Immer mehr Rothirsche im Kanton St.Gallen Während die Anzahl der Rothirsche weiter zunimmt, sinken die Bestände von Reh, Gämse und Steinbock. Das zeigt die aktuelle Jagdstatistik des Kantons St.Gallen. 23.03.2020, 09.50 Uhr

In den St.Galler Wäldern leben viele Rothirsche. Bild: PD

(pd/bro) Noch nie zählten die Jägerinnen und Jäger im Kanton St.Gallen so viele Rothirsche wie im Frühjahr 2019, schreibt die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen am Montag in einem Communiqué. «Die Rothirschjagd im darauf folgenden Spätsommer bis Herbst brachte das zweithöchste Ergebnis, das je erreicht wurde. Der Rothirsch profitiert offensichtlich von den grossräumigen Umweltveränderungen, in erster Linie verursacht durch den erhöhten Nährstoffeintrag», heisst es weiter.