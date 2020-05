«Als der erste Trupp ankam, brachten die Ärzte kein Wort heraus» - Im Militärspital Herisau wurden vor 75 Jahren 300 ehemalige KZ-Insassen gepflegt Rosa Brunner-Hänggi war damals vier Jahre alt. Sie lebte auf dem Areal der Kaserne. Urs Oskar Keller 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Ärzte, Krankenschwestern, Patientinnen und Patienten vor der Militärkaserne in Herisau. Werner Schoch (Staatsarchiv Herisau)

«Ich und mein Bruder standen hinter dem Vorhang und schauten verstohlen, wie eine Wagenkolonne des Roten Kreuzes vor der Kaserne hielt.» Rosa Brunner-Hänggi war vier Jahre alt, als Ende Mai 1945 fast 300 Flüchtlinge aus deutschen Konzentrationslagern im Militärspital der Kaserne Herisau untergebracht wurden. Brunners Eltern führten dort die Kantine. «Sie sagten uns, es sei höchst geheim, dass die ehemaligen KZ-Häftlinge zu uns in die Kaserne kommen.»

Rosa Brunner-Hänggi, Zeitzeugin. Urs Oskar Keller

Viele Kranke habe man auf Bahren ins Spital getragen, erinnert sich Brunner, die heute 79 Jahre alt ist und in Montreux wohnt. Die Überlebenden waren oft unterernährt, ausgemergelt, viele litten an Tuberkulose.

«Die Schwestern weinten und die Ärzte brachten kein Wort heraus»

Nach der Kapitulation Nazideutschlands wurden alle Konzentrationslager aufgelöst. Die geschwächten Häftlinge versorgte man daraufhin in den umliegenden Militärspitälern. Weil diese bald überfüllt waren, schloss der französische Sanitätsdienst am 23. Mai mit der Schweiz eine Vereinbarung. Demnach sollten KZ-Insassen aus westallierten Staaten in der Schweiz behandelt werden. Ein Tag später trafen in Herisau die ersten, «auf die Knochen abgemagerten, zum Teil schwer erkrankten Kriegsopfer ein», wie Hans Alder in seiner Geschichte der Kaserne Herisau schreibt.

Die Ostschweiz hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Erfahrungen mit der Unterbringung von KZ-Häftlingen. Im Dezember 1944 war ein Transport mit ungarischen Juden aus Bergen-Belsen in die Schweiz gelangt. Im Februar 1945 130 «Sonderjuden» mit südamerikanischen Pässen aus Bergen-Belsen und 1200 Juden aus Theresienstadt. Im April im Austauschverfahren gegen deutsche Zivilisten aus Frankreich ein Lastwagenkonvoi mit französischen Frauen aus Ravensbrück. Die Kranken aus diesen Transporten wurden in den Kantonsspitälern von St.Gallen und Münsterlingen versorgt.

Nach Herisau kamen die Patienten in mehreren Etappen. Sie wurden aus der französischen Besatzungszone am Bodensee, vorwiegend aus den Militärspitälern auf der Insel Mainau, der Insel Reichenau und aus Bregenz nach Herisau transportiert. Die Kranken stammten mehrheitlich aus den Lagern Mauthausen, Gusen, Linz und Auschwitz. Eine Gruppe von 25 Jugendlichen kam mit einem internationalen Rotkreuz-Transport aus dem Konzentrationslager Buchenwald.

Die «Schweizer Illustrierte» veröffentlichte im Mai 1945 eine Reportage aus Herisau. «Als der erste Trupp ankam, weinten die Schwestern und die Ärzte brachten kein Wort heraus», heisst es dort. Im Notspital waren ein Dutzend Ärzte tätig, unterstützt von 30 Krankenschwestern und Hilfsdienst-Samariterinnen sowie zwölf Rotkreuzfahrerinnen und 120 Hilfsdienstsoldaten.

Auf die Ankunft der Flüchtlinge folgte eine Solidaritätswelle. «Die Bevölkerung von Herisau wurde von einer solchen Mitleidenschaft erfasst, dass sie innert zwei Tagen alles brachte, was für ein Spital nötig ist; jede Familie gab von ihrer Habe, ohne nur zu zögern, und darüber hinaus gaben sie auch noch von ihrem Blut. In langen Reihen stellten sie sich zum Blutspendedienst. Jeden Tag wird Blut gespendet und mancher Franzose, mancher Ungar ist da, in dessen Adern bald mehr Schweizerblut fliesst als eigenes», heisst es in der «Schweizer Illustrierten». Auch Rosa Brunner, die als Kind den Soldaten in der Kaserne auf der Blockflöte vorspielte, spricht von «vorbildlich gelebter Menschlichkeit und Solidarität».

«Wir geben ihnen fünf reichliche Mahlzeiten»

Die meisten Patienten erholten sich nach einigen Wochen. «In erster Linie müssen die Kranken gut ernährt werden», wird ein Arzt in der Reportage der «Schweizer Illustrierten» zitiert. «Wir geben ihnen fünf reichliche Mahlzeiten, die in einer besonderen Diätküche zubereitet werden.» Männer, die mit einem Gewicht von 34 Kilo ankamen, verliessen das Spital mit 52 Kilo.

Wer wieder zu Kräften kam, konnte die Heimreise antreten, zurück nach Frankreich, Holland, Belgien, Spanien, Italien, Polen, Ungarn, Rumänien, Luxemburg, Norwegen oder Litauen. Zehn Patienten verstarben in Herisau. «Trotz bester ärztlicher Pflege» konnten sie gemäss dem Appenzeller Jahrbuch von 1945 nicht mehr gerettet werden. Sie wurden «mit kirchlichen und militärischen Ehren» auf dem Herisauer Friedhof bestattet.