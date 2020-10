«Ich werde nicht einfach verschwinden»: Statt unterzutauchen, drückt dieser abgewiesene Asylsuchende in St.Gallen die Schulbank – ein Verein macht's möglich

Seit kurzem führt der Verein Tipiti ein neues Lern- und Begegnungszentrum an der Wassergasse 23 in St.Gallen. Hier werden junge Menschen und minderjährige unbegleitete Asylsuchende (UMA) in persönlichen, schulischen und beruflichen Fragen beraten. Dazu wird täglich unterrichtet. Das Angebot richtet sich an UMA aus Appenzell Ausserrhoden, zu deren Betreuung der Verein mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hat. Aber auch an Jugendliche, die trotz Integrationsmassnahmen den beruflichen Anschluss noch nicht gefunden haben. Auch steht das Angebot jungen Flüchtlingen mit negativem Status offen. Derzeit besuchen 14 Jugendliche den Unterricht an der Wassergasse. Das Lern- und Werkzentrum, das der Verein bis anhin an der Rittmeyerstrasse in St.Gallen führte, hat diesen Sommer geschlossen, weil die Zahl zu betreuender UMA stark zurückgegangen ist.



Der Verein Tipiti setzt sich für die Betreuung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen ein. Er begleitet Kinder in Pflegefamilien und betreibt mehrere Sonderschulen. Die Organisation wurde 1976 als Verein Heilpädagogischer Grossfamilien (VHPG) in Trogen gegründet.



www.tipiti.ch