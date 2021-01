Impfskepsis «Druck bringt mehr Abwehr als Erfolg»: So wollen St.Galler Gesundheitsexpertinnen die Pflegenden von der Covid-Impfung überzeugen Viele an Corona erkrankte Menschen sterben in Alters- und Pflegeheimen. Auch im Kanton St.Gallen. Ist das Virus erst einmal im Heim, grassiert es. Nun werden Stimmen laut, die Mitarbeitende des Gesundheitswesens, die sich nicht impfen lassen, kritisieren. Eine solche Haltung sei unverständlich. Damit würden die Pflegenden zu einer «tödlichen Gefahr» für die Heimbewohner. Regula Weik 18.01.2021, 05.00 Uhr

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder beklagte dieser Tage die Skepsis des Gesundheitspersonals gegenüber der Covid-Impfung. Leider gebe es unter den Mitarbeitenden in Alters- und Pflegeheimen «eine zu hohe Impfverweigerung». Es wäre deshalb gut, wenn der Deutsche Ethikrat Vorschläge machen würde, «ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre». Gerade in den Pflegeheimen gehe es schliesslich um Leben und Tod.

Solche Stimmen werden zunehmend auch im Kanton St.Gallen laut. «Überall spricht man vom Impfen. Aber viele vom Gesundheitspersonal wollen nicht. Was ist das für eine Einstellung?», schreibt ein Leser. Es könne doch nicht sein, dass «ungeimpftes Personal weiterhin das Virus in die Alters- und Pflegeheime einschleppt – es ist genug Leid geschehen», heisst es in einer anderen Zuschrift. Wie gross ist die Impfskepsis beim Gesundheitspersonal tatsächlich? Wie viel Druck können Arbeitgeber auf Mitarbeitende ausüben, sich impfen zu lassen? Welche Haltung vertritt der Verband der Pflegenden?

Es werden sich mehr impfen lassen als bei der saisonalen Grippe

Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK) ruft zusammen mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften die Pflegenden auf, sich impfen zu lassen. Von einer Anordnung sehen die beteiligten Verbände ab. «Es gilt, die individuellen Entscheide der Mitarbeitenden zu respektieren», heisst es in dem Positionspapier. Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin der Ostschweizer Sektion des Pflegefachverbands, sagt denn auch:

«Von einem Impfzwang halten wir wenig, denn die Integrität einer jeden Person gilt es zu wahren.»

Sie ist überzeugt, dass sich die Mehrheit der Pflegenden impfen lassen wird. Die bisherige Skepsis der Pflegenden gegenüber der saisonalen Grippeimpfung sei nicht mit der aktuellen pandemischen Situation zu vergleichen.

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin und Gewerkschaftspräsidentin, teilt diese Einschätzung.

«Die Impfbereitschaft wird weit höher sein als bei der saisonalen Grippeimpfung.»

Und sie fügt an:

«Die Impfskepsis unter den Pflegenden ist nicht grösser als in der übrigen Bevölkerung.»

Eine generelle Impfpflicht für das Gesundheitspersonal kommt für Gysi nicht in Frage. Und sie geht mit Edith Wohlfender einig: Es sei Aufgabe der Arbeitgeber, ihre Mitarbeitenden zu schützen – «und dazu zählen auch alle anderen Schutzmassnahmen», so die Nationalrätin. Diese müssten auch bei einer Impfung weiterhin eingehalten werden.

Druckversuche – mehr Abwehr als Erfolg

Für Luzia Krempl, St.Galler CVP-Kantonsrätin und Pflegefachfrau, gibt es mehrere Gründe für die Skepsis von Pflegefachpersonen gegenüber der Covid-Impfung. So die Erfahrung, dass Medikamente Nebenwirkungen haben können, oder die Befürchtung, dass die ersten Geimpften als Versuchspersonen herhalten müssen.

«Zudem entstand in der Vergangenheit der Eindruck, dass einzelne Impfungen mehr für die Gewinne der Pharmaindustrie gebracht haben als für die Gesundheit der Menschen.»

Eine bessere Impfbeteiligung sei nur über gute Aufklärung zu erreichen – «durch Bund, Kantone, Berufsverbände, Institutionen, nicht aber durch Werbung der Pharmafirmen». Die Politikerin und Pflegefachfrau ist überzeugt:

«Ein Impfzwang würde zu einem vermehrten Ausstieg aus dem Beruf führen.»

Auch der Druck von Personen ausserhalb des Gesundheitswesens bringe mehr Abwehr als Erfolg. Lässt Krempl sich impfen? Ja, sie habe einen Termin vereinbart. Diese Woche sei sie an der Reihe.

Wie reagiert sie auf den Vorwurf, nicht geimpfte Pflegende würden zu einer «tödlichen Gefahr» für Heimbewohner oder Patienten? «Diese Gefahr besteht auch umgekehrt», sagt Krempl. «Es gibt Pflegende, die durch ihre Patienten angesteckt wurden.» Das gelte für Corona, aber auch für andere Erkrankungen, etwa die immer wieder auftretenden Norovirus-Infektionen, die ganze Institutionen lahmlegten. Dann fügt sie an: «Würden betagte und kranke Menschen vermehrt durch die Angehörigen zu Hause gepflegt, hätten alle ansteckenden Krankheiten weniger Ausbreitungsmöglichkeiten. Das enge Zusammenleben vieler Menschen begünstigt Krankheitsverbreitungen.»

Massentests für Mitarbeitende von Heimen?

Uneins sind sich die drei Fachfrauen bei der Frage, ob der Kanton St.Gallen Massentests für Mitarbeitende von Heimen und Spitälern einführen soll, wie es der Kanton Baselland derzeit macht. «Solche Tests sind in erster Linie statistisch interessant und dienen der Beruhigung besorgter Menschen», sagt Luzia Krempl. Sie seien jedoch kostspielig und der Nutzen zur Eindämmung der Pandemie sei klein.

Anders Edith Wohlfender. Sie sagt:

«Massentests sind eine sinnvolle Massnahme im Kampf gegen diese Pandemie. Wir befürworten solche Testreihen, weil so Trägerinnen und Träger des Covid-19-Virus erkannt werden können, die keine Symptome zeigen.»

Tests seien immer eine Momentaufnahme und könnten zu einer falschen Sicherheit führen, warnt Barbara Gysi. Um eine verlässliche Aussage machen zu können, müsste das Personal jeden Tag getestet werden, bevor es in den Einsatz geht. Dennoch, so die Nationalrätin, sei es sinnvoll, die Tests auszuweiten, etwa für Besuchende in Heimen.

Die Gesundheitskommission des Nationalrats, welcher Barbara Gysi angehört, hat vergangene Woche dem Bundesrat empfohlen, bis Ende März allen Personen in Alters- und Pflegeheimen einmal pro Woche einen Coronatest zu finanzieren. Davon profitieren könnten nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch das Personal und die Besucher.

Braucht es eine Impfpflicht? – «Das wäre ein Armutszeugnis»

Die Impfung sei der einzige Weg, um «aus diesem Schlamassel» zu kommen, hatte FDP-Kantonsrat Thomas Ammann vor wenigen Tagen festgehalten. Was sagt der Hausarzt zur Impfskepsis des Pflege- und Gesundheitspersonals?

«Es muss ihm bewusst sein, dass es die Personen, die es betreut, bei fehlender Impfung hochgradig gefährdet.»

Viele Personen bemerkten ihre Covid-Erkrankung gar nicht, sie zeigten keine Symptome, seien aber sehr wohl infektiös. «Allein diese Tatsache müsste zur Einsicht einer Impfung führen», sagt Ammann.

Sollte die Impfrate beim Personal im Gesundheitswesen tief sein, seien weitere Massnahmen notwendig. Also eine Impfpflicht? «Das wäre ein Armutszeugnis für diese Berufsgruppe, die sich den Schutz der Patientinnen und Patienten, der Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen auf ihre Fahne geschrieben hat», sagt Ammann. Auf jeden Fall sollten Vorgesetzte und Kaderärztinnen und Kaderärzte mit gutem Beispiel vorangehen. Das gelte auch für das Personal von Arzt- oder Physiotherapiepraxen und Spitex-Organisationen.

«Persönlich möchte ich in keinem Fall wegen einer fehlenden Impfung Gesundheit und Leben meiner Patientinnen und Patienten gefährden.»

Ammann wird sich impfen lassen, sobald dies möglich ist.