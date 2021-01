impfskandal Ausserrhoder Spitalchefs drängelten bei Corona-Impfung vor – Gesundheitsdirektor Balmer ist «nicht ganz happy» Neun Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden liessen sich im Impfzentrum Heiden gegen Corona impfen. Dies, obwohl sie die Kriterien des Bundes nicht erfüllen. Am Kantonsspital St.Gallen gehen abgesagte Termine automatisch an Spitalmitarbeitende oder Risikopatienten. Eine gerechte Impfstrategie beschäftigt auch die St.Galler Politik. Karin Erni und Rossella Blattmann 27.01.2021, 18.13 Uhr

Mehrere Geschäftsleitungsmitglieder des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (Svar) haben sich in Heiden vorzeitig impfen lassen. Das sorgt für rote Köpfe.

Bild: Ralph Ribi

Alain Kohler, Mediensprecher des Svar. Bild: PD

Was Hirslanden-Besitzer Johann Rupert kann, schaffen die Chefs des Spitalverbundes Appenzell-Ausserrhoden (Svar) auch. Letzte Woche liessen sich neun Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung im Impfzentrum Heiden gegen Corona impfen.

Stossend daran: Derzeit ist gemäss Vorschrift des Bundes eine Impfung erst für Risikogruppen und Pflegepersonal vorgesehen. Eine beim Svar angestellte Person hatte den Vorfall der Zeitschrift «Beobachter» gemeldet. Auf dessen Whistleblower-Plattform schrieb sie: «Da haben sich etwa eine fürs Personal verantwortliche Person und eine Chefärztin vorzeitig impfen lassen, während Mitarbeitende, die täglich Patientenkontakte haben, weiterhin auf der Warteliste stehen.»

Temporärer Mangel an Impfwilligen

Alain Kohler, Mediensprecher des Ausserrhoder Spitalverbunds, relativiert auf Anfrage die Geschehnisse. An besagtem 18. Januar sei ein Testlauf mit je 100 Personen in den Impfzentren von Herisau und Heiden durchgeführt worden. «In diesem Rahmen bekamen nebst Höchstrisikopatienten auch impfwillige Mitarbeitende des Spitalverbundes, die direkten Kontakt mit Covid-19-Patientinnen und Patienten haben, die Möglichkeit, sich vorgezogen zu impfen.» Kohler nennt als Beispiel Mitarbeitende von Rettungsdienst, Intensivstation, Notfallstationen oder Akutstation der Psychiatrie.

Es habe sich abgezeichnet, dass an diesem Tag trotz aktivem Auftreiben von Impfwilligen einige Impfdosen unbenutzt bleiben würden. Also hätten sich nach Absprache mit dem Kanton total neun Personen aus der erweiterten Geschäftsleitung des Spitalverbundes impfen lassen. Darunter habe der grösste Teil täglich in direktem Kontakt mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten gestanden. Lediglich drei der Geimpften hätten keinen direkten Patientenkontakt.

Für die «Beobachter»-Whistleblowerin ist das ein Affront. Es verhöhne alle, die täglich an der Coronafront stünden und gerne nachgerückt wären. «Viele von ihnen, die zur Zielgruppe zwei gehören, haben bislang noch nicht mal einen Termin für die erste Impfung erhalten.»

Keine Wartelisten für impfwilliges Personal

Auf die Frage, warum sich nicht mehr Mitarbeitende für die Impfung finden lassen, sagt Kohler: «Die Impfbereitschaft ist aktuell sehr unterschiedlich. Sie liegt in neuralgischen Abteilungen teils bei 20 Prozent. Gesamthaft betrachtet, stellen wir jedoch eine eher hohe Impfbereitschaft fest. Dies im Vergleich zur Bereitschaft zur Influenza-Impfung während der vergangenen Jahre.»

Eine eigentliche Warteliste für Impfwillige gebe es nicht, so Kohler. «Im Svar können Mitarbeitende seit Anfang Jahr ihre Impfbereitschaft (auch anonym) kundtun. Dabei handelt es sich lediglich um eine Orientierungshilfe für den Kanton, zwecks Bestimmung der zukünftig notwendigen Impfmenge.»

Gesundheitsdirektor will keine «gekauften Impfungen»

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer sagt auf Anfrage, er sei «auch nicht ganz happy» mit dem Vorgefallenen. Das könne den Verantwortlichen durchaus als mangelnde Sensibilität ausgelegt werden. Er verweist indes auf die Schwierigkeiten mit der Terminplanung in den Impfzentren. «Bei der ersten Impfgruppe handelt sich um sehr betagte Leute. Da passiert es öfters, dass jemand krank wird und nicht zum vereinbarten Termin erscheinen kann.»

Damit keine Impfdose verloren geht, werde nach Ersatzpatienten gesucht. Dies geschehe primär bei der ersten Impfgruppe oder dem Spitalpersonal. In Anspielung an die Impfung des Milliardärs Rupert sagt er:

«Dass Personen Impftermine kaufen können, wird bei uns nicht passieren.»

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noel Balmer. Bild: Keystone / Gian Ehrenzeller

Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Automatische Terminvergabe in St.Gallen

Am Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden wurde die Geschäftsleitung vor anderen Mitarbeitenden geimpft, vor solchen, die an der Covid-19-Front stehen. Wie sieht die Impfstrategie am Kantonsspital St.Gallen aus? Gibt es eine Hierarchie?

Laut Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen, wird die Impfung am KSSG in Absprache mit dem Kanton prioritär Mitarbeitenden mit Patientenkontakt angeboten sowie Risikopatienten, die am KSSG ambulant in hausärztlicher Funktion betreut werden. «Diese Risikopatienten werden vom KSSG direkt informiert. In einem zweiten Schritt wird die Impfung allen Mitarbeitenden im Spital angeboten», sagt Lutz.

Die Terminvergabe erfolge elektronisch über ein Onlinetool. Ein frei gewordener Termin würde so in der Regel schnell wieder automatisch besetzt. «Wenn bereits aufgezogener Impfstoff wegen kurzfristiger Terminabgabe zur Verfügung steht, dann werden Spitalmitarbeitende, die bereits einen Termin haben, vorgezogen», ergänzt Lutz, «oder das KSSG kontaktiert Risikopatienten.»

1940 KSSG-Mitarbeitende geimpft

Wie sieht es bezüglich Impfbereitschaft des Personals am Kantonsspital St.Gallen aus? Lutz sagt:

«Es liessen sich bisher 1940 Mitarbeitende impfen.»

Laut Lutz werden die KSSG-Mitarbeitenden an zwei Impfstellen geimpft, an den Standorten St.Gallen und Flawil. Es sei noch früh, um konkrete Aussagen zur Impfbereitschaft des Personals zu machen. «Aus dem bisherigen Zuspruch – das Kantonsspital St.Gallen beschäftigt gesamthaft über 5500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – lässt sich aber ableiten, dass die Impfbereitschaft gross ist», sagt Lutz.

SP-Kantonsrätin Bettina Surber. Bild: Benjamin Manser

Debatte beschäftigt St.Galler Politik

Die Debatte um eine gerechte Impfstrategie hat auch die St.Galler Politik erreicht. In einer Einfachen Anfrage wollen die SP-Kantonsrätinnen Monika Simmler und Bettina Surber von der St.Galler Kantonsregierung wissen, wie ein gerechtes Vorgehen sichergestellt werden könne.

SP-Kantonsrätin Monika Simmler. Bild: Benjamin Manser

Laut Simmler und Surber soll die Impfstrategie nicht nur möglichst schnell und effizient umgesetzt werden, sondern auch gerecht sein. «Die Verantwortlichen sind entsprechend gefordert, sich damit auseinanderzusetzen, wie die Impfreihenfolge sowie der Zugang zum Impfstoff einem ethisch vertretbaren Muster folgen», heisst es im Vorstoss.