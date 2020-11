«Im Ausgang ist die Ansteckungsgefahr viel grösser»: St.Galler Kantischüler wollen zurück zum Fernunterricht – und beissen auf Granit Fast 10'000 Personen unterstützen die Petition eines St.Galler Kantischülers für die Rückkehr zum Fernunterricht. Viele Schüler befürchten, das Virus in ihre Familien zu tragen. Kanton und Schulleitungen relativieren: Das Risiko, sich anzustecken, sei im Ausgang höher als an der Schule. Adrian Vögele 04.11.2020, 18.00 Uhr

«Close the school, save lives» (Schliesst die Schule, rettet Leben): Der Aufruf an der Fassade der Kantonsschule am Burggraben kam beim Rektorat nicht gut an. Bild: Tobias Garcia

Im Schulhaus ist ihnen nicht mehr wohl, trotz Maskenpflicht: Wegen der hohen Coronazahlen wehren sich immer mehr Schülerinnen und Schüler der oberen Stufen gegen den Präsenzunterricht. David Rommel, Schüler an der Kantonsschule am Brühl in St. Gallen, lancierte vor einigen Tagen eine Online-Petition, welche wieder Fernunterricht für die Mittel- und Berufsschulen im Kanton verlangt. Bis am Mittwochnachmittag kamen über 9900 Unterschriften zusammen.

Viele, die unterzeichnet haben, begründen dies in der Kommentarspalte klipp und klar: «Weil die aktuelle Praxis grobfahrlässig ist und der Kanton St. Gallen mit aller Kraft versucht, am Präsenzunterricht festzuhalten.» - «Damit Angehörige, die zu Risikogruppen gehören, besser geschützt sind.» - «Wir werden unnötigerweise Gefahren ausgesetzt und gefährden fahrlässig unsere Familie, Freunden und Fremde.» - «Ich will nicht an Corona sterben.»

Viel mehr Fälle als im Sommer: Stimmung unter den Schülern ist gekippt

Nicht nur die Angst vor einer Ansteckung und Weiterverbreitung des Virus spielt eine Rolle. Eine Person schreibt, sie hasse Masken über alles. Andere bemängeln, Schüler würden mit dem Unterrichtsstoff in Verzug geraten, wenn sie sich in Quarantäne befänden. Der Fernunterricht löse dieses Problem. Auch weniger edle Motive kommen zum Vorschein («Spöter ufstoh, haha») – allerdings nur vereinzelt. Am stärksten betonen die Unterzeichner die Sorge um ihre Angehörigen.

David Rommel, Schüler an der Kantonsschule am Brühl St. Gallen. PD

Petitionär David Rommel sagt, die Haltung in der Schülerschaft bezüglich Fernunterricht habe sich verändert. Zum Zeitpunkt der Umfragen an den Kantonsschulen im Sommer seien viele gegen einen erneuten Fernunterricht gewesen, dies jedoch bei viel tieferen Coronafallzahlen. «Am Mittwoch hatten wir über 10'000 Fälle an einem Tag. Bei diesen hohen Fallzahlen sieht die Situation anders aus. Ein Grossteil der Schüler befürwortet einen Fernunterricht.» Umstritten sei dies kaum, «es gibt wenig Diskussion darüber».

Bildungsdepartement will so lange wie möglich Präsenzunterricht

Der Kanton allerdings will an der bisherigen Regelung mit dem Präsenzunterricht so lange wie möglich festhalten – sicher bis Ende November, wie Bildungschef Stefan Kölliker am Dienstag vor den Medien sagte. Fernunterricht sei «unsozial» und benachteilige Schwächere, wohingegen die Schule etwas Soziales sei.

Jürg Raschle, Generalsekretär im St. Galler Bildungsdepartement Michel Canonica

Auch Jürg Raschle, Generalsekretär im Bildungsdepartement, hält auf Anfrage fest, der Fernunterricht sei nachteilig, weil er den Klassenverband auflöse. Der unmittelbare Kontakt unter den Schülerinnen und Schülern sei wichtig für das Erreichen der Lernziele und das Entwickeln der Sozialkompetenz. «Das Sozialleben lebt vom direkten Austausch, nicht von virtuellen Verbindungen.»

König: «Im Ausgang ist die Ansteckungsgefahr viel grösser»

Auch an anderen Kantonsschulen in der Region begehren die Schülerinnen und Schüler auf. In Trogen läuft ebenfalls eine Petition. An der Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen gibt eine Sprayerei an der Fassade viel zu reden: «Close the school, save lives», war dort am Dienstag zu lesen («Schliesst die Schule, rettet Leben»). Dies nachdem die Schulleitung am Montag über die Coronamassnahmen informiert hatte – und festhielt, sie hoffe, den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten zu können.

Marc König, Rektor der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen pd

Das Newsportal «Kanti live», das von Schülerinnen und Schülern betreut wird, wollte von Rektor Marc König wissen, was er davon halte. In einem Videostatement sagt König, die Sprayerei sei «ein ausgewachsener Blödsinn». Auch König betont, der Präsenzunterricht habe gegenüber dem Fernunterricht eine höhere Qualität.

«Präsenzunterricht ist das Beste, was wir haben.»

Und er warnt jene, die vielleicht das Gefühl hätten, Homeschooling sei bequemer als das Lernen im Schulzimmer. Falls die Kanti zum Fernunterricht zurückkehren müsse, dann werde dieser anders sein als jener im Frühling während des Lockdowns. «Die Prüfungen müssten trotzdem geschrieben werden, die Promotion würde trotzdem gelten.» Die Unterrichtsziele im Fernunterricht zu erreichen, sei «nicht banal».

König ruft die Schülerinnen und Schüler auch zur Verantwortung auf bezüglich ihres Verhaltens ausserhalb der Schule. «Seien wir ehrlich: Im Ausgang ist die Ansteckungsgefahr viel grösser.»

Gesundheitsdepartement: «Risiko an der Schule ist kalkulierbar»

Zum selben Schluss kommt auch das Gesundheitsdepartement: Das Risiko einer Ansteckung könne in der Schule nicht ausgeschlossen, aber mit Schutzmassnahmen deutlich reduziert werden.

«Dagegen sind private Treffen mit Kolleginnen und Kollegen am Abend ohne Schutzkonzepte wahrscheinlich kritischer zu bewerten.»

An den Schulen gelte die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren, «und wo möglich wird auf genügend Abstand geachtet. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Klassen in der Regel als Einheit zusammenbleiben und sich nicht durchmischen. Dadurch ist das Risiko einer Ansteckung in der Schule kalkulierbarer».

Ob es dabei bleibt, ist offen. David Rommel von der Kanti am Brühl jedenfalls hat seine Petition inzwischen eingereicht – bei Gesundheitschef Bruno Damann. «Ich warte noch auf eine Antwort von ihm.»