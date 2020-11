Bereits doppelt so viele Tote wie in einer normalen Grippesaison: In der Ostschweiz sterben derzeit überdurchschnittlich viele Menschen an Corona In fast keinem Kanton der Schweiz ist die Corona-Opferzahl pro 100'000 Einwohner im Moment so hoch wie in St. Gallen. Die Experten suchen nach Erklärungen. Jürg Ackermann, Regula Weik und Christoph Zweili 12.11.2020, 16.30 Uhr

Die Pflege von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen ist aufwendig. Bild: Fabian Strauch/dpa

Auch heute sind die Zahlen hoch. Für die letzten 24 Stunden meldete der Kanton am Morgen 12 Coronatodesopfer, schweizweit waren es 94.

Damit zeigt sich, was bereits in den vergangenen Tagen augenfällig war. Im Kanton St. Gallen sterben derzeit gemessen an der Bevölkerung überproportional viele Menschen an Corona. So stammten am Dienstag und am Montag jeweils fast 15 Prozent der gesamten Schweizer Coronatodesopfer aus St. Gallen. Obwohl der Kanton nur rund sechs Prozent der Schweizer Bevölkerung stellt und sich auch bei den Fallzahlen pro 100'000 Einwohner über die letzten 14 Tage ungefähr im Schweizer Durchschnitt bewegte.

Am Wochenende und am Freitag lag der St. Galler Anteil an allen Corona-Opfern in der Schweiz bei rund zehn Prozent. Und damit etwas tiefer als anfangs dieser Woche, aber immer noch fast doppelt so hoch wie man aufgrund der Bevölkerungs- und auch der gemeldeten Coronafallzahlen vermuten könnte.

Doppelt so viel Corona-Opfer wie in einer normalen Grippesaison

Nur im Kanton Wallis und im Kanton Freiburg starben auf 100'000 Einwohner hochgerechnet in den letzten 14 Tagen mehr Menschen an Corona als in St. Gallen und den beiden Appenzell. In den beiden Halbkantonen ist bei der Interpretation dieser Statistik jedoch Vorsicht angebracht, da aufgrund der geringen Bevölkerungszahl einzelne Todesfälle die Kurve stark beeinflussen können.

Interessant ist auch der Vergleich zu einer normalen Grippesaison. Gemäss Bundesamt für Statistik sterben im Kanton St. Gallen normalerweise in einem durchschnittlichen Jahr zwischen 46 und 86 an einer Grippe. An Corona sind in diesem Jahr nun bereits 157 Menschen im Kanton verstorben.

Die Frage stellt sich: Warum fordert das Coronavirus im Kanton St. Gallen verglichen mit den aktuellen Fallzahlen derzeit überdurchschnittlich viele Opfer, viel mehr als in anderen Kantonen? Was könnten Gründe dafür sein? Hat der Kanton ein Problem in den Altersheimen? Stecken sich in St. Gallen mehr ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören, an als andernorts?

Vernazza: «Wir beobachten immer wieder Schwankungen»

Infektiologe Pietro Vernazza. Bild: Ralph Ribi

Fragen über Fragen. Viele bleiben offen: Wie erklärt der Experte diese sogenannte Übersterblichkeit? Pietro Vernazza, Chefarzt der Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen und im Beraterstab von Gesundheitschef Bruno Damann tätig, relativiert:

«Das ist nur eine zeitliche Momentaufnahme. Grundsätzlich sind die Zahlen grossen regionalen Schwankungen unterworfen.»

Jede virale, die Atemwege betreffende Infektion durchstreife das Land nie regelmässig. «Da beobachten wir immer Schwankungen», sagt Vernazza.

Auch Yvonne Gilli, als neue Präsidentin der Ärzteverbindung FMH die höchste Schweizer Ärztin, zuckt die Schultern: «Dafür habe ich keine Erklärung. Eine Beurteilung einer Situation von wenigen Tagen ist wissenschaftlich nicht seriös.»

Yvonne Gilli, Präsidentin des FMH-Berufsverbandes. Bild: PD

Auch der Kanton mag sich auf keine Erklärung oder Interpretation der hohen Zahl von Todesfällen einlassen. Die Datenlage für Vergleiche und Schlussfolgerungen sei schlicht zu klein. Auf die Frage, ob St. Gallen eine höhere Dunkelziffer an Fällen als andere Kantone habe und sich die höhere Sterblichkeit damit erkläre, antwortet der Kanton: «Es gibt erst seit Mitte Oktober Hinweise auf eine Übersterblichkeit. Diese Datenlage ist zu gering, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.»

Romandie stärker betroffen als die Ostschweiz

Laut Vernazza ist die Ostschweiz im längeren Verlauf weniger stark betroffen als die Romandie. Dies zeigen auch Zahlen des Bundesamts für Statistik. Die 82 Covid-Todesfälle im Kanton St. Gallen in den vergangenen 14 Tagen gehören zwar zu den höchsten der Schweiz. Mit 94 Todesfällen führt aber der Kanton Bern die Rangliste an, gefolgt von den Westschweizer Kantonen Waadt (79), Freiburg (69), Wallis (67) und Genf (65). Die übrigen Ostschweizer Kantone, die aber eine viel kleinere Bevölkerungszahl aufweisen, liegen deutlich darunter: Thurgau (26), Appenzell Ausserrhoden (10) und Innerrhoden (6).

Überblickt man einen noch längeren Zeitraum (28 Tage), so wird dieses Bild bestätigt. Der Kanton Bern liegt mit 115 Todesfällen vorn, Waadt und St. Gallen gleichauf mit je 100 bestätigten Covid-Todesfällen, wobei die Waadt (800'000) und Bern (100'000) jeweils fast doppelt so viele Einwohner haben wie der Kanton St. Gallen. Pro 100'000 Einwohner starben darum auch in den letzten 28 Tagen in St. Gallen deutlich mehr Menschen an Corona als in der Waadt oder Bern.

Wird die erste Welle mitberücksichtigt, verzeichnet der Kanton Waadt in absoluten Zahlen mit 420 die meisten Todesfälle, gefolgt von Genf (382), Tessin (338), Zürich (230), Bern (213) und St. Gallen (144).

Betroffen sind vor allem die über 80-Jährigen

Ein Blick auf die Todesfälle zeigt: Betroffen sind vor allem die über 80-Jährigen. Seit Anfang November fallen rund 70 Prozent aller Todesfälle in der Schweiz auf diese Altersgruppe. Tödliche Verläufe bei unter 60-Jährigen sind selten. Diese nationale Beobachtung trifft auch auf den Kanton St. Gallen zu.

An der aktuellen Besuchseinschränkung für Alters- und Pflegeheime – maximal zwei Besuche pro Tag – rüttelt die Regierung derzeit nicht. Eine Verschärfung sei aktuell kein Thema, hiess es diese Woche an der Medienkonferenz vom Dienstag. Auf die Frage, ob sich angesichts Todesfälle nicht ein Besuchsverbot aufdränge, heisst es beim Kanton:

«In der ersten Welle wurden Risikogruppen gezielt geschützt und trotzdem gab es schweizweit eine Übersterblichkeit bei der Altersgruppe 65 Jahre und älter.»

Im Frühling hatte der Bundesrat ein generelles Besuchsverbot erlassen.

Der Kanton hält denn auch fest: «Ziel muss sein, den Bewohnerinnen und Bewohnern eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Dazu gehören auch Besuche von Familie und Freunden.» Damit diese Besuche weiterhin stattfinden könnten, seien wirksame Schutzkonzepte das A und O.

Heime gut vorbereitet – Disziplin der Besucher lässt zu wünschen übrig

Der kantonale Seniorenrat steht hinter dieser Haltung der Regierung. Er begrüsst deren Entscheid, trotz steigender Ansteckungen kein generelles Besuchsverbot in Betracht zu ziehen. Damit werde von «allzu rigiden Isolationsmassnahmen abgesehen, welche die psychische und soziale Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner gefährden».

Und er geht mit der Regierung einig: Die aktuelle Situation erfordere wirksame Schutzmassnahmen in den Heimen. «Wir erwarten, dass alle Betagten- und Pflegeinstitutionen situationsgerecht die jeweils erforderlichen Schutzkonzepte vor Ort konsequent, aber mit Augenmass und Empathie umsetzen», so der Seniorenrat. Neu bietet der Kanton den Heimen an, ihre Schutzkonzepte vor Ort zu prüfen, um allfällige Verbesserungsmöglichkeiten ausfindig zu machen. Gab es Hinweise auf Mängel in einzelnen Heimen?

Die Pflegeexpertinnen des Gesundheitsdepartements hätten in den letzten Monaten viele Erfahrungen gesammelt und gäben diese den Heimen weiter, heisst es beim Kanton. «Die aktuellen Erfahrungen zeigen, dass sich die Heime gut auf die zweite Welle vorbereitet haben und gute Schutzkonzepte haben.» Doch, so der Kanton:

«Das beste Schutzkonzept nützt nichts, wenn sich die Besucherinnen und Besucher nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln halten.»

St. Galler Regierungsrätin Laura Bucher. Bild: Arthur Gamsa

Bereits Anfang Woche hatte Regierungsrätin Laura Bucher an die Besucherinnen und Besucher appelliert, die Regeln einzuhalten – «leider tun das nicht alle». Das Personal könne nicht auch noch eine Kontrollfunktion ausüben. Denn, so Bucher: «Die personelle Situation in den Altersheimen ist angespannt.»

Seniorenrat fordert Schnelltests für Heime

Der kantonale Seniorenrat fordert denn auch genügend Schnelltests für die Alters- und Pflegeheime. «So kann rasch erkannt werden, wie die Situation in einem Heim ist und es können entsprechende, moderate Massnahmen zwischen Gesundheitsschutz und Eigenverantwortung umgesetzt werden», hält die Organisation fest.

St. Galler Kantonsärztin Danuta Zemp. Bild: Arthur Gamsa

Die Verwendung von Schnelltests bei Ausbrüchen in Heimen oder Firmen geschehe ausschliesslich nach Absprache mit dem Kanton, hatte Kantonsärztin Danuta Zemp an der Medienkonferenz der Regierung diese Woche festgehalten. Der Kanton habe vom Bund ein erstes Kontingent an Schnelltests vom Bund erhalten. Dieses sei an die Spitäler ausgeliefert worden und werde vor allem im Notfallbereich eingesetzt, «dort, wo es darum geht, schnelle Triagen zu machen».