Illegale Demonstration «Kommen Sie nicht nach Rapperswil-Jona»: Kantonspolizei St.Gallen warnt vor weiterer nicht bewilligter Coronakundgebung Die Stadt Rapperswil-Jona hat die geplante Corona-Demonstration vom kommenden Samstag nicht bewilligt. Trotz des ausgesprochenen Verbots ist davon auszugehen, dass sich Leute in Rapperswil-Jona versammeln. Die Kantonspolizei St.Gallen appelliert nun in einer Mitteilung, Rapperswil-Jona zu meiden. 22.04.2021, 16.27 Uhr

Die Kantonspolizei will sicherstellen, dass die nicht bewilligte Coronademonstration in Rapperswil-Jona am kommenden Samstag nicht stattfindet. Symbolbild: Donato Caspari

(kapo/mlb) Die Kantonspolizei St.Gallen fordert in einer Medienmitteilung vom Donnerstagnachmittag an der Kundgebung Interessierte auf, am kommenden Samstag nicht nach Rapperswil-Jona zu reisen. Die Demonstration sei von der Stadt nicht bewilligt worden. Bei der Ankunft in Rapperswil-Jona müsse mit Personen- und Fahrzeugkontrollen gerechnet werden.

«Personen, die gegen die einschlägigen Vorschriften der Covid-Gesetzgebung oder das Demonstrationsverbot der Stadt Rapperswil-Jona verstossen, können gebüsst, verzeigt oder weggewiesen werden.»

Die Kantonspolizei werde bei ihrem Auftrag durch Mitarbeitende des Ostschweizer Polizeikonkordates und weitere Organisationen unterstützt. Am Samstag sei des Weiteren von grossen Verkehrsbehinderungen in und um Rapperswil-Jona auszugehen. «Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Achten Sie auf Ihre Gesundheit für sich selber und Ihre Umgebung», heisst es in der Mitteilung abschliessend.