IMPFSCHIFF Der letzte Piks vor traumhafter Kulisse ist gemacht – das Impfschiff wird wieder für touristische Zwecke genutzt Auf der MS Thurgau wurde die letzte Impfung gemacht. Bald fährt das Schiff wieder mit Ausflugsgästen über den See. Judith Schuck 23.05.2021, 16.00 Uhr

Wenigstens die Kulisse stimmt, wenn die Impfung schon sein muss. Bilder: Reto Martin

Es ist schon fast ein bisschen Ferienstimmung. Durch die Fenster der MS Thurgau, die im Arboner Hafen ankert, zeigt sich die Bodenseelandschaft am Samstag von ihrer besten Seite: Tretboote fahren auf dem stahlblauen See, im Hintergrund die schneebedeckten Alpen und die grünen Matten des Appenzells. «Das war ein richtig guter Job, ich bin wirklich stolz drauf.» Joel Beyerle leitet das Thurgauer Impfschiff, das es als einzigartiges Impfzentrum bis in die internationale Presse schaffte.

Die Mitarbeitenden wirken entspannt und zufrieden. Isabelle Gremlich ist diplomierte Pflegefachfrau und seit der zweiten Woche an Bord: «Hier gab es nie Stresssituationen.» Im Warteraum sitzen noch drei Personen. Für eine Viertelstunde nach der Impfung bleiben sie unter Beobachtung. Eine Frau Mitte 30 sagt, es sei eher Zufall, dass sie einen Termin auf dem Schiff bekommen habe, aber es sei etwas ganz Besonderes.

Die MS Thurgau ist ab sofort kein Impfschiff mehr.

Die Crew wird ihr Schiff vermissen

Zwischen dem 2. Februar und dem 22. Mai erhielten knapp 6000 Leute ihr Corona-Vakzin auf dem umfunktionierten Schiff. Schwere Zwischenfälle habe es keine gegeben, fasst Beyerle zusammen, lediglich eine Person musste wegen Schwindel behandelt werden.

In drei Schichten impften sie bis zu 168 Menschen pro Tag. Anfangs zuerst die älteren, jetzt auch die jüngeren Thurgauerinnen und Thurgauer. «Es gab darunter schon welche, die extra wegen des Schiffs gekommen sind.»

Urs Martin, Gesundheitsdirektor im Grossen Rat, bedankte sich am Samstagmorgen gemeinsam mit dem Arboner Stadtpräsidenten Dominik Diezi beim Personal für seinen Einsatz. «Sie haben sehr gut geschafft, alles verlief nach Plan.» Ausser im Februar. Da gab es einmal zu wenig Impfstoff, weswegen die MS Thurgau nur eine statt zwei Wochen in Kreuzlingen lag.

«Anfangs hatten wir auch mal Wartezeiten, aber wir spielten uns bald so gut ein, dass alles reibungslos lief.»

Joel Beyerle und seine Crew sind ein wenig wehmütig, dass die Zeit auf dem Touri-Dampfer zu Ende geht. Ab Montag treten die meisten von ihnen ihren Einsatz im Impfzentrum in Weinfelden an, das dann auf zehn Impfstrassen erweitert sein wird.

Christine Strebel ist stellvertretende medizinische Leiterin auf dem Schiff. Die Ärztin kam von Basel, um an diesem speziellen Ort mitzuhelfen. «Das Schiff war schön, aber ich gehe jetzt voll Power weiter in die Impfzentren nach Frauenfeld und Weinfelden.» Im Wartebereich klärte die erfahrene Ärztin über eventuelle Nebenwirkungen auf und verabschiedete die Geimpften nach der Beobachtungszeit.

Vor der Impfung findet ein kurzes Gespräch statt.

Schiff war kein PR-Gag

Dass die MS Thurgau nun bis Ende Mai genutzt werden durfte, war gar nicht so einfach zu managen. «Wir mussten schon ein bisschen jonglieren, um das Impfschiff bis jetzt betreiben zu können», sagt Urs Martin. Nun brauchen die Bodenseeschifffahrtsbetriebe sie zurück für ihren gewöhnlichen Zweck, den Tourismus. Martin betont, dass die Idee, auf dem Wasser zu impfen, kein PR-Gag gewesen war.

«Wir haben überlegt, wie wir dezentral und mobil impfen können. Das war dann die geniale Lösung.»

Mit den Hafenstädten Romanshorn, Kreuzlingen und Arbon deckte der Kanton so drei von den sechs Thurgauer Städten ab. «Das Schiff war praktisch und wir wussten ja, dass es anfangs noch nicht so viel Impfstoff geben wird.» Darum reichten die zwei Impfstrassen darauf zunächst völlig aus.

Nun ist der Moment gekommen. Die letzte Person, die zu Wasser ihr Vakzin erhält, checkt ein. Oliver Halaszy lebt in Arbon und holt sich seine zweite Dosis. «Ich hoffe, sie warten nicht schon auf mich!» Der Eindruck täuscht aber nicht, denn das Personal ist tatsächlich in den letzten Zügen. «Ich fühle mich tiptop und bin mit der zweiten Impfung einverstanden», erklärt er, bevor es in die Kabine geht. Nachdem sich der 48-Jährige ebenso gut gelaunt verabschiedet, wie er kam, räumen die Pflegerinnen schon mal zusammen. «Weisst du, wo der Kehricht hinkommt?» ruft es aus einer Ecke. «Heute machen wir nur das Nötigste, den Rest dann am Dienstag». Joel Beyerle dreht den Korken einer Rotweinflasche raus. Jetzt wird erst mit herrlichem Blick auf den See auf einen erfolgreichen Einsatz angestossen.