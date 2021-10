Immobilien «Etwas zwischen Hotel und herkömmlicher Wohnung»: Boardinghouse St.Gallen modernisiert urbanen Mietwohnungsmarkt Vor einem Jahr hat das Boardinghouse St.Gallen im Lachen-Quartier die ersten Wohnungen zur Miete ausgeschrieben. Mittlerweile ist das Boardinghouse samt Spa-Bereich und «Rooftop-Terrasse» komplett – und bis zum Rand belegt. Das moderne Mietkonzept zieht Menschen aus allerlei Lebenslagen an. Pascal Keel Jetzt kommentieren 04.10.2021, 12.00 Uhr

Das Boardinghouse St.Gallen (Mitte) steht seit Oktober 2020 im Lachen-Quartier. Bild: PD

Zwischen bunten Mehrfamilienhäusern in der Lachen ragt eine Wohnanlage der etwas anderen Art in die Höhe: Das Boardinghouse St.Gallen ist das erste «Zuhause auf Zeit» in St.Gallen. Die Inhaber der Wohnanlage werben mit flexiblem Mietkonzept: Befristete Mietverträge – jederzeit auf den nächsten Tag kündbar. So will man vor allem vorübergehend in der Stadt wohnhafte Mieterinnen und Mieter wie zum Beispiel Studierende auf Probezeit oder Geschäftsleute auf Reisen ansprechen.

Kein Zmorge ans Bett

Ingmar Abler ist Teilhaber der IVA GmbH. Bild: PD

Ein Hotel also? Ingmar Abler verneint. Er ist Teilhaber der Immobilienfirma IVA-GmbH, dem Besitzer der Liegenschaft.

«Das Boardinghouse ist etwas zwischen Hotel und herkömmlicher Wohnung.»

Man biete zwar hotelähnliche Dienstleistungen wie wöchentlichen Putzdienst, der Zmorge werde allerdings nicht ans Bett geliefert. Den kann man sich in der Bäckerei Füger besorgen. «Grundsätzlich ist das Boardinghouse St.Gallen einfach eine unkomplizierte, moderne und urbane Wohnmöglichkeit.» Im Boardinghouse habe der Mieter alles, was er zum Wohnen brauche, sagt Abler. So möchte man den Leuten einen Platz zum Starten in St.Gallen bieten.

Was ist ein Boardinghouse? Der Name Boardinghouse ist abgleitet vom englischen Begriff boarding – zu Deutsch: einsteigen. Ein Boardinghouse ist eine Art Serviced Apartment: Ein möbliertes Apartment, das für verschiedene Zeiträume buchbar und mit alltäglichen Utensilien komplett ausgestattet ist. Das Boardinghouse St.Gallen umfasst 52 Wohnungen – vom 1-Zimmer-Studio bis hin zum 100-Quadratmeter-Penthouse mit zweieinhalb Zimmern und Dachterrasse. Sämtliche Wohnungen sind ausgestattet mit Bett, Bad, Küche und Wohnbereich. Nebst Wohnfläche auf fünf Stockwerken bietet das Boardinghouse auch einen Seminar- und Sitzungsraum und zwei Private Spa, die jeweils für dreieinhalb Stunden gemietet werden können. Zwei weitere Spas befinden sich derzeit noch in der Bauphase. Zudem beherbergt das Haus eine Bäckerei, ein Restaurant und eine Dachterrasse – allesamt geführt von der Backerei Füger Handmade. (pke)

Alles, was man zum Wohnen braucht: Die Wohnungen im Boardinghouse St.Gallen sind bereits vollständig möbliert. Bild: PD

Zwei von 52 Wohnungen frei

Die Nachfrage nach dem modernen Wohnkonzept ist gross. «Seit der Eröffnung im Oktober 2020 sind wir konstant bei rund 80 Prozent Auslastung», bestätigt Abler. Derzeit sind gar nur zwei von 52 Wohnungen unvermietet. Grund für das hohe Interesse sei nebst der Flexibilität im Vermieten auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Eineinhalb-Zimmer-Studio zum Beispiel wird im Internet für 970 Fr. Miete im Monat angeboten. «Dadurch ziehen wir unter anderem auch Studierende an», so Abler.

Karin Sutter ist Gastgeberin und Geschäftsführerin des Boardinghouse St.Gallen. Bild: PD

Das hohe Interesse am Boardinghouse erfreut auch Gastgeberin und Geschäftsführerin Karin Sutter. Das Angebot sei rar: In der Region gebe es ein Boardinghouse in dieser Art nur in St.Gallen, sagt Sutter. «Wir haben deshalb früh gemerkt, dass unsere Wohnanlage gefragt ist.»

Corona habe der Beliebtheit des Angebots derweil keinen grossen Schaden zugefügt – im Gegenteil: Nachdem man zu Beginn noch mit Einbussen gerechnet hat, spielte die Pandemie dem Boardinghouse gewissermassen gar in die Hände: «Als viele Restaurants zumachen mussten, konnten unsere Mieter in ihren Wohnungen selbst kochen», erzählt Sutter. Zudem hätten einige Reisende aus dem Ausland ihre Einreise-Quarantäne im Boardinghouse St.Gallen verbringen können.

Unterschiedliche Lebenssituationen

Trotz des sofort kündbaren Mietvertrages gebe es auch Leute, die bereits seit der Eröffnung vor einem Jahr im Boardinghouse St.Gallen leben, erzählt Sutter. Eine maximale Länge im Mietvertrag gebe es nämlich nicht: «Man kann so lange bei uns weilen, wie man möchte.» Und:

«Bei uns ist jeder willkommen.»

Als Gastgeberin steht Sutter gerne mit den Mieterinnen und Mietern in Kontakt. Es sei äusserst spannend zu sehen, welche unterschiedlichen Lebenssituationen im Boardinghouse zusammenfinden, so Sutter. Seien dies etwa Praktikanten von Firmen aus Singapur auf Geschäftsreise, coronabedingt in St.Gallen gestrandete Backpacker oder Einheimische mit familiären Problemen. «Wir haben von allem ein bisschen», sagt Sutter. Ein «Zuhause auf Zeit» für alle.