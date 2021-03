Illegale Veranstaltung «So illegal kann es nicht gewesen sein, sonst hätte die Polizei die Veranstaltung geräumt»: Wirtin aus Gommiswald bereut den 90-Personen-Anlass nicht Die Geschäftsführerin des «Älpli» in Gommiswald nimmt zum Anlass vom Samstag Stellung, an dem rund 90 Personen teilgenommen haben. Vertreter der Gastronomie verstehen den Frust ihrer Mitglieder, doch mit Verstössen gegen die Coronamassnahmen würden sich Betriebe nur selbst schaden. Der Wirtin droht nun der Patententzug. Enrico Kampmann und Miguel Lo Bartolo 10.03.2021, 18.45 Uhr

Organisator Silvio Forster und Geschäftsführerin des «Älpli» Ramona Kessler im Interview mit «TVO». Screenshot: «FM1Today»

Kaum eine andere Branche hat so sehr unter der Pandemie gelitten wie die Gastronomie. Kostspielige Schutzkonzepte, begrenzte Öffnungszeiten und Besucherzahlen, Zwangsschliessungen. Da ist es wenig verwunderlich, dass viele Lokalbesitzer die Nase voll haben. Dies scheint sich nun in den sich häufenden Vorfällen in Gastrobetrieben widerzuspiegeln.

Am vergangenen Samstag fanden im Kanton St.Gallen gleich zwei illegale Anlässe statt. Am Nachmittag trafen sich im Restaurant Älpli in Gommiswald etwa 90 Personen, um sich den Vortrag eines Coronaskeptikers anzuhören. Abends feierten rund 50 junge Leute eine ausgelassene Party in einem Lokal in der St.Galler Innenstadt.

Veranstaltung von Coronaskeptikern wurde nicht abgebrochen

Während die Polizei die Stadtparty problemlos auflösen konnte, sah sie sich gezwungen, vor den Coronaskeptikern in Gommiswald zu kapitulieren. Hätte die Polizei versucht, den Anlass aufzulösen, hätte es Auseinandersetzungen und womöglich Verletzte gegeben, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kapo St.Gallen, der beim Geschehen dabei war. Die Veranstaltung wurde nicht abgebrochen.

Ramona Kessler, Geschäftsführerin Restaurant Älpli: «Ich wusste, dass die Polizei kommen wird»

Dass Verstösse gegen das Covid-19-Gesetz durchaus Konsequenzen haben, bekam Ramona Kessler, Geschäftsführerin des Restaurants Älpli, bereits zu spüren. Am Montagmorgen hätten sieben Polizisten ihre Wohnung und ihren Betrieb durchsucht und unter anderem ihr Handy und ihre Kasse mitgenommen, sagt sie. Kessler sagt:

«Normalerweise bin ich keine Rebellin, doch im letzten Jahr habe ich viel gelernt und einiges durchmachen müssen.»

Sie sei sogar im Spital gewesen, weil sie mit der Situation nicht mehr klargekommen sei. Der Entscheid des Bundesrats, die Massnahmen nur schrittweise zu lockern, habe sie deswegen sehr verärgert. Silvio Forster, der Organisator der Veranstaltung, habe sie daher genau im richtigen Moment gefragt, ob er den Event bei ihr durchführen könne.

Es handelte sich dabei um ein «Frühlingsfest» mit Musik und einem Vortrag vom Armin Schmid, laut der «Linth-Zeitung» ein älterer Herr aus dem Kanton Zürich, gelernter Werkzeugmacher und Ingenieur. Beim Vortrag sei es um die Rechte des Bürgers gegangen, sagt Kessler. Eine juristische Ausbildung hat Schmid nie genossen. Allerdings habe er «sich selbstständig gemacht und darum am eigenen Leib gelernt, wie Gesetze funktionieren», zitiert ihn die «Linth-Zeitung».

Kessler habe am Freitag einen Anruf von der Polizei erhalten, in dem man sie darum bat, vom Anlass abzulassen. «Ich wusste, dass die Polizei kommen wird. Sie haben mir im Vorfeld gesagt, dass eine solche Veranstaltung verboten ist.» Aber ob sie tatsächlich verboten war, das werde sich noch herausstellen, sagt Kessler.

«So illegal kann es nicht gewesen sein, sonst hätte die Polizei die Veranstaltung am Samstag geräumt.»

Sie bereue den Anlass jedenfalls nicht. Ob es sich nun um eine verbotene Veranstaltung handelt, wird die Staatsanwaltschaft St.Gallen entscheiden. Kessler drohen nun eine Anzeige wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung und eine maximale Busse von bis zu 10'000 Franken.

Wirtin könnte Patent entzogen werden Gemäss «FM1Today» könnte Ramona Kessler der Entzug ihres Gastwirtschaftspatents drohen. Peter Hüppi, Gemeindepräsident Gommiswald, sagt im Interview, ein Patententzug sei möglich. «Es wird sicherlich geprüft werden, ob das Gastwirtschaftspatent entzogen werden muss. Wir sind aktuell im Gespräch mit dem Kanton und prüfen, ob gegen das Gastwirtschaftsgesetz verstossen wurde.»

Organisator Silvio Forster und Geschäftsführerin des «Älpli» Ramona Kessler im Interview mit «TVO». Video: «FM1Today»

Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen: «Es liegt nicht an uns, über unsere Mitglieder zu richten»

Walter Tobler, Präsident des Kantonalverbands für Hotellerie und Restauration, Gastro SG, kann den Frust in der Branche sehr gut verstehen. «Der Druck wird immer grösser. Jetzt fangen die Leute an, sich den Massnahmen zu widersetzen.» Dennoch ist für ihn klar:

«Das geht nicht, wir haben uns ans Gesetz zu halten.»

Wenn auf der Tafel stehe, nicht mehr als 5 respektive 15 Personen, dann gebe es daran nichts zu rütteln, sagt Tobler.

Walter Tobler, Präsident des Kantonalverbands für Hotellerie und Restauration, Gastro SG. Bild: Urs Bucher

Doch es sei nicht die Aufgabe des Gastronomieverbands, dafür zu sorgen, dass sich seine Mitgliederinnen und Mitglieder an die Massnahmen des Bundes hielten, sagt Tobler. «Jeder kennt die Vorschriften. Wir haben unsere Mitglieder mit Newslettern ausführlich darüber informiert, sie stehen in den Zeitungen und auf Schildern am Strassenrand.»

Mitglieder, die sich den Vorschriften widersetzten, aus dem Verband zu werfen, komme für ihn ebenfalls nicht in Frage. Er sagt:

«Wir sind nicht die Polizei. Es liegt nicht an uns, über unsere Mitglieder zu richten.»

Aus diesem Grund sehe er auch keinen Grund, aktiv etwas dagegen zu unternehmen. Zudem geht Tobler nicht davon aus, dass dieser Trend sich weiterentwickeln werde. «Man sieht, dass hart durchgegriffen wird und die Leute bestraft werden. Ich denke, das wird für die allermeisten als Abschreckung reichen.»

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau: «Betriebe, die widerrechtlich öffnen, schneiden sich ins eigene Fleisch»

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: PD

«Natürlich schaden die Betriebe, die trotz ausdrücklicher Verbote öffnen, in erster Linie ihrem eigenen Image», sagt Ruedi Bartel, Präsident des kantonalen Gastroverbands Gastro Thurgau. Nichtsdestotrotz würden Verstösse gegen die Coronamassnahmen seitens der Mitglieder auch ein schlechtes Licht auf den Verband werfen. Sanktionen will Bartel indes nicht verhängen. Das sei Aufgabe der Gemeinden, der Kantone oder der zuständigen Rechtsorgane. Bartel sagt:

«Unsere Mitglieder sind selbstständige Unternehmer. Es liegt in ihrer Verantwortung, den Nutzen und die Risiken abzuwägen.»

Er sehe keinen Grund, aktiv zu werden und die Verbandsmitglieder auf die geltenden Regeln hinzuweisen. Den Vorfall aus Gommiswald habe er in den Medien verfolgt. Er kommentiert die Geschehnisse nur wie folgt: «Reich werden sie dadurch bestimmt nicht. Sie schneiden sich ins eigene Fleisch.»

Aus dem Kanton Thurgau seien ihm kaum Betriebe bekannt, die widerrechtlich öffnen würden. Die meisten Gastronomen halten sich an die Spielregeln, ist Bartel überzeugt. Und wenn sie es nicht täten, wäre die Polizei schnell vor Ort.

Den Unmut innerhalb der Gastronomie kann der Verbandspräsident gut nachvollziehen. Die Massnahmen seien schon lange erdrückend, für gewisse Gastronomen gehe es mittlerweile ans Eingemachte. Und auch die potenzielle Kundschaft drängt auf die Öffnung der Betriebe. «Das Wetter spielt ebenfalls mit», hält Bartel fest. «Die Leute wollen endlich wieder einkehren.»