Im Fürstentum regiert künftig eine  ehemalige Synchronschwimmerin mit

Die neue Aussenministerin von Liechtenstein hat zwar keine politische Erfahrung. Mit dem Kollegialitätsprinzip dürfte Katrin Eggenberger aber vertraut sein. Katharina Brenner

Katrin Eggenberger (Mitte) mit Eltern, Schwester und Göttibub (Bild: Eddy Risch)

Die neue Aussenministerin Liechtensteins kennt das Aussen gut. Katrin Eggenberger ist in Buchs aufgewachsen, hat in Japan, Amerika und England gelebt und zuletzt in Genf, wo sie die rechte Hand von WEF-Gründer Klaus Schwab war. Staatschefs gehören zum illustren Netzwerk der Betriebswirtin mit HSG-Doktortitel. Künftig wird sie die Mächtigen der Welt nicht mehr in Davos, sondern in Vaduz empfangen.

Dass sie von aussen kommt, sieht die 37-Jährige als Vorteil. Gegenüber dem «Liechtensteiner Vaterland» betonte Eggenberger, dass sie im Fürstentum studiert und fünf Jahre gearbeitet habe. Zudem lebe der Grossteil ihrer Familie dort. Auf dem Foto von der Nominationsversammlung der Fortschrittlichen Bürgerpartei strahlt sie denn auch neben Eltern, Schwester und Göttibub.

Eggenberger bringt zwar keine politische Erfahrung mit, als ehemalige Synchronschwimmerin dürfte sie mit dem Kollegialprinzip aber bestens vertraut sein. Mit der Schweizer Nationalmannschaft war sie an Weltmeisterschaften, heute ist sie Ehrenmitglied im SC Flös Buchs.

Am Montag soll Eggenberger als Regierungsrätin vereidigt werden. Das Parlament hat sie als Nachfolgerin von Aurelia Frick gewählt und dem Erbprinzen zur Ernennung vorgeschlagen. Eine erste Berührung mit dem Zentrum der Macht, zu dem sie bald selber gehört.