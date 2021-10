Impfoffensive: Darum läuft der Bund in der Ostschweiz auf

Coronaimpfung Der Bund startet eine Impfoffensive – die Ostschweizer Kantone stellen sich quer: Doch wie wollen sie die Impfquote steigern? Impfwoche, Impfbusse, Impfberater, Impfgutscheine: Der Bund erhöht den Druck – die Impfquote muss steigen. Er schlägt eine nationale Impfoffensive vor. Die Ostschweizer Kantone stellen sich quer – und dies, obwohl sie mit ihren Impfquoten keine Medaille holen. Wie wollen die hiesigen Gesundheitsdirektoren diese erhöhen? Haben sie eigene, bessere Ideen als der Bundesrat? Regula Weik und Silvan Meile Jetzt kommentieren 06.10.2021, 18.00 Uhr

Eine medizinische Mitarbeiterin bereitet eine Covid-19-Impfung vor. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Ostschweiz gilt nicht als besonders aufmüpfig. In der Pandemie hat sich das geändert. Da muss der Bundesrat öfter eine Abfuhr einstecken. So auch aktuell. Seine Impfoffensive läuft ins Leere. Eine nationale Impfwoche – damit sind die Ostschweizer Kantone einverstanden. Beratungsgutscheine von 50 Franken für Personen, die andere erfolgreich von der Impfung überzeugen, fallen dagegen klar durch. Am unverblümtesten formuliert es der Thurgau: Die Schaffung von Gutscheinen sei «ein Hohn». Impfzögerei würde damit indirekt belohnt. Doch weshalb lehnen sie die Impfbusse und die Impfberater ab? Weshalb lassen sie diese Angebote des Bundes nicht einfach parallel zu den eigenen Bemühungen laufen?

Yves Noël Balmer, Ausserrhoder Regierungsrat und Gesundheitsdirektor. Bild: Arthur Gamsa

«Unsere mobilen Einheiten stehen jeden Tag im Einsatz – bei Firmen und in Gemeinden», sagt der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. An manchen Tagen würden sie von weniger als zehn Personen aufgesucht – «weshalb sollen wir noch ein gleiches Angebot aufbauen? Auch dieses wird nicht überrannt werden».

Das sieht der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin ähnlich. Derzeit stünden im Thurgau zwei Impfbusse im Einsatz, die Nachfrage sei nach einem anfänglichen Ansturm wieder stark rückläufig. Das BAG schlage nun vor, sechs weitere Impfbusse einzusetzen, sagt Martin. «Ich glaube, die würden unbenutzt herumstehen.» Die Busse und vor allem das notwendige Gesundheitspersonal müssen die Kantone organisieren; die Rechnung dafür können sie nach Bern schicken.

Auch im Kanton St.Gallen sind bereits mobile Impfteams unterwegs. Aktuell bei Firmen und im Toggenburg und Rheintal – «in jenen beiden Regionen mit den tiefsten Impfquoten innerhalb des Kantons», sagt Gesundheitschef Bruno Damann. Täglich stehen sie in einer anderen Gemeinde im Einsatz – hingehen und impfen, niederschwellig und einfach, so das Motto wie bei allen anderen Walk-in-Angeboten.

Entschädigung für Impfung anpassen

Auf die Frage, weshalb er die vom Bund vorgeschlagenen Impfberater ablehne, antwortet Balmer:

«Die besten Beraterinnen und Berater sind die Hausärztinnen und Hausärzte.»

19 hätten sich Anfang Jahr engagiert, heute seien es noch sechs. Seit Anfang Monat erhalten die Ärztinnen und Ärzte nur noch 16.50 Franken für die Impfung, die Apotheken aber weiterhin 24.50 Franken. Das sei nicht nachvollziehbar, sagt Balmer.

Bruno Damann, St.Galler Regierungsrat und Gesundheitsdirektor.

Bild: Benjamin Manser

Die Ostschweizer Gesundheitschefs setzen sich denn auch geschlossen für eine adäquate Vergütung für die Hausärztinnen und Hausärzte ein. Damann nennt noch ein anderes Problem: Die Praxen erhalten nur Zehnerdosen. Die Ärzte müssen daher immer zehn Impfwillige innert kurzer Zeit aufbieten können. Das sei gerade in ländlichen Gebieten nicht immer einfach. Es sollten daher dringend Einzeldosen auf den Markt kommen – wie bei anderen Impfungen. Er geht mit Balmer einig: Die Hausärzte seien am nächsten an den Leuten dran, sie kennen die Patientinnen und Patienten am besten. Sie könnten mehr zögernde Personen erreichen als Berater, die von Haustür zu Haustür ziehen.

Urs Martin, Thurgauer Regierungsrat und Gesundheitsdirektor. Bild: Tobias Garcia

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Thurgauerinnen und Thurgauer gibt, die sich noch nicht mit der Frage des Impfens befasst haben», sagt Martin.

«Deshalb ist es nicht angebracht, nun Impfhausierer loszuschicken.»

Falls überhaupt noch Informationsbedarf bestehe, dann allerhöchstens in der Migrationsbevölkerung.

Bund soll angestrebte Impfquote definieren

Wirkungsvoller wäre es, so die Thurgauer Regierung, die Berechnung der Impfquote anzupassen. Die unter Zwölfjährigen sollen ausgeklammert, die Genesenen unter Berücksichtigung einer Dunkelziffer zu den Geimpften gezählt werden. Erst so könne ein Vergleich mit den meisten anderen Ländern gezogen werden. Und es soll eine Impfquote als Ziel definiert werden, ab welcher alle Einschränkungen und Massnahmen aufgehoben werden können. «Ich denke, so könnten wir einige Thurgauerinnen und Thurgauer doch noch überzeugen, sich impfen zu lassen», sagt Martin.

«Realitätsfern und wenig praxistauglich»

Wer den Gesundheitsdirektoren zuhört, gewinnt den Eindruck: So weit liegen ihre Ansätze nicht entfernt von jenen des Bundes – niederschwellig, flexibel, rasch. Doch sie glauben schlicht nicht, dass eine zusätzliche, ähnliche Infrastruktur nötig ist und hilft, die Impfquote zu erhöhen. Die Thurgauer Regierung bezeichnet die Offensive als «realitätsfern und wenig praxistauglich». Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Balmer sagt:

«Wir sagen nicht einfach Nein. Die Vorschläge des Bundes werden in der Umsetzung einfach nicht funktionieren.»

Reicht dies? Oder schickt die Ostschweiz die Bevölkerung wieder in den Lockdown, wenn die Zahlen erneut steigen? Die aktuelle Entwicklung sei positiv, sagt Damann. Die Fallzahlen und Hospitalisationen sinken. Respekt habe er vor dem Auftauchen einer neuen Mutation. «In den nächsten zwei, drei Wochen wird sich zeigen, wo wir wirklich stehen – wie sich die Herbstferien auswirken und wie sich die Impfquote verändert», sagt Balmer. Er sei «nur bedingt zuversichtlich». Dann sagt er: «Wenn sich die noch ungeimpfte Bevölkerung einfach nicht impfen lassen will, was ich bedaure, werden die noch bestehenden Massnahmen wohl noch etwas länger bleiben oder im unglücklichsten Fall wieder verschärft werden müssen.»