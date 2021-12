Zukunftskafi Mörschwil: Leute wollen Dorffest, Bar und Grillplatz

Ideen fürs Dorf Mörschwiler Zukunftskafi: Jetzt geht es an die Umsetzung Die Mörschwilerinnen und Mörschwiler wünschen sich ein Dorffest, mehr Grillplätze und eine Bar. Das ging aus dem Zukunftskafi hervor. Jetzt fragt sich: Wer macht mit und was sind die nächsten Schritte, damit die Träume für ein belebteres Dorf wahr werden? Melissa Müller Jetzt kommentieren 05.12.2021, 18.00 Uhr

Mörschwiler, die sich eine neue Beiz wünschen, im Gespräch mit Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Bild: Melissa Müller

«Die superreichen Mörschwiler beteiligen sich nicht am Dorfleben», sagt ein junger Familienvater. Doch ihm und auch vielen anderen ist es nicht egal, was in Mörschwil passiert: Sie wünschen sich ein Dorffest, mehr Grillplätze, einen Kompost und eine Feierabendbar, in der man sich auch mal spontan auf einen Schwatz treffen kann. Kurzum: Mehr Leben im Dorfkern, einen besseren Zusammenhalt, mehr Ökologie und mehr Kontakt zwischen Jung und Alt. Das alles ging aus dem zweiten Zukunftskafi hervor, an dem sich Mitte November über 90 Mörschwilerinnen und Mörschwiler zwischen 12 und 86 Jahren austauschten.

Einige waren zunächst skeptisch, andere verfolgten eine persönliche Mission, wie die Schaffung einer Boulebahn oder einer Bioabfuhr. Stefan Tittmann und Daniela Epple von der Ostschweizer Fachhochschule (OST) moderierten die Diskussion, aus der sich ein bunter Ideenstrauss entwickelte.

Am 1. Dezember hat sich die Projektgruppe «Mörschwil 2030» erneut im Gemeindezentrum getroffen. Nun wurden die nächsten Schritte festgelegt, um Ideen umzusetzen.

An der zweiten Sitzung im Gemeindezentrum wurden die Projektideen aus dem Zukunftskafi konkretisiert. Bild: Melissa Müller

Feuerstelle: Mörschwiler wollen unter sich bleiben

Stefan Tittmann und Daniela Epple teilen die 23 Anwesenden fünf Gruppen zu – etwa dem Projekt Feuerstelle. Es gibt zwar eine im Dorf, die wenigen bekannt ist, doch sie gehört einem Privatmann und darf nur gelegentlich auf Anfrage benutzt werden. Das Team aus vier Frauen und einem Mann ist sich einig: Es soll eine grosse, schöne Feuerstelle her mit einem flexiblen Rost, wo sich mehrere Familien gleichzeitig aufhalten können. Sie sollte aber nicht zu nah am beliebten Wanderweg von St.Gallen an den Bodensee liegen. «Denn dann würden viele Auswärtige dort bräteln und wir Mörschwiler wären nicht mehr unter uns», sagt eine Mutter. «Es soll nicht die ganze Stadt St.Gallen davon erfahren.»

Vielleicht könnte man beim neuen Altersheim einen Grillplatz anlegen, meint der Mann in der Runde. «Dann wäre die soziale Kontrolle gewährleistet.» Moderator Stefan Tittmann bringt sich ins Gespräch ein und weist darauf hin, dass es in Bühler einen innovativen Spielplatz mit generationenverbindenden Elementen gebe. Zum Schluss einigt man sich darauf, dass beim Aachewäldli unterhalb der Bahnlinie ein geeigneter Platz wäre. Eine Frau hat die Aufgabe gefasst, den Grundeigentümer anzufragen.

Gute Stimmung in der Schlange vor dem Wurststand

Eine weitere Projektgruppe besteht aus vier Männern, die von einer Bar träumen. Sie wünschen sich einen lockeren Treff einmal die Woche, ähnlich wie die Rab-Bar in Trogen. Gemeinderat Thomas Oesch, der Teil der Gruppe ist, sagt, dass ihm die gute Stimmung in der langen Schlange beim Wurststand von Bruno Ehrbar gefalle. Doch es gebe keine Sitzgelegenheiten. «Das könnte man doch ausbauen und Festbänke hinstellen.» Ein Teilnehmer liebäugelt mit dem Parterre des Freihofs, in dem die gemütlichen Eckbänke von anno dazumal noch immer ungenutzt stehen. Die Räume wären ideal, sind aber bereits vermietet. Es fragt sich auch: Wer soll das künftige Lokal betreiben? Sollen es die Vereine gratis machen? «Da braucht es schon die Rückendeckung der Gemeinde», sagt einer der Beizenfreunde. Man einigt sich darauf, das Gespräch mit den Vereinen zu suchen.

Eine Gruppe tauscht sich über Ideen aus. Bild: Melissa Müller

Ein teures Pflaster für Familien

Obschon etliche Mörschwilerinnen und Mörschwiler mit dicken SUVs herumfahren, beteuern sie, etwas für die Umwelt machen und die Klimaerwärmung stoppen zu wollen. Eine Gruppe Technikinteressierter engagiert sich für Fotovoltaikanlagen. Diese seien auch dem Gemeinderat ein Anliegen, sagt Gemeindepräsidentin Martina Wäger und verspricht Unterstützung.

Ausserdem soll die verstaubte Website der Gemeinde modernisiert werden – im gleichen Zug will man eine digitale Plattform schaffen, auf der sich die Bevölkerung austauschen kann.

Zu guter Letzt beklagen Bewohnerinnen und Bewohner, dass es an günstigen Wohnungen für Familien fehlt. Die Gruppe will ein Papier ausarbeiten und den Gemeinderat dazu verpflichten, eine entsprechende sozialere Wohnraumstrategie anzupeilen.

Die Arbeitsgruppen haben nun vier Monate Zeit, um ihre Projekte aufzugleisen. Am 6. April 2022 sollen sie ihre Ergebnisse präsentieren.

