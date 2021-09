Corona: St.Galler Psychiaterin behandelt keine Ungeimpften

Impfgraben «Fahrlässig»: St.Galler Psychiaterin lehnt Behandlung einer Ungeimpften ab Nach jahrelangem Leiden will sich eine junge St.Gallerin in Behandlung begeben. Eine Psychiaterin weist die Frau aber ab. Der Grund: Die Patientin will sich partout nicht impfen lassen. Was die Beteiligten und Fachleute zum Streit sagen. Daniel Walt 07.09.2021, 17.00 Uhr

Wer ungeimpft bleiben will, muss mit Einschränkungen rechnen – aktuelles Beispiel: Eine St.Galler Psychiaterin will nur geimpfte Patientinnen und Patienten annehmen. Symbolbild: Imago Images

«So etwas macht mich wütend. Da rafft sich ein Mensch, der seit Jahren Probleme hat, zu einer Psychotherapie auf – und wird abgewiesen.» Ein 22-jähriger Mann aus Gais ist bestürzt über eine Erfahrung, die seine Freundin bei einer St.Galler Psychiaterin gemacht hat. Die Sache beschäftigt ihn derart, dass er sich ans «Tagblatt» gewandt hat, weil er sich eine öffentliche Diskussion über den Fall wünscht.

Was ist passiert? Die Freundin des Mannes – die beiden sind seit rund einem halben Jahr zusammen – leidet an Problemen. Sie habe eine schwierige Kindheit gehabt, vieles sei unverarbeitet geblieben, erzählt ihr Freund. Auch den Tod ihrer Grossmutter vor einem Jahr hat die junge Frau bis heute nicht überwunden. Vor etwa zwei Jahren gestand sie sich laut den Schilderungen ihres Freundes ein, dass sie Hilfe braucht, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und sich selbst lieben zu lernen. Erst vergangene Woche wagte sie nun aber den entscheidenden Schritt: Nachdem sie diverse Websites von Therapeuten und die Rezensionen verglichen hatte, rief die 21-Jährige bei einer Psychiaterin in St.Gallen, an.

«Therapeutin zeigte sich schockiert»

Im kurzen Telefongespräch wirkte die Therapeutin laut Angaben der jungen Frau von Anbeginn an monoton und uninteressiert. Trotzdem kam es aufgrund der Dringlichkeit zur Vereinbarung eines ersten Termins, wie ihr Freund berichtet.

«Zum Schluss des Telefonats fragte die Psychiaterin meine Freundin dann noch, ob sie geimpft sei.»

Auf ihre Antwort, dass das nicht der Fall sei und sie auch nicht vorhabe, sich impfen zu lassen, habe sich die Therapeutin schockiert gezeigt und geantwortet, dann könne sie sich nicht um sie kümmern. Als Begründung gab die Psychiaterin laut dem Mann an, dass sie selbst und ihre Angestellten Risikopatienten seien. Dieses Argument wiederholte die Frau, als sich der junge Mann selbst bei der Therapeutin meldete, um sein Missfallen über die Abweisung seiner Freundin kundzutun. «Ich fragte sie, weshalb sie denn Angst vor Ungeimpften habe, wenn sie und ihre Angestellten alle geimpft seien», blickt der 22-Jährige zurück. Die Psychiaterin habe geantwortet, dass eine Impfung nicht komplett vor einer Corona-Ansteckung schütze, aber wenigstens für einen milderen Verlauf sorge.

«Gefahr, dass sich ein Mensch aufgibt»

«Klar: Eine Psychiaterin ist frei zu behandeln, wen sie möchte», sagt der Mann. Trotzdem empfindet er es als «fahrlässig», dass die Frau bloss aufgrund des Impfstatus offenbar Menschen abweise, die sich nach langer Zeit endlich Hilfe suchten. So bestehe die Gefahr, dass sich die entsprechende Person aufgebe. Mit Verweis auf die Maskenpflicht, Plexiglasscheiben, regelmässiges Testen oder Videokonsultationen sagt er, dass es auch andere Optionen statt einer Ablehnung gegeben hätte. Speziell stört er sich daran, dass auf der Website nicht über die Impfanordnung informiert worden sei – und dass die Psychiaterin seiner Freundin keine Namen anderer Fachstellen genannt habe, an die sie sich wenden könne.

Ablehnung von Patienten ist nicht verboten «Wenn eine Therapeutin entscheidet, dass sie nur Geimpfte behandeln will, darf sie das – ob man das nun gut findet oder nicht», sagt Gabriela Rüttimann. Sie ist Präsidentin der Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ASP). Generell gälten für Psychotherapien die Richtlinien des BAG sowie jene des Berufsverbandes – wer darüber hinaus gehen wolle, könne das. Dass die St.Galler Therapeutin der jungen Frau keine anderen Adressen genannt hat, an die sie sich wenden kann, findet Gabriela Rüttimann hingegen «nicht ganz in Ordnung». Jean-Daniel Strub ist interimistischer Geschäftsstellenleiter der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin. Zum Einzelfall will er sich nicht äussern, da er ihn nicht kennt. Er hält allerdings ebenfalls fest, dass es keinen Behandlungszwang für die einzelne Ärztin, den einzelnen Arzt gibt – es müsse einzig sichergestellt sein, dass der Patient die Behandlung irgendwo erhalte. Zur Situation in den Spitälern rund um Corona und die zunehmend belasteten Intensivstationen meldete sich die Nationale Ethikkommission erst gerade vor einigen Tagen zu Wort. Sie teilte mit, dass es aus ethischer Sicht nicht statthaft sei, Ungeimpfte schlechter zu behandeln als Geimpfte. (dwa)

Psychiaterin: «So etwas wollen wir nicht noch einmal erleben»

Was sagt die Psychiaterin zur Geschichte? «Die junge Frau hat ausserhalb der Sprechzeiten angerufen. Ich war in einer Behandlung und konnte mir deshalb nur kurz Zeit nehmen», hält sie fest. In ihrer Praxis herrsche seit Beginn der vierten Coronawelle das 3-G-Prinzip – für längerfristige Behandlungen sei die Impfung aber Bedingung.

«Als ich das ansprach, merkte ich, dass die Patientin nicht bereit war, sich eine Impfung nur schon zu überlegen. Deshalb lehnte ich eine Betreuung ab und sagte, sie solle sich an jüngere Kollegen wenden.»

Dass man längerfristig nur mit geimpften Patienten arbeiten wolle, habe man im Team entschieden, sagt die Psychotherapeutin. Coronatests seien teils 48 Stunden alt, sodass man nicht wisse, ob sich die entsprechende Person unterdessen trotzdem angesteckt habe. Und Videokonsultationen böten sich erst dann an, wenn man einen Patienten zuvor einige Zeit persönlich vor Ort betreut habe. Auf den Einwand, dass auch Geimpfte infektiös sein können, entgegnet die Frau, das sei nur minim und während weniger Stunden der Fall – «ein grosser Unterschied zur Situation bei Ungeimpften».

Sie und ihre Therapeuten seien allesamt Angehörige einer Risikogruppe, teils um die 60, betont die Psychiaterin. Zudem habe eine Therapeutin vor einiger Zeit ihre Mutter wegen Corona verloren – «so etwas wollen wir nicht noch einmal erleben». Bis dato habe sie bis auf den aktuellen Fall ausschliesslich Patienten gehabt, die bezüglich Impfung gesprächsbereit gewesen seien.

«Wir sind keine Märtyrer»

Zum Vorwurf, eine Hilfesuchende fahrlässig abgewiesen zu haben, sagt die Frau:

«Wir können nicht mit Menschen arbeiten, die wir als gefährlich empfinden. Wenn wir mit einem Gefühl der Angst anderen helfen wollen, kommen wir ungewollt in eine Opferrolle. Wir sind keine Märtyrer.»

Selbst als sie den Coronatod der Mutter einer Angestellten erwähnt habe, sei die junge Frau nicht bereit gewesen, über eine allfällige Impfung auch nur schon nachzudenken. Verständnis für das Gegenüber zu zeigen, sei aber eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Psychotherapie – dieses habe hier komplett gefehlt. Das sowie reiner Selbstschutz gaben laut der Psychiaterin den Ausschlag dafür, dass sie die Betreuung der jungen Frau ablehnte. Auf die Frage, weshalb sie der Hilfesuchenden keine Namen anderer Therapeuten genannt habe, sagt die Psychiaterin:

«Es gibt Menschen, die schon von Anfang an viele Ansprüche stellen und Verantwortung abgeben wollen. Auch das ist eine schlechte Voraussetzung für eine Therapie. Es ist ein Leichtes, via Google oder im Branchenbuch zu entsprechenden Adressen zu kommen.»

Die 21-Jährige ist laut ihrem Freund glücklicherweise trotz ihrer Erfahrungen weiterhin willens, eine Psychotherapie zu machen. Die Psychiaterin ihrerseits hat ihre Website mittlerweile angepasst: «Wenn Sie langfristig ungeimpft bleiben wollen, können wir Sie leider nicht behandeln», steht seit Montagabend dort zu lesen.