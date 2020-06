Im Kanton St.Gallen gibt es manche Städte, die keine sein wollen Im ländlich geprägten Kanton sind selbstbewusste Städte die Ausnahme. Aber die urbanen Verdichtungen nehmen zu. Gemeinden wie Eschenbach, Widnau, Wittenbach oder Goldach stehen mit über 9000 Einwohnern an der Schwelle zur Stadt. Was sie allerdings in den wenigsten Fällen sein wollen. Marcel Elsener 24.06.2020, 20.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anzeichen von Stadt im Dorf: Die Bahnhofstrasse in Flawil. Bild: Benjamin Manser (23. Juni 2020)

«Stadtluft macht frei» heisst es seit dem frühen Mittelalter. Der Satz meint die Freiheit der Leibeigenen, die in den Städten den Grundherren entfliehen konnten. Von solch positiver Stadt-Zuschreibung ist die stärkste Partei im Kanton St.Gallen weit entfernt: Regelmässig bewirtschaftet die SVP den Stadt-Land-Graben, wettert gegen Kulturprojekte in der Hauptstadt und tut sich bei Abstimmungen und Wahlen schwer in den Stadtgebieten. Handkehrum hat Linksgrün generell Mühe in den typischen Landgemeinden.

Was aber ist Stadt und urbaner Raum im ländlich geprägten Kanton St.Gallen? Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 65 Prozent, also zwei Drittel der 510'000 Einwohnerinnen und Einwohner in «Räumen mit städtischem Charakter», der gemäss Definition des Bundesamtes für Statistik Städte und Agglomerationsgemeinden umfasst. Die Zahlen besagen indes nur die halbe Wahrheit: Denn was Stadt bedeutet, lässt sich zwar statistisch, rechtlich, historisch und politisch umschreiben, doch muss sie als solche sichtbar und erlebt werden. Oder mit Blick auf die semiurbanen Gemeinden im Kanton gesagt: Wer nicht will, wird nicht oder nur wider Willen Stadt.

St.Gallen und Rorschach waren lange die einzigen Städte

Auf der Schulzimmer-Landeskarte von 1936 ist nebst St.Gallen im Kanton nur Rorschach als Stadt mit über 10'000 Einwohnern eingetragen – Wil oder Gossau werden ihren Wachstumsschub erst in den folgenden Jahrzehnten erleben.

Archivbild: Schulkarte 1936

Welche Orte denn überhaupt Städte sind, interessiert die kantonale Raumplanung, die der Frage das kommende Themenheft ihrer Abteilung Raumbeoachtung widmet. Anders als früher, als eine Gemeinde in der Schweiz als Stadt galt, wenn sie mindestens 10'000 Einwohner zählte, wendet der Bund heute eine komplexere Methode an, die Kennziffern wie Bau- und Beschäftigtendichte bis zu Logiernächten berücksichtigt.

Im Entwurf fürs Heft sind neun St.Galler Städte ausgemacht, allen voran die oft als «einzige richtige Stadt» bezeichnete Kantonshauptstadt und «Metropole der Ostschweiz». Die Gallusstadt ist mit ihrer Bevölkerungszahl von knapp 80'000 Personen und eigenständigen Quartieren unbestritten urban, auch wenn sie immer wieder mit dem fehlenden Sprung zur Grossstadt (ab 100'000 Personen) hadert.

Grossstädtische Lebensformen wie kürzlich die Black-Lives-Matter-Demonstration gibt es in der Ostschweiz nur in der Stadt St.Gallen – die Quasi-Metropole verfehlt allerdings mit seiner Bevölkerungszahl von 80000 Personen die Grossstadt-Grösse noch um 20000 Personen. Raphael Rohner

Urbanität bieten auch die grösseren Kleinstädte Rapperswil-Jona (27'500 Einwohner) und Wil (24'300). Sowie der Sonderfall Rorschach, jahrzehntelang nach St.Gallen die einzige Stadt im Kanton, die aber wie die Hauptstadt in den 1910er- und 1970er-Jahren krisenbedingte Bevölkerungseinbrüche hinnehmen musste und nun seit längerem unter der 10'000er-Marke dümpelt. Sie kämpft mit ihrem «verdörflichten» Stadtleben und ist im Gegensatz zu Altstätten (11'900) und Buchs (12'800) nurmehr Klein- statt Regionalzentrum. Dabei ist die frühere Industriestadt mit 4721 Einwohner pro Quadratkilometer die mit Abstand dichtest bebaute Gemeinde im Kanton und genau so eng besiedelt wie die Grossstädte Zürich und München. (Was ihr den IC-Halt auf jener Verbindung nicht retten konnte.)

Flawil und Uzwil wollen Dörfer bleiben, Gossau sucht die Identität

Schwieriger wird die Urbanität bei den restlichen Städten greifbar, wie ein Ortstermin mit Kantonsplaner Ralph Etter im fürstenländischen Stadtband entlang der SBB-Linie zeigt. Flawil ist zwar auf 10'600 Einwohner gewachsen und hat städtische Einrichtungen wie Spital oder Kreisgericht, doch finden sich im ländlich geprägten Siedlungsraum nur wenige urbane Elemente wie einzelne Hochhäuser oder der Mini-Boulevard am Bahnhof. Die Gemeinde bedauert dies keinesfalls, sondern betont im Gegenteil die allerorts garantierte Naturnähe und legt «viel Wert darauf, dass wir noch dörflich sind» und «man einander persönlich kennt», wie es der frühere Gemeindepräsident Ernst Muchenberger 2012 gültig formulierte.

Die Absage Flawils an den Stadtbegriff gilt auch für den grösseren Nachbarort Uzwil (13'100), das sich als Gemeinschaft von sieben Dörfern versteht. Bewusst Stadt nennt sich seit 2001 hingegen Gossau (18'400), mitsamt Stadtrat und Stadtparlament, doch hat es sich von seinen Wurzeln als Dorf noch nicht gelöst. Wenn sie «in die Stadt gehen», meinen die meisten Gossauer damit noch immer das nahe St.Gallen. Ein Beleg dafür, dass Urbanität mit der Haltung der Bevölkerung zusammenhängt.

Lebensweise der Bevölkerung prägt Stadtcharakter

Kantonsplaner Ralph Etter. Ralph Ribi

Kantonsplaner Etter verweist auf die Unterscheidung Ville (Stadt als bebaute Struktur) und Cité (Stadt als Lebensweise), wie sie der Soziologe Richard Sennett in seinem jüngsten Buch «Die offene Stadt» beschreibt. Für den Innerrhoder, der in Zürich Umweltwissenschaften und später Raumplanung studierte, sind die sozialen Interaktionen entscheidend für urbane Räume. Die Raumplanung könne diese nicht sichern, aber günstige Voraussetzungen schaffen. «Wir schauen aus technokratischer Sicht, dass Richt- und Zonenpläne rechtmässig sind und die Partizipation gewährleistet wird», sagt Etter. «Doch das Setzen von Rahmenbedingungen für das soziale Gefüge ist Aufgabe der Gemeinden.» Zersiedelung zu vermeiden und Siedlungen zu verdichten gilt erklärtermassen aber auch im ländlichen Raum:

«Ein Einfamilienhausquartier mit drei- anstelle von zweigeschossiger Bauweise von 30 auf 60 Einwohner pro Hektare zu verdichten heisst noch keine Verstädterung.»

Von wegen: Zur heiklen Identitätsfrage wird der Stadtbegriff im wachsenden «9000er-Klub» jener St.Galler Gemeinden, die Raumbeobachter und Themenheftautor Beat Louis als «verstädterte Dörfer» bezeichnet. Zu ihnen zählen Wittenbach (9800), Eschenbach (9700), Widnau (9700), Goldach (9300), Kirchberg (9300) oder Oberriet (8900). Keine von ihnen macht Anstalten, eine Stadt werden zu wollen.

Widnau zum Beispiel, das mit der prätentiösen Bahnhofstrassengestaltung seine neue Grösse signalisiert, dürfte seinen dörflichen Charakter nicht ändern. «Ich gehe davon aus, dass mit dem 10.000 Zuzug keine emotionalen Wogen hochgehen», meint Gemeindepräsidentin Christa Köppel. Die Ortsentwicklung werde weiter im «Selbstverständnis als Gemeinde mit der Bevölkerung» gestaltet. Sie weiss um die empfindliche Identitätsdebatte – als letzte politische Akteurin im Amt, die vor zehn Jahren die behördlichen Bemühungen lancierte, aus den fünf Mittelrheintaler Gemeinden eine Stadt zu formen. Das deutliche Abstimmungsnein der Bevölkerung im Nacken, ist die Zeit für eine Fusion noch nicht reif. «Das muss wohl die nächste Generation entscheiden.»

Städtisch bedeutet auch unplanbar und unordentlich

Das wirtschaftlich prosperierende Widnau zählt freilich zu den 22 Gemeinden in den urbanen Verdichtungsräumen. Diese machen 58 Prozent der Beschäftigten in der Industrie und gar 76 Prozent im Dienstleistungssektor aus, und auf ihrem Gebiet – weiteres Indiz für Urbanität – stehen 90 Prozent aller Hochhäuser im Kanton. Warum Gemeinden an der Schwelle zur Stadt um ihre Identität ringen, hat mit Abwehrhaltung zu tun.

Städtisch zu werden bedeutet ein Gewusel einzugestehen, das im Dorf kontrolliert werden kann. Das Unplanbare und Unordentliche gehört wie die Anonymität zu den Merkmalen des Städtischen, sagt FHS-Professor Christian Reutlinger, der in seiner Sozialraumforschung stets von den Menschen und ihren Vorstellungen ausgeht. «Wenn ein überschaubares Dorf kippt, herrscht ein ungutes Gefühl. Um lang am Bekannten festzuhalten, wehrt man sich gegen das Fremde.» Zugehörigkeit schaffen könne auch eine aufgeschlossene Mentalität, die urbane Weltanschlüsse suche. Reutlingers Beispiel ist die «Kreativfabrik» im historischen Städtchen Lichtensteig – ein urbaner Flecken im ländlichen Raum.

Die Frage nach Stadt oder Land spielt auf unscharfem Territorium. Und sie ist sehr wohl eine Frage politischer Definitionsmacht, die Sozialliberale anders interpretieren als Rechtskonservative. In den verstädterten Dörfern dürfte dies im September wenn nicht zum expliziten Wahlkampfthema werden, so doch unterschwellig die Bestellung der Gemeinderäte prägen. Nicht überall, wo die Kirche noch das höchste Gebäude ist, steht sie noch im Dorf.