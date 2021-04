Illegale Demonstration 15 Personen und ein Car in Rapperswil-Jona weggewiesen +++ Lage ist unaufgeregt, unter den Demonstranten sind auch Familien In Rapperswil-Jona haben sich erste Ansammlungen von Kundgebungswilligen schon am Samstagmorgen gebildet. Einsatzkräfte der Polizei waren zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort. Trotz unaufgeregter Lage teilt Kantonspolizei-Medienchef Hanspeter Krüsi mit, dass bereits 15 Wegweisungen ausgesprochen wurden. Aktualisiert 24.04.2021, 14.07 Uhr

Hanspeter Krüsi, Medienchef der Kantonspolizei St.Gallen, bezeichnet die Lage in Rapperswil-Jona als unaufgeregt. Bild: Fabio Wyss (Linth-Zeitung)

(kapo/mlb) Die Einsatzkräfte der Kantonspolizeien St.Gallen, Thurgau und Schaffhausen markieren seit Samstagmorgen Präsenz in Rapperswil-Jona. Nicht umsonst. Immerhin versammelten sich erste Demonstranten bereits um 8.30 Uhr. «Oberstes Gebot des Einsatzes der Polizeikräfte ist es, die öffentliche Sicherheit zu wahren», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Samstagvormittag in ihrer Medienmitteilung.

An der Kundgebung Interessierte wurden in den letzten Tagen mehrmals ausdrücklich aufgefordert, nicht nach Rapperswil-Jona zu reisen. Wer trotz dieser Aufforderung anreise und an der Kundgebung teilnehme, mache sich strafbar, hiess es zuletzt.

Einige der aufgebotenen Polizeikräfte sind unschwer an der Aufschrift «Dialog» auf ihrer Weste zu erkennen. Diese Mitarbeitenden seien ein wichtiger Teil der 3-D-Strategie (Dialog, Deeskalation und Durchsetzen), heisst es in der Mitteilung weiter. Sie sollen die Teilnehmenden zur Einhaltung der rechtlichen Covid-19-Vorschriften auffordern. Ein Reporter der «Linth-Zeitung» ist vor Ort und berichtet, dass diese Mitarbeitenden indes zumeist ignoriert werden.

Mehrere Demonstranten sind offenbar mit Car angereist

Wie Hanspeter Krüsi, Medienchef der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage mitteilt, sei die Situation in Rapperswil-Jona derzeit eher unaufgeregt. Nichtsdestotrotz habe man bereits 15 Wegweisungen ausgesprochen. Zusätzlich habe man auch einen Car weggewiesen, der offenbar Demonstranten chauffierte.

«Bei den Demonstranten handelt es sich um Familien, Paare und einzelne Gruppierungen. Nummernschilder aus AG, ZH, TG fallen auf», teilt der Reporter weiter mit.

