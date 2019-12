Im Wetter-Ticker: Föhnsturm fegt über die Ostschweiz +++ Wind bläst mehrere Anhänger um +++ Tempolimit auf Autobahn vorübergehend auf 60 km/h reduziert Am Wochenende fegen starke Winde über die Ostschweiz. Vor allem im Rheintal bläst es einem nur so um die Ohren. Vereinzelt kam es schon zu Unfällen. Verfolgen Sie sämtliche Wetternews in unserem Ticker. Rossella Blattmann/Linda Müntener Aktualisiert 20.12.2019, 16.54 Uhr

Freitag, 20. Dezember - 16:52 Uhr

Der Schweiz steht ein stürmisches Wochenende bevor:

Freitag, 20. Dezember - 16:43 Uhr

Freitag, 20.Dezember - 16:00Uhr

Orkanartige Windböen verhindern Jungfernfahrt

Der neue Bergjet am Flumserberg. Wegen des Starkwindes findet die Jungfernfahrt nicht statt. pd

Am Wochenende wird die neue 8er-Gondelbahn am Flumserberg eröffnet. Mit der Jungfernfahrt des «Bergjet» hat es am Freitag allerdings nicht geklappt. Wegen der orkanartigen Windböen musste diese abgesagt werden, berichtet «FM1 Today».

Rund um den Flumserberg werden Windböen von bis zu 120 Stundenkilometer erwartet. Die Verantwortlichen der Bergbahnen Flumserberg entschieden deshalb, auf eine Gondelfahrt mit den Gästen zu verzichten.

Freitag, 20.Dezember - 15:30Uhr

Innert weniger Stunden kippen mehrere Anhänger

Mittlerweile sind im Kanton St.Gallen auf der Autobahn und einer Nebenstrasse bereits sieben Anhänger wegen des starken Windes umgekippt, wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die erste Meldung erreichte die Kantonale Notrufzentrale um 6.50 Uhr. Auf der Autobahn A1 in Thal, Fahrtrichtung St.Gallen – Chur, kippte ein leerer Anhänger und kam quer auf der Fahrbahn zu liegen. Drei Stunden später ging die nächste Meldung eines umgekippten Anhängers auf der Autobahn A1 in Thal ein. Der Fahrer befand sich gerade auf der Höhe des Anschlusswerk Buriet in Richtung Chur, als sein leerer Anhänger von einer heftigen Sturmböe erfasst wurde. Um 10.30 Uhr kippte der nächste Anhänger auf der Autobahn in Thal, Fahrtrichtung Chur – St.Gallen. Ein weiterer kippte um 10.44 Uhr auf der Burietstrasse, ebenfalls in Thal.

Gegen 10.44 Uhr kippte auf der Burietstrasse in Thal ein weiterer Anhänger. (Bild: Kapo SG)

Am Mittag um 12.30 Uhr traf es den fünften Anhänger, welcher auf der Autobahn A1 von St.Gallen in Richtung Chur unterwegs war. Kurz vor der Auffahrt Flums liefen gemäss der St.Galler Kantonspolizei Öl und Diesel aus. Die Feuerwehr musste ausrücken und der Normalstreifen wurde gesperrt. Nur die Überholspur konnte befahren werden, es staute bis zu einer Stunde.

Beim Unfall in Flums befanden sich auf dem Anhänger ein landwirtschaftliches Gefährt. Aufgrund von auslaufendem Diesel musste daher die Feuerwehr aufgeboten werden. (Bild: Kapo SG)

Wegen Sturmschäden musste auch die Strasse zwischen Appenzell und Eichberg gesperrt werden. Autofahrer können via Altstätten und Oberriet ausweichen.

Freitag, 20. Dezember - 12:15 Uhr

Auf der Autobahn A1 in Richtung St.Margrethen zwischen der Verzweigung Meggenhus und St.Margrethen ist am Freitag Vorsicht geboten. Wegen Starkwind wurde die Geschwindigkeit vorübergehend auf 60 Stundenkilometer reduziert, wie die Kantonspolizei St.Gallen auf Twitter mitteilt. Die Temporeduktion werde voraussichtlich zwischen 17 Uhr und 18 Uhr aufgehoben.

Freitag, 20. Dezember 12:00 Uhr

«Am Freitagvormittag sind auf der Autobahn A1 wegen des Starkwindes drei Anhänger umgekippt», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage. Die Polizei empfiehlt, die Strecke wegen Starkwindes mit leeren Anhängern zu meiden. Schwerverletzte oder gröbere Schäden gab es laut Schneider bisher keine.

Am Freitag ist es im Kanton St.Gallen wegen des Starkwindes im Kanton St.Gallen zu mehreren Unfällen gekommen. So auch hier nach der Autobahnausfahrt Rheineck in Fahrtrichtung St. Margrethen. Leserreporter

Auf einer Hauptstrasse in Thal ist es gemäss Schneider am Freitag wegen des starken Windes zu einem weiteren Unfall wegen eines umgeblasenen Anhängers gekommen. Auch hier blieben verheerende Folgen aus.

Freitag, 20. Dezember - 10:00 Uhr

Im Kanton St.Gallen ist es in der Nacht auf Freitag gemäss Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, zu mehreren Zwischenfällen wegen des Starkwindes gekommen. Die Polizei musste zwei Mal ausrücken. «In Schänis musste sie bei einer Baustelle eine umgekippte Absperrung und in Rheineck eine umgekippte Werbetafel wieder aufstellen.» In Altstätten sei es wegen eines umgeknickten Baumes zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Bei allen drei Zwischenfällen habe es keine gröberen Schäden gegeben.