertigt der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt seine vorzeitige Coronaimpfung – ausserhalb jedes Impfplans. Seine Erklärung freilich mag die Gemüter nicht zu beruhigen. Der Vorarlberger Impfdrängler wühlt Österreich auf. Regula Weik 20.01.2021, 18.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt.

Bild: Klaus Hartinger/VN

«Wenn sich jemand vordrängt, ist das moralisch enttäuschend.» Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz findet in der «Kronen Zeitung» deutliche Worte. «Es macht mich wütend und zornig. Wenn Impfstoffe übrig bleiben, ist es wichtig, sie schnell zu verimpfen. Aber sie müssen für ältere Menschen verwendet werden und nicht für Politiker, deren Ehefrauen oder regionale Promis.»

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Bild: Georg Hochmuth/APA

Doch was ist geschehen? Was hat die österreichische Seele derart in Wallung versetzt? Es ist der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt. Er hat sich am Wochenende in einem Altersheim gegen Covid-19 impfen lassen, obwohl der 65-Jährige noch gar nicht an der Reihe war. Ans Licht brachten dies die «Vorarlberger Nachrichten».

Bürgermeister rechtfertigt sich: Er habe niemandem etwas weggenommen

Feldkirchs Bürgermeister sieht nichts Falsches in seinem Vorhalten. Am Dienstagabend rechtfertigte er sich im österreichischen Nachrichtenjournal «ZiB 2»: Er habe niemandem etwas weggenommen und hätte auf die Impfung verzichtet, wenn sich andere zur Impfung angeboten hätten. Es sei aber niemand da gewesen und man hätte so schnell niemanden auftreiben können, so Matt in der Sendung. «Ich schmeisse auch kein altes Brot weg, daraus wird Toast gemacht.» An Rücktritt denke er nicht.

Markus Wallner, Vorarlberger Landeshauptmann. Bild: Andrea Stalder

Kein Verständnis für die eilige Impfaktion des Feldkircher Bürgermeisters hat der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner. Es gebe einen klaren Impfplan – «und daran hat man sich uneingeschränkt zu halten.» Er habe die Bürgermeister Vorarlbergs gebeten, bei den Impfungen vorbeizuschauen, um die Aktionen vor Ort gut durchzuführen und sie zu betreuen. «Aber unter Betreuung habe ich nicht verstanden, sich selbst impfen zu lassen», zitiert «Vorarlberg online» den Landeshauptmann.

Kurz will Impf-Missbrauch den Riegel schieben

Der Feldkircher Bürgermeister ist kein Einzelfall. Die Rankweiler Bürgermeisterin hat sich ebenfalls frühzeitig impfen lassen. Und auch der Fall des Rot-Kreuz-Direktors, der von der Impf-Reihenfolge abgewichen ist, gibt ennet des Rheins zu reden. Er hatte nicht nur Mitarbeitende, sondern auch deren Angehörige zur Impfung eingeladen. Auch in Tirol, Kärnten, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien wurden Fälle publik, in denen übrig gebliebene Impfstoffe nicht an Heimbewohner, Gesundheitspersonal oder über 80-Jährige verspritzt wurden, sondern an Politiker, Gemeindeangestellte sowie Angehörige.

Kanzler Kurz will dieses Gebaren ein für alle Mal unterbinden. Das Gesundheitsministerium werde künftig bei der Verimpfung verstärkt eine Dokumentation einfordern und «im Fall des Missbrauchs jene zur Rechenschaft ziehen, die sich nicht an den Impfplan halten», kündigt er an.