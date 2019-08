Im Gebüsch versteckt: 25-Jähriger flieht in Rorschacherberg mit dem Auto seiner Mutter vor der Polizei

Ein 25-Jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch vor einer Verkehrskontrolle in Rorschacherberg geflohen. Die Polizei hat ihn schliesslich in einem Versteck gefunden. Das hat Folgen.