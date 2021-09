Horn TG: Run auf Wohnungen auf ehemaliges Raduner-Areal

Immobilienmarkt «Wir wurden regelrecht überflutet»: Schon gut 700 Interessenten für die Wohnungen im ehemaligen Raduner-Areal am See in Horn Die St.Galler Immobilienentwicklerin Mettler2Invest AG hat das Raduner-Areal in Horn für rund 50 Millionen Franken gekauft. Sie überbaut die 32'000 Quadratmeter am See. «Arrivée» heisst das Projekt. Es wird stark beworben, im Internet und mit einer Selfie-Wand vor Ort. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 07.09.2021, 19.00 Uhr

Aus dem Raduner-Areal wird Arrivée. Auf der anderen Seite der Seestrasse baute Fortimo ein gutes Dutzend Mehrfamilienhäuser in Horn West. Bild: Dani Weibel/Rembrand

Noch gibt es keine Pläne für die Wohn- und Gewerberäume am See, die in den nächsten Jahren dort entstehen, wo im vergangenen Jahrhundert Textilfärber bei Raduner im Lohn standen. Nicht einmal Skizzen gibt es.

Die Mettler2Invest AG hat im Juni einen Studienwettbewerb lanciert. Sieben Architekturbüros wurden dazu eingeladen. Im November dieses Jahres soll das Siegerprojekt gekürt werden. Der Gemeinderat von Horn ist in der Jury vertreten. Viel mehr ist noch nicht passiert, seit Anfang Jahr bekannt wurde, dass die Mettler2Invest AG das Land am Seeufer erworben hatte. Jedenfalls planerisch nicht. Werbetechnisch sieht es ganz anders aus.

Werbeslogans erinnern an die ganz grossen Dichter

«In Horn, wo die sanfte Hügellandschaft des Thurgaus und der malerische Bodensee die Seele streicheln, entsteht ein neuer aussergewöhnlicher Lebensmittelpunkt für Menschen, die ankommen wollen im schönen Leben: das Arrivée.» So wirbt die Mettler2Invest im Internet.

Oder auch so: «Wo jeder T ag ein T ag am See ist. Das Arrivée ist ein ganz besonderer Ort. Ein Ort für alle Menschen, die die Schönheit des Bodensees, die privilegierte Lage direkt am See, das Wasser und das Schöne schätzen. Ein Ort, der den weiten Horizont des Sees und die Cozyness des eigenen Appartements zum einzigartigen Gefühl von Angekommensein, vereint.»

Wer am Seeufer in Horn spazieren geht, beobachtet immer wieder Personen, die sich vor einer Arrivée-Selfie-Wand aufstellen und mit dem Handy Fotos machen. Die Kampagne ist speziell für eine Wohn- und Gewerbekampagne. Gemäss Daniela Preisig, Marketingchefin bei der Mettler2Invest AG, arbeitet die Immobilienentwicklerin für Arrivée mit einer Kommunikationsagentur aus der Stadt St.Gallen zusammen. Es scheint, als komme man ganz locker am Kommunikationsziel an.

700 Interessenten vor der Detailplanung

Die Kampagne läuft erst einige Wochen. Zuerst nur mit der Baustellenwand als Werbemittel. Gemäss Preisig haben sich bereits 180 Interessentinnen und Interessenten für Wohnungen gemeldet, ehe die Arrivée-Website aufgeschaltet worden ist. Seit diesem Zeitpunkt sind gemäss Preisig nochmals 500 Interessierte hinzugekommen. Die Marketingchefin sagt:

«Wir wurden regelrecht überflutet.»

Knapp 700 Interessentinnen und Interessenten, ehe es Pläne der Häuser und der Wohnungen gibt, Auf der Arrivée-Website heisst es, der früheste Bezug von Wohnungen sei im Jahr 2025. Preisig relativiert zwar. Wie viele Interessierte dann tatsächlich einen Miet- oder Kaufvertrag unterzeichneten – das sei eine andere Hausnummer. Dennoch: Auch sie spricht von einem ungewöhnlich starken Run auf die Wohnungen.

Noch steht nicht einmal fest, wie viele Einheiten entstehen. Aber eines ist sicher: 700 werden es gewiss nicht. Auch wenn das Areal mit gut 32'000 Quadratmetern riesig ist, Gross ist auch das Investment der Mettler2Invest AG: Das Areal soll für gut 50 Millionen Franken die Hand gewechselt haben. Das ergibt einen Preis von gut 1500 Franken pro Quadratmeter.

Günstig wird das Ganze nicht

Das ist bei dieser Lage ein realistischer Wert. Am südlichen Rand der steuergünstigen Turgauer Exklave hin zu Tübach kostet der Quadratmeter erschlossenes Bauland auch 1000 Franken. Oder bereits mehr. Bei diesen eindrücklichen Zahlen scheint eines klar zu sein: Wer auf dem ehemaligen Raduner-Areal ankommen will, findet dort keinen günstigen Wohnraum.

Gemeindepräsident Thomas Fehr. Bild: Rudolf Hirtl



Der Horner Gemeindepräsident Thomas Fehr (FDP) bezeichnet das Raduner-Areal im Westen der Gemeinde als «das wichtigste Entwicklungsgebiet für die nächsten Jahrzehnte». Es stehe ausser Zweifel, dass es an diesem exklusiven Ort eine attraktive Überbauung geben müsse. Fehr ist Mitglied der Jury. Dass die Nachfrage nach Wohnungen im Arrivée gross werden würde, überrascht Fehr nicht. Dass aber bereits 700 Interessenten sich registrieren liessen, erstaunt den Politiker dennoch.

Fehr führt das auf die attraktive Bauparzelle direkt am See zurück. Aber nicht nur. Horn hat den zweittiefsten Steuerfuss im Kanton Thurgau und kann sich problemlos messen mit den St.Galler Agglomerationsgemeinden Mörschwil und Tübach, die ebenfalls Steuerparadiese sind. Fehr sagt, auch von Horn seien Pendler rasch in der Stadt St.Gallen, sei es mit dem Individual- oder mit dem Öffentlichen Verkehr. Arrivée sei wohl ein Paket an Vorzügen gegenüber anderen Bauprojekten am See, so Fehr. Denn alleine in den letzten Jahren wurden zwischen Romanshorn und Rorschach in Seenähe mehrere hundert Wohneinheiten hochgezogen.

Bewegte Geschichte Das Raduner-Areal ist ein einzigartiges Idyll – eines mit einer bewegten Geschichte. Von 1905 bis 1989 wurden hier Textilien veredelt. Mehrere hundert Frauen und Männer standen bei Raduner im Lohn. Als Schluss war mit dem Färben von Textilien wurden die Gebäude lange ihrem Schicksal überlassen. In einem Teil der ehemaligen Produktionshallen wurde später dann Trödel verkauft. Anfang August 2015 ging die Fabrik in Flammen auf. Die Rauchfahnen waren an diesem Sommertag selbst auf der anderen Seite des Sees in Baden-Württemberg und in Bayern zu sehen. 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Helikopter der Armee wurden zum Löschen aufgeboten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Schnell kursierte das Gerücht, wonach die Raduner-Fabrik am See «heiss abgebrochen» worden sei. Eine Strafuntersuchung wurde eingeleitet und ein Mann in Untersuchungshaft gesetzt. Mehr als vier Jahre später erhob die Staatsanwaltschaft Bischofszell Anklage gegen ihn und beantragt dem Bezirksgericht eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren unter anderem wegen Brandstiftung. Der Gerichtstermin ist noch nicht fixiert. (dwi)