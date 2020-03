Im Kanton St.Gallen gab es mehr Tote – dafür aber weniger Unfälle

Ob zu Lande oder auf See: Die Polizei hat mit 2019 ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Die Anzahl des motorisierten Verkehrs auf den Kantonsstrassen stagnierte. Doch die Auswertung der jährlichen Verkehrszählung ergab die zweithöchste Anzahl an Velos seit Messbeginn vor sechs Jahren.

Insgesamt erfasste das Tiefbauamt an 141 Messstellen den Verkehr. Über eine Million motorisierte und 4000 Velos passierten täglich die Messstellen. Die meisten Fahrzeuge auf einer Kantonsstrasse waren in der Region Rheintal unterwegs. Auf der Rheinbrücke in Diepoldsau registrierte das Tiefbauamt 24823 Fahrzeuge pro Tag.

Laut einer Medienmitteilung des Baudepartements sind die überdurchschnittlich hohen Zu- oder Abnahmen an vereinzelten Zählstellen auf Bautätigkeiten und dem damit verbundenen Ausweichverkehr zu erklären. Die grösste Veränderung wurde auf der Passhöhe Schwägalp ermittelt – dies ist vermutlich auf den Ausfall der Luftseilbahn zurückzuführen. Das Amt unterscheidet bei der Erfassung der Verkehrszahlen auch zwischen den Fahrzeugtypen. Dadurch registrierte man den höchsten Anteil an Schwerverkehr in den Regionen Toggenburg und Wil sowie nahe dem Grenzübergang im Rheintal.

Mit Booten, Fähren, Segelschiffen oder auch Pedalos: Im vergangenen Jahr vergnügten sich wieder Unzählige im Bodensee. Auf dem gesamten See und dem Hochrheinabschnitt bis Schaffhausen ereigneten sich jedoch mehr Unfälle als zuvor. Insgesamt 198 Unfälle forderten 38 Verletzte und 17 Tote. Zudem rettete die Seepolizei 432 Personen aus Seenot. Im Total beläuft sich die Schadenssumme aller Unfälle auf rund 573450 Franken. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr etwa einer Halbierung der Kosten. (lek)