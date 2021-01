Impfen gegen Corona St.Gallen hat Impfphase zwei gestartet – Hausärzte kritisieren den Ablauf: zu kompliziert, zu zeitaufwendig Der Kanton St.Gallen hat am Montag sechs regionale Impfpraxen in Betrieb genommen – für über 80-Jährige, die nicht in einem Alters- oder Pflegeheim leben, und für Risikopatienten. Direkt anmelden können sie sich nicht: Das muss ihr Hausarzt machen. Doch es harzt noch einiges. Die Regierung will sich am Dienstag zum bisherigen Verlauf der Impfaktion äussern – und dann auch erste Zahlen nennen. Regula Weik 19.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine medizinische Praxisassistentin zieht den Impfstoff von Pfizer/ Biontech gegen das Coronavirus auf. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Standorte der sechs regionalen Schwerpunktpraxen hält der Kanton geheim. Die Hausärzte kennen sie – und können seit Freitag Patientinnen und Patienten überweisen. Klappt das? Wie läuft dies in der Praxis?

Thomas Ammann, Hausarzt und Präsident der FDP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament Bild: PD

Er sei am Donnerstag vom Kanton über die regionalen Impfpraxen informiert worden, sagt Thomas Ammann, Hausarzt in Waldkirch und Fraktionschef der Freisinnigen im Kantonsparlament. Auf die Frage, in welche Schwerpunktpraxis er seine Patienten schicke und wie viele er bereits angemeldet habe, antwortet Ammann: «Ich habe keine angemeldet und keine geschickt.» Das Ganze sei viel zu kompliziert und sprenge «praxisintern alle zeitlichen Dimensionen». So hätte er den Standort der nächstliegenden Schwerpunktpraxis «noch mittels Link» abklären müssen.

«Ich habe noch keine Impfstoffe erhalten»

Ammann kann diese Woche noch keine Covid-Impfungen spritzen. Der Kanton sieht dies für Hausärzte und Hausärztinnen erst ab nächster Woche vor - und zwar mit dem Moderna-Impfstoff. Dieser ist einfacher zu transportieren und unkomplizierter zu lagern ist als der Impfstoff von Pfizer/Biontech. Weshalb die Hausärzte noch eine Woche zuwarten müssten, sei ihm schleierhaft, sagt Ammann.

Allerdings: Er könnte derzeit gar nicht impfen.

«Ich habe noch keine Impfstoffe erhalten. Ich weiss auch nicht, wie viele Impfdosen mir zugestellt werden.»

So sei eine Planung unmöglich. Und dann macht er seinem Ärger Luft:

«Bis jetzt habe ich nur viele Ankündigungen erhalten, aber nichts Konkretes. Einfach alles viel zu langsam.»

Fünf Stunden später meldet sich Ammann noch einmal:

«Ich habe soeben die Mitteilung erhalten, dass mir 20 Impfdosen zugeteilt worden sind.»

Wie viele Impfungen schafft er neben der normalen Praxistätigkeit? «Ungefähr zehn pro Tag.» Er plane aber auch ganze Impftage in anderen Lokalitäten, sobald er genügend Impfstoffe habe. Seine Patientinnen und Patienten scheinen an der Impfung interessiert zu sein. Ammann hat bereits 130 Anmeldungen auf einer Warteliste notiert - «davon die allermeisten keine 80 Jahre alt». Und, so der Hausarzt, es kämen täglich neue Anmeldungen dazu. Er warte darauf, dass «endlich regionale Impfzentren mit möglichst wenig administrativen Hürden» eingerichtet würden für den grossen Teil der Bevölkerung.

Ist St.Gallen im Impfrückstand?

Die St.Galler Regierung will am Dienstag über den Verlauf der Impfkampagne informieren. Auf Anfrage heisst es denn auch lediglich: Die Impfung der Risikopatienten sei «sehr gut» angelaufen. Der Kanton hat seine Impfaktion am Dreikönigstag mit mobilen Impfteams in Alters- und Pflegeheimen gestartet. Dies, weil es in den Heimen zu vielen Ansteckungen und Todesfällen gekommen ist.

Nun soll aber der Bund mit dem Impftempo einiger Kantone unzufrieden sein, wie die «NZZ am Sonntag» vermeldete. Nicht alle Kantone scheinen in der Lage sein, die gelieferten Dosen zügig unter das Volk zu bringen. Deshalb will der Bund den Druck auf diese Kantone erhöhen –wer schnell impft, soll mehr Impfstoff erhalten. Vorbildlich ist laut «NZZ am Sonntag» das Tessin unterwegs. Dort sind bereits 80 Prozent der Impfdosen verbraucht. Ähnlich sieht es in Graubünden, Nidwalden und Neuenburg aus. Im Rückstand mit der Impfaktion sind die Waadt und das Wallis, aber auch Baselland. Diese drei Kantone haben erst einen Viertel der gelieferten Dosen verimpft.

Und St.Gallen? Wie viel des gelieferten Impfstoffs hat der Kanton bereits verspritzt? Dazu heisst es beim Kanton:

«Die gelieferten Impfdosen wurden bereits alle verplant und werden in den nächsten Tagen verimpft.»

Und dann: Die Regierung werde erste Zahlen kommunizieren - am Dienstag.