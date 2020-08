3,4 Millionen Franken: Im Thurgau explodieren die Honorare für amtliche Verteidiger Von 2011 bis 2019 sind die Ausgaben des Kantons Thurgau für amtliche Verteidigungen um 800 Prozent gestiegen. Der Thurgauer SVP-Kantonsrat und Anwalt Hermann Lei verlangt von den Gerichten, als Korrektiv zu wirken. Thomas Wunderlin 04.08.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sitzungszimmer im Rathaus Weinfelder: Hier tagt das Bezirksgericht. Bild: Mario Testa

3,4 Millionen Franken musste der Kanton Thurgau letztes Jahr für amtliche Verteidiger bezahlen. 2011 waren es noch 430'000 Franken. Die Kostensteigerung betrug seither 802 Prozent. Dies berechnete Hermann Lei, selber Anwalt, der sich als Präsident der Subkommission der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Grossen Rats mit dem Thema befasste. Der Frauenfelder SVP-Kantonsrat schreibt im Kommissionsbericht: «Ungelöst und problematisch ist die Explosion der Kosten der amtlichen Verteidigung.»

Hermann Lei ist SVP-Kantonsrat und Anwalt in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Der Grund liegt in der Strafprozessordnung von 2011, welche die Verfahren aufwendiger gemacht hat. Ausserdem werden immer häufiger amtliche Verteidigungen angeordnet; im Zeitraum 2011 bis 2014 waren es 811, von 2015 bis 2018 bereits 1042. «In der Natur der Sache» liegt es laut Lei, dass mehr Verteidiger mehr Anträge stellen und mehr Rechtsmittel gegen Entscheide und Verfügungen der Staatsanwaltschaft ergreifen. Wofür sie sich jeweils bezahlen lassen.

Mit jedem erdenklichen Aufwand gegen lange Strafe

Es gebe «einen Trend, staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen», sagt SVP-Kantonsrat Lei auf Anfrage. Auch im Zivilrecht sei dieser erkennbar. Rechtssuchende stellten häufiger Anträge auf unentgeltliche Prozessführung. Die Kostenexplosion gehe aber vor allem auf das Strafrecht zurück. Ab einer gewissen Schwere des Delikts habe jeder Beschuldigte das Recht auf einen Anwalt.

Die neue Strafprozessordnung gebe jedem Beschuldigten, beziehungsweise seinem Anwalt, das Recht, bei der Einvernahme der anderen Beteiligten dabei zu sein. So habe bei einer zehnköpfigen Drogenhändlerbande jeder das Recht, bei der Einvernahme der anderen neun Fragen zu stellen.

Positiv an den neuen Regelungen wertet Lei, dass «keiner behaupten kann, er sei über den Tisch gezogen worden». Aber das Korrektiv fehle. Zwar versuche der Kanton, die Kosten wieder einzutreiben. Die Inkassostelle arbeite erfolgreich. Er sei selber an deren Schaffung vor einigen Jahren beteiligt gewesen. Doch in vielen Fällen sei es aussichtslos, etwas zurückzuholen. Es gehe um immense Summen. Bei schweren Fällen könnten es mehr als 100'000 Franken sein.

Wenn beispielsweise einem Angeklagten 15 Jahre Gefängnis drohen, verlange er von seinem Anwalt, sich mit jedem erdenklichen Aufwand dagegen zu wehren. Um die Kosten der amtlichen Verteidigung zu begrenzen, gibt es laut Lei keine einfache Lösung, nur eine «Politik der kleinen Schritte».

Keine aussichtslosen Beschwerden finanzieren

Die Gerichte dürften nicht alle Honorarforderungen akzeptieren. Als Richtschnur dienen solle: «Bezahlt werden nur Verteidigungsmassnahmen, die ein Beschuldigter auch unternehmen würde, wenn er sie selber bezahlen müsste.» Für Beschwerden, die von Anfang an aussichtslos sind, darf laut Lei kein Honorar bezahlt werden: «Das ist eine unangenehme Geschichte, es gibt Ärger.» Aber diese Praxis würde eine disziplinierende Wirkung entfalten.

Die Anwälte würden ihren Klienten von solchen Beschwerden abraten. Sie würden auch nicht mehr standardmässig gegen die Anordnung einer Untersuchungshaft beim Zwangsmassnahmengericht Beschwerde einreichen. Eine weitere Massnahme müsste auf nationaler Ebene ergriffen werden: Wer nach einem Landesverweis wieder in die Schweiz einreisen will, der hat gemäss Lei zuerst die Kosten für die amtliche Verteidigung zurückzubezahlen.

Thomas Soliva, Mediensprecher des Thurgauer Obergerichts. Bild: Reto Martin

Die Justizbehörden haben «relativ wenig Spielraum», erklärt Thomas Soliva, Sprecher des Obergerichts. In den letzten Jahren habe es einige grosse Strafverfahren gegeben, die hohe Kosten verursacht hätten. Die Strafbehörden seien gehalten, «nur den notwendigen Aufwand» zu entgelten.

Lei übernimmt übrigens auch selber amtliche Verteidigungen: «Aber sehr selten, denn es gibt genug Anwälte, die das machen.»