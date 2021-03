Impfanmeldung Aus der Traum vom raschen Impfen – die Warteliste für die St.Galler Impfwilligen wächst und wächst Dä Schnäller isch dä Gschwinder: Beim Impfen gilt das nicht. Seit Montag können sich St.Gallerinnen und St.Galler auf die Warteliste für eines der vier kantonalen Impfzentren setzen lassen. Doch der Zeitpunkt der Anmeldung spielt keine Rolle. Zunächst kommen die über 75-Jährigen an die Reihe. Wie gross der Andrang am ersten Tag war, ist unklar. Der Kanton kann auf Anfrage keine Zahlen nennen. Das Gesundheitsdepartement zieht nächste Woche eine erste Bilanz. Regula Weik 23.03.2021, 05.00 Uhr

Das Impfzentrum Messe Zürich in Oerlikon wird ab 6. April geöffnet sein. Die Vorbereitungen für die vier St.Galler Zentren, die ebenfalls nach Ostern in Betrieb genommen werden, laufen. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE (Zürich, 9. März 2021)

Nun geht es vorwärts – jedenfalls mit der Anmeldung für die Covid-19-Impfung. Seit Montag können sich St.Gallerinnen und St.Galler online für eines der Impfzentren anmelden. Allerdings: Die vier kantonalen Impfzentren werden erst nach Ostern eröffnet. Und: Dä Schnäller isch dä Gschwinder gilt beim Impfen nicht. Der Zeitpunkt der Anmeldung hat keinen Einfluss auf dem Impftermin. Alle Angemeldeten werden auf eine Warteliste gesetzt. Zum Zuge kommen zuallererst die über 75-Jährigen. So gibt es der Bund mit seiner Impfstrategie vor.

Eine 78-jährige Frau, die sich erst in zwei Wochen entscheidet, bekommt dennoch rascher einen Termin als ein 30-jähriger Mann, der sich bereits am frühen Montagmorgen angemeldet hat. Junge Menschen müssen sich noch Wochen oder gar Monate gedulden, bis sie für den ersehnten Piks aufgeboten werden. Denn der Impfstoff ist noch immer rar; die grossen Lieferungen werden erst für Mai und Juni erwartet. Dies ist denn auch der Grund, weshalb St.Gallen nicht bereits im Januar grosse Impfzentren aufgebaut hat; sie wären bislang mehrheitlich leer gestanden.

Immerhin: Der junge Mann weiss bereits, dass er seine Impfung dereinst im Curling Center im Lerchenfeld im Westen der Stadt St.Gallen gesetzt bekommen wird. Dort sei seine zuständige Impfstelle untergebracht, wird ihm mit der Aufnahme auf die Warteliste bestätigt.

Wie viele St.Galler stürzten sich auf die Online-Anmeldung?

Nur mit Impfung besteht derzeit Aussicht auf eine Rückkehr zu einem Leben, das annähernd wieder so aussieht wie vor der Pandemie. Daher die Frage: Wie gross war der Impfandrang am ersten Tag? Beim Kanton heisst es auf Anfrage:

«Wir können noch keine Zahlen mitteilen.»

In Erinnerung ist die Erfahrung des Kantons Zürich, als die vom Bund zur Verfügung gestellte Software zur Online-Anmeldung Ende Dezember komplett zusammenbrach. Mittlerweile kooperiert Zürich mit dem Kanton Bern. Hat das hiesige Tool dem Andrang der Impfwilligen standgehalten? Oder gab es ebenfalls Pannen? Die Antwort fällt knapp aus: Das Gesundheitsdepartement werde nächste Woche eine erste Bilanz ziehen, auch über die Erfahrungen mit dem Tool.

Die Anmeldung dauert kaum fünf Minuten, auf den Impftermin aber müssen Durchschnittsbürgerinnen und -bürger unter Umständen noch mehrere Monate warten. Video: TVO

Impfkriterien gelten auch für Hausärzte – halten sich alle daran?

Erwachsene mit chronischen Erkrankungen, so empfiehlt der Kanton, sollen sich weiterhin an die Hausärztin oder den Hausarzt wenden. Denn für spezifische Fragen oder ausführliche Beratungsgespräche fehlt in den Impfzentren die Zeit. Doch auch die Hausärztinnen und Hausärzte werden weiterhin nach den Kriterien des Bundes impfen – also zuerst ältere Personen und Hochrisikopatienten. Dies sei längst nicht immer und überall der Fall, schreibt eine Leserin. Sie wisse von Hausärzten, die noch nicht einmal alle über 85-Jährigen hätten impfen können, während in anderen Praxen mit mehr jüngeren Patienten bereits 65-Jährige ohne Vorerkrankungen an der Reihe waren.

Thomas Ammann, Hausarzt in Waldkirch und Fraktionspräsident der Freisinnigen im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Thomas Ammann, Hausarzt in Waldkirch und Fraktionspräsident der Freisinnigen im St.Galler Kantonsparlament, kennt solche Beobachtungen. «Es häufen sich auch bei mir teilweise böse Klagen älterer Menschen, weil andernorts schon jüngere Personen geimpft wurden.» Als Einzelpraxis sei er klar «benachteiligt», sagt Ammann. Gemeinschaftspraxen bekämen pro Arzt das Quantum Impfdosen - unabhängig davon, ob die Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit oder Vollzeit tätig seien. Auch spiele die Zusammensetzung der Patienten bei der Zuteilung des Impfstoffs an die Praxen keine Rolle. Ammann führt seine Praxis seit 1986. «Ich betreue sehr viele ältere Menschen, die Vorerkrankungen haben oder über 80 sind.» Sein Fazit fällt nüchtern aus:

«Ich muss feststellen, dass sich nicht alle Ärztinnen und Ärzte an die Impfvorgaben halten. Das finde ich sehr unsolidarisch.»

Anmeldung für eines der vier Impfzentren im Kanton St.Gallen - nur online möglich:

